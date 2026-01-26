Boleta única no mata tope a las reelecciones: La Libertad Avanza se abraza al relato anticasta

La Libertad Avanza , que hace días presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto para votar con Boleta Única de Papel (BUP) en Buenos Aires , no tomará como moneda de cambio para que ese proyecto avance, el regreso de las reelecciones indefinidas para cargos ejecutivos y legislativos, como plantea parte del peronismo mediante una reforma a la ley electoral.

Es algo que se empezó a especular sobre el comienzo del año, justo cuando intendentes que responden a Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco , agitaron la idea de volver hacia atrás con la legislación que le pone tope a las reelecciones, lo que complicará a varios jefes comunales en 2027, que cumplirán dos mandatos consecutivos y estarán imposibilitados de postularse.

Casi en simultáneo, LLA ingresó al Senado provincial un proyecto para la implementación de la BUP en suelo bonaerense, imitando el sistema que “tuvo éxito”, según argumentó esa tribu, durante las elecciones nacionales de octubre. Los libertarios saben que será una tarea difícil: el peronismo controla la mayoría de la cámara alta con 24 bancas, lo que le aportaría la posibilidad de contar con cuórum propio para sesionar.

Como contó Letra P , los libertarios ingresaron al Senado un proyecto de ley que busca incorporar la BUP como sistema obligatorio de votación en todas las elecciones provinciales y municipales. Eso modificaría la Ley Electoral bonaerense Nº 5.109 y la Ley Nº 14.086 que establece para el ámbito de la provincia de Buenos Aires el régimen de elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas. Con nueve bancas, LLA es la principal fuerza opositora en la cámara alta y se prepara para disputar la agenda legislativa con el oficialismo.

Con esas dos posiciones bien definidas a ambos extremos de la grieta, se empezó a especular con la posibilidad de que, en 2026, hubiera una especie de reforma política integral, que incluyera esos temas y otros -como la eliminación de las PASO- que podrían entrar en un paquete a negociar por todos los espacios políticos. Habitan en la Legislatura, además, varios bloques dialoguistas, la izquierda, la UCR, el PRO y el Frente Renovador y el cristinismo, que no acompañarían (hoy) las reelecciones infinitas.

Axel Kicillof con intendentes en Villa Gesell. Axel Kicillof junto a intendentes del MDF.



Ante ese escenario, LLA afirma que no negociará la implementación de la BUP a cambio de prestar sus votos para la modificación de la ley provincial 14.836, sancionada en 2016, que limita a una sola reelección consecutiva a intendentes, legisladores y consejeros escolares. La norma fue promulgada en el gobierno de María Eugenia Vidal y promovida por el FR. De no modificarse, más de 80 intendentes de los 135 municipios que existen en Buenos Aires, no podrán presentarse por un nuevo mandato en 2027.

Los libertarios saben que chocarán contra la pared del Senado en su intención de meter la BUP, pero buscarán instalar el tema y visibilizarlo, con el objetivo de exponer al statu quo bonaerense. Y tienen claro que prefieren esa “derrota digna” que un triunfo a cambio de sostener los intereses de los jefes comunales y los sectores de poder en el ecosistema legislativo. Lo mismo ocurre con las PASO: LLA tiene un proyecto para eliminarlas definitivamente -están suspendidas desde 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2005656813086081026?s=20&partner=&hide_thread=false El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, confirmó este lunes que en 2026 la administración de Kicillof volverá a intentar voltear el tope a las reelecciones consecutivas de los intendentes y opinó que el anterior sistema es “el más democrático”



Al ser consultado… pic.twitter.com/qdzDUbvOtQ — LETRA P (@Letra_P) December 29, 2025



El peronismo y su propio laberinto

Por las reelecciones indefinidas, el peronismo deberá ordenarse antes puertas adentro. Con el FR siendo el creador del tope a las reelecciones, los bloques legislativos de UP ya no contarán con todas sus bancas para avanzar y deberán buscar voluntades en bancadas de la oposición. En los intentos que la Legislatura hizo durante el año pasado para cambiar esa regla, el massismo se mantuvo firme y hasta pegó el faltazo a las sesiones que tratarían el tema, con descargos públicos incluidos. Eso no cambió con el calendario, por lo que si volviera a darse el debate, no habrá manos renovadoras que lo acompañen.

La Cámpora no se ha manifestado hasta el momento respecto a las reelecciones. Por lo bajo admite que para retener la Gobernación será clave que los apellidos fuertes de cada distrito puedan traccionar desde abajo. Pero, por otro lado, evita arriesgar una postura a dos meses del comienzo del proceso legislativo ordinario y advierte que está concentrando sus esfuerzos en que no pase la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional. Dicen que será algo que se discutirá oportunamente.