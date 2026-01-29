Dante Gebel ya tiene profetas en Entre Ríos: quiénes son y de dónde vienen

Los profetas de Dante Gebel en Entre Ríos. De izquierda a derecha, Alejandro Milocco, Lisandro Gamarra, el porteño Eugenio Casielles y Miriam Muller.

La posibilidad de que el pastor evangélico y empresario Dante Gebel se decida a ser candidato a presidente y, en consecuencia, sea parte de la Discusión 2027 empieza a motivar la gestación de andamiajes locales para su eventual postulación. En Entre Ríos quien lidera esta opción incipiente es Alejando Milocco , un veterano de la política local.

Sin precisiones y adoptando las palabras de Gebel, a quien llama solo por su nombre de pila, Milocco se entusiasma y dice que “es posible la construcción de una Argentina mejor y entre todos, eligiendo a los mejores de cada espacio”. Para posibilitar la postulación del pastor, desde mediados de 2025 trabaja en la conformación de Transformación , el espacio que construye el legislador porteño Eugenio Casielles , un libertario de la primera hora que abandonó La Libertad Avanza , y que se ofrece como sostén de la candidatura de Gebel.

Milocco asegura que ya tiene 4.500 adhesiones en la provincia y espera a la semana entrante, cuando se reanude la actividad judicial, para pedir la personería jurídica provisoria de Transformación Entre Ríos . Es el paso previo a la obtención del sello que le permita presentar candidaturas a nivel nacional. Por el grado de avance, según cuenta, sería la primera provincia en allanar el camino para la candidatura presidencial del pastor evangélico.

Milocco cuenta que fue a ver a Gebel por primera vez a una de sus presentaciones en el teatro Gran Rex de Buenos Aires junto a Casielles. Define al referente evangélico como un "outsider, como Javier Milei ", pero agrega que es "muy centrado y ubicado", buscando marcar una diferencia con el Presidente.

"Se hizo desde abajo y conoce la vida del laburante. Ahora puede aportar su mirada desde su experiencia de vida", pondera Milocco a Gebel, a quien le valora que "tiene muchos seguidores” y que, a su juicio, “no tiene ningún muerto en el placar”.

Además, se entusiasma con el carácter transversal que puede alcanzar la candidatura de Gebel. Según analiza el profeta entrerriano del gebelismo, Milei tiene asegurado el 30% del electorado y al resto lo tiene que construir para alcanzar la mayoría que le permita la reelección. “En el caso de que Dante se decida, le conviene cerrar con el peronismo”, opina Milocco, proyectando una estrategia en la que ya se enrolaron una buena cantidad de figuras del sindicalismo.

Más allá de las coincidencias ideológicas a futuro, la posibilidad de nadar en distintos ríos para pescar adherentes de distintas especies es una faena que se le da con facilidad.

Quiénes son los profetas de Dante Gebel en Entre Ríos

Milocco se ufana de nunca haber sido funcionario, aunque hace años que milita en política. Fundó el Partido Ser, un sello provincial que le permitió competir en algunas rondas electorales con distintos resultados, siempre detrás de las principales opciones. Algunas buenas elecciones locales le permitieron colocar en 2019 cuatro concejales en la ciudad de Diamante y tres en Colonia Avellaneda. Además, junto al massismo, alcanzó dos bancas en Paraná en 2015.

En 2023, Milocco intentó integrar La Libertad Avanza, pero abandonó el barco en medio de denuncias por el supuesto pedido de pagos para integrar las listas. En esa misma ronda electoral colaboró con el armado de Juntos por Entre Ríos.

Lisandro Gamarra, dirigente de Gualeguaychú, es socio político y amigo de Milocco. Han caminado juntos todas sus aventuras electorales. Fue candidato a senador en 2019, en alianza con el Partido Socialista, con la marca Consenso Federal, que llevó como candidato a presidente a Roberto Lavagna. También junto a Milocco oficiaron de representantes políticos de Juan Manuel Urtubey en la provincia. Ahora militan al pastor carismático.

Los acompaña Miriam Muller, que según contó a Letra P en 2022 se identifica como “conservadora en lo moral y en lo social, liberal en lo económico y defensora de la patria”. En aquella oportunidad, Muller se afanaba para conseguir la bendición de Milei en Entre Ríos para competir en los comicios de 2023.

Muller estuvo vinculada al espacio del carapintada y candidato a presidente Juan José Gómez Centurión. Luego intentó formar el partido SOL (Soberanía Orden y Libertad) y fue candidata a diputada en 2021 utilizando la foto de un encuentro con Milei. Aún se define como pañuelo celeste y es quizás la dirigente de derecha con más densidad ideológica de la provincia.

El mensaje de Dante Gebel

En Transformación Entre Ríos están enfocados en consolidar el espacio político y obtener la herramienta jurídica “para cuando llegue el momento y Dante tome la decisión”. “Sabemos que es posible”, apunta Milocco a Letra P.

A tono con Gebel y quizás también porque no sobra nadie si lo que quieren es construir una vía alternativa en el escenario nacional, Milocco avisa que las actividades que están realizando "no son en contra de nadie” y remata en tono proselitista: “Son a favor de una Argentina mejor y más inclusiva”.

WhatsApp Image 2026-01-26 at 3.13.35 PM Dante Gebel hace campaña en Mar del Plata con publicidad aérea

El grupo apuesta al trabajo territorial, con la ayuda del Partido Ser, para llegar lo mejor parado posible a fines de este año y tener los papeles en regla para la gran batalla de 2027. Coinciden en “buscar un verdadero liderazgo, donde prime la empatía y ponerse en el lugar del otro” pero, agrega Milocco, “no alcanza con desearlo, hay que construirlo”.

Apuestan todo a que Gebel se decida. Por eso el avión con propaganda del nuevo candidato outsider en Mar del Plata que se vio esta semana los volvió a ilusionar.