Santa Fe: Milei apronta su visita a San Lorenzo y suena Romina Diez como telonera

La visita de Javier Milei a Santa Fe es prácticamente un hecho. El Presidente tiene determinado estar en el acto conmemorativo de la Batalla de San Lorenzo en esa ciudad del Cordón Industrial el próximo 7 de febrero y, por estas horas, se define la letra chica protocolar. La incógnita está en el rol que tendrá el gobernador Maximiliano Pullaro y el protagonismo de la diputada Romina Diez .

La conmemoración de la única batalla librada por José de San Martín en territorio argentin -que en rigor es el 3 de febrero, pero cuya celebración se extienden durante toda la semana- es el escenario planteado para el posible arribo del mandatario a la Bota. Siempre sujeto a imponderables de agenda, en la Casa Rosada ya avisaron que la intención de Milei es estar, seguramente acompañado por su hermana Karina y funcionarios cercanos. Una incógnita y casi una segura ausencia: ¿Estará Diego Santilli , que aún no pisó territorio santafesino como ministro del Interior? En tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel , presente en los últimos años, no sería de la partida.

“Cuando viene el Presidente, su protocolo se encarga de todo”, dicen fuentes del campamento santafesino de La Libertad Avanza (LLA), quienes tienen a cargo cursar invitaciones para una tribuna especialmente pensada para la situación. Detrás de la tarea está el grupo de fieles de Romina Diez , que centraliza hacia adentro. "Ya estamos armando una linda tribuna", anticipan.

Mientras tanto, en el gobierno de Santa Fe aún esperan un contacto tras el primer acercamiento hecho por la Secretaría General de Presidencia hace veinte días atrás. “Quedaron en comunicarse después de la seguidilla de eventos: Davos , el acto en Mar del Plata y el del Holocausto ”, dijo una voz pullarista a Letra P .

Aun sin la confirmación definitiva, en la Casa Gris ya dan como un hecho que Milei pisará suelo santafesino. “Cuando viene, se hace lo que dice Presidencia”, refieren mientras cuentan que la Casa Militar ya afina el operativo de seguridad que, entre Gendarmería y la Policía Federal, trabajan en anillos para la seguridad presidencial. Por lo pronto, en la intendencia de San Lorenzo comenzaron con el alquiler de vallados y otros elementos de manera preventiva.

La lista de discursos con 2027 como factor

La maqueta inicial del evento, previsto inicialmente para las 19, indica que el Presidente hará uso de la palabra, en un acto que además tendrá un componente histórico con el traslado del sable corvo de San Martín, hoy en manos del Museo Histórico Nacional, al Regimiento de Granaderos a Caballo, hecho discutido ya por varios historiadores.

Como sucedió en la previa del pasado 25 de Mayo, circula la versión de que el Presidente podría vestirse con uniforme de granadero. “¿Te lo imaginás dando un discurso así? ¿Cómo habla el resto después?”, dice con sorna una voz santafesina. No obstante, en las charlas previas no descartaron que, finalmente, Milei no hable, como sucedió en el acto del pasado 9 de Julio. "Quizás da un mensaje cuando haga entrega del sable corvo", aventuran.

Como sea, este medio pudo conocer que en LLA barajan la posibilidad de que Romina Diez también ofrezca un discurso en el acto. En su rol de diputada nacional, esto podría explicarse bajo un solo concepto: un espaldarazo de cara a 2027, con la jefa libertaria en carrera para competir por la gobernación. “Todos son mensajes”, reconocen a su lado, aunque remarcan que el acto no forma parte del Tour de la Gratitud que el libertario viene llevando adelante. “Institucionalmente corresponde que hablen el Presidente, el gobernador y el intendente, cualquier otra cosa está fuera de lugar”, se atajan en la Casa Gris.

Romina Diez Javier Milei Karina Milei Romina Diez ya dio indicaciones a la tropa para copar el acto del 7 de febrero.

Qué pasa con Maximiliano Pullaro

“Si viene, lo recibiremos”, dijo Pullaro días atrás en Cosquín consultado ante un posible arribo del Presidente. Este miércoles, en Santa Fe, reafirmó la chance aunque sin confirmarla, mientras en su gobierno esperan por los detalles del acto y si el gobernador tendrá lugar en la lista de discursos.

Algunos memoriosos recuerdan lo que ocurrió a fines de 2024 en la inauguración de la cárcel federal de Coronda cuando, por diferencias en la manera y el tenor del acto, finalmente Pullaro no asistió. Claro que, en aquella oportunidad, no fue Milei quien encabezó el evento, si no la por entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Esto es una celebración patria, no un acto proselitista”, diferencian.