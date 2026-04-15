CUMBRE DE LA UCR

Buenos Aires: intendentes radicales llamaron a la unidad partidaria para enfrentar la crisis económica

Se reunieron en Tandil. Preocupados por el ahogo financiero en municipios, pedirán audiencias con Kicillof y Santilli. Hubo lugar para la interna: las tribus.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

Luego de ratificar el mandato de su Mesa Directiva, los intendentes plantearon la necesidad de consolidar la unidad del radicalismo bonaerense como condición indispensable para fortalecer la representación de los gobiernos locales. La postura del foro se da a tres semanas de la fecha límite del cierre de listas para la renovación partidaria que será un mes después. Es decir, más allá de los temas de gestión que ocuparon la mayor cantidad de tiempo del encuentro, la interna partidaria fue un ítem ineludible.

Los jefes comunales recibidos por el histórico jefe comunal de Tandil, Miguel Lunghi, explicaron que, en un contexto de restricción de recursos y creciente demanda social, “solo a través de una construcción política cohesionada será posible defender con mayor eficacia los intereses de los municipios y recuperar capacidad de incidencia en la agenda provincial y nacional”.

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Intendentes UCR

Intendentes UCR

Las tribus de la UCR

Hay un grupo de intendentes que juegan bajo la conducción de Maximiliano Abad, alineados con el sector de Gustavo Posse, Daniel Salvador y la línea Evolución; mientras que otros lo hacen en la corriente disidente referenciada en Miguel Fernández y Alejandra Lordén. Según pudo saber Letra P, ambos espacios esperan acercar posiciones para sellar una lista de unidad, pero al cierre de esta nota no habían iniciado un diálogo. Con todo, en las dos tribus advierten que todo se resolverá sobre el final.

UCR Fernandez
Miguel Fernández, Alejandra Lordén, intendentes y legisladores radicales.

Miguel Fernández, Alejandra Lordén, intendentes y legisladores radicales.

Hace un par de semanas hubo casi diez intendentes en una cumbre que Lordén armó en Saladillo, donde llegaron legisladores provinciales y el diputado nacional Pablo Juliano, además de dirigentes y militantes. Es un sector que busca robustecerse tras la ruptura con el abadismo después de las elecciones de 2025, donde el radicalismo jugó en el frente Somos con un resultado muy desfavorable. Allí apuestan a la construcción territorial y a definir el rumbo del partido antes de la elección de candidatos.

Del otro lado, Abad viene de encabezar dos actos grandes, uno en Mar del Plata en febrero y el otro en La Plata la semana pasada. Es el espacio que, junto a sus socios políticos, adelantó las elecciones partidarias para junio, cuando originalmente estaban fijadas para el 6 de septiembre. El movimiento, explican, es para darle un margen mayor a la nueva conducción para poner en marcha al partido y construir las candidaturas locales y provinciales con más tiempo.

Abad LP
Maximiliano Abad en un acto en La Plata.

Maximiliano Abad en un acto en La Plata.

Reclamo por fondos y gestiones ante Kicillof y Nación

Uno de los ejes centrales del encuentro en Tandil fue la creciente preocupación por la afectación de los fondos coparticipables, que, explicaron, impacta de manera directa en la capacidad de respuesta de los gobiernos locales, especialmente en los distritos más pequeños. En ese marco, los intendentes coincidieron en la necesidad de sostener el funcionamiento de los municipios, garantizar el pago de sueldos y asegurar la prestación de los servicios esenciales.

Para eso, los jefes comunales nucleados en el Foro ratificaron la decisión de avanzar en gestiones ante los distintos niveles del Estado. En el ámbito provincial, solicitarán formalmente una reunión con el gobernador Axel Kicillof para dialogar sobre el desembolso de los fondos y la situación de organismos como IOMA e IPS, cuyo funcionamiento genera una fuerte preocupación en los municipios.

Suescun y Lunghi
Miguel Lunghi (Tandil) y Maximiliano Suescún (Rauch)

Miguel Lunghi (Tandil) y Maximiliano Suescún (Rauch)

A nivel nacional, van a pedir un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, en función de su rol en la articulación institucional con los gobiernos locales. Según informaron, los alcaldes pretenden impulsar una agenda de trabajo con el Gobierno nacional que incluya temas centrales como obra pública, seguridad, tierras fiscales y financiamiento municipal.

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