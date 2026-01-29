PJ bonaerense: los distritos calientes que podrían tener interna a pesar de la unidad en la provincia

Para que la sangre no llegue al río, se cumplirá, al menos en la mayoría de los casos, la máxima de no competir por el partido en aquellos distritos donde el intendente es peronista, aunque hay excepciones. Otra es la historia para los sin tierra, que no tienen esa limitación y están dispuestos a pelear la conducción en sus municipios.

Este jueves concluye un nuevo plazo del cronograma electoral : finaliza la etapa de tachas y enmiendas en el padrón. El próximo paso es la presentación de avales que será el martes 3 de febrero. La fecha es clave ya que quienes quieran tener una lista tienen que tener los avales necesarios; en el caso de los municipios son el 2% del padrón municipal. El 8 de febrero cierran las listas y en caso de haber competencias, se realizarán los comicios correspondientes el 15 de marzo.

“Es muy probable la lista provincial de unidad, a partir de ahí se terminará de resolver lo local, creo que le van a dar la lista a los intendentes en los municipios donde gobernamos, si pretendemos que el PJ provincial esté alineado al gobernador; para ser coherentes, en los municipios el PJ tiene que responder al intendente”, afirma ante la consulta de Letra P un armador de Kicillof en un municipio de la Tercera sección electoral.

La misma línea siguen otras fuentes consultadas en diferentes secciones electorales. La mayoría de la dirigencia coincide en que no habrá disputa local donde gobierne el peronismo. Aunque hay excepciones, como en La Plata, donde el intendente peronista Julio Alak integra el MDF mientras que el PJ está en manos de La Cámpora. Si hay interna o no en ese municipio dependerá de la negociaciones. Si el jefe comunal cede para que todo siga igual, o si va por el partido. El kirchnerismo, en ese caso, deberá definir si lo entrega o compite.

Día de la Lealtad. Intendentes y Wado



Hay otros casos que esperan resolución, como el de Chascomús, donde el PJ está en manos de La Cámpora, pero gobierna un intendente del Frente Renovador, Javier Gastón, de buena sintonía con Kicillof.

Sin intendente y con La Cámpora al frente del PJ, el MDF juega

En cambio, el sector liderado por el gobernador está decidido a competir en los municipios donde gobierna la oposición pero el PJ está en manos del sector alineado con Cristina Fernández de Kirchner. “La línea es que en los municipios donde le podamos ganar a La Cámpora armemos lista para competir”, afirma un dirigente de la Cuarta sección electoral.

La fuente detalla que en municipios como Chivilcoy ya se presentaron los avales y van a reservar lista. Marca como otro distrito caliente Junín y ve posible la competencia en otros como Carlos Casares o Trenque Lauquen. En otras secciones, como la Quinta se auguran disputas en Mar del Plata, Balcarce y Tandil.

Los municipios calientes del conurbano

En el conurbano bonaerense no hay muchos distritos donde se vislumbre la competencia porque gran parte de ellos están gobernados por el peronismo, especialmente en la Tercera sección electoral. En la Primera, en cambio, sí hay algunos.

Diversas fuentes pusieron como caso testigo San Miguel, donde difícilmente pueda haber un acuerdo entre las partes. Y puede haber otros casos como Tres de Febrero, San Isidro, Vicente López y Campana.

Hurlingham es un caso aparte, en ese distrito gobierna La Cámpora con Damián Selci, pero el PJ está en manos del exintendente Juan Zabaleta, enfrentado al kirchnerismo, aunque tampoco reporta al gobernador. En 2022 se había acordado que él se quedaba con la titularidad del partido pero la agrupación de Máximo Kirchner controlaría la nómina de Congresales.

ZABALETA.jpg Juan Zabaleta, armador de Somos Buenos Aires



En Tigre también puede haber ruido por el enfrentamiento del intendente Julio Zamora y Sergio Massa, que aunque está afuera de la discusión del PJ podría empujar la competencia. Cabe recordar que en la provincia, ocho PJ locales están en manos de referentes del tigrense.

La Segunda en pie de guerra

En una reunión del MDF el pasado martes en Exaltación de la Cruz sonaron tambores de guerra. Ante el ministro de Gobierno Carlos Bianco y sus pares, Gabriel Katopodis, Javier Rodríguez y Cristina Álvarez Rodríguez los dirigentes de la región manifestaron que están listos para competir en los 15 municipios de ser necesario.

En esa sección dos de los distritos más calientes son Zárate y San Nicolás. Kicillof estuvo en esa zona este miércoles. Durante la conferencia de verano, el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar sorprendió rompiendo la sobriedad que el gobernador le suele imprimir a esas actividades. Lanzó la candidatura presidencial de Kicillof y adelantó que Bianco ya tiene preparado el Clio para salir a recorrer el país.





Reunión del MDF en la Segunda sección



“Ayer tuvimos una reunión, en Cardales, estamos fortaleciendo el MDF tal cual nos ha pedido y fortalecer el MDF es fortalecer el gobierno de Axel de nuestro futuro candidato a presidente y seguramente nuestro próximo presidente de la nación, es el deseo que tenemos todos en nuestro corazón”, dijo y agregó: “No alcanza con el peronismo, tampoco con la provincia de Buenos Aires, sé perfectamente bien que Carli está preparando ya el Clio móvil para recorrer el país, te vamos a acompañar y vas a ser nuestro próximo presidente”.

El antecedente 2022

En 2022, con Máximo Kirchner ya en la presidencia del PJ se renovaron las autoridades de los PJ locales. En la gran mayoría hubo acuerdo y en once municipios se llevaron adelante elecciones internas. Fue los casos de Ayacucho, Chascomús, Mar del Plata, San Miguel, Lobería, Magdalena, Necochea, Ramallo, San Isidro, Tres de Febrero y el Partido de la Costa.

El poder territorial a partir del manejo de los PJ locales está repartido entre los distintos sectores. El MDF de Kicillof conduce 55 de los 135. El kirchnerismo cuenta con 49, de los cuales 19 están en manos de dirigentes de La Cámpora. Hay otro grupo de 22 que tiene al frente a dirigentes que no están alineados con ninguno de los dos sectores o, al menos, no claramente. Como se dijo, el Frente Renovador, pese a no integrar el PJ, tiene figuras de ese sector al frente de ocho PJ locales.