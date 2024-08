Legislatura bonaerense: se viene el megabloque de La Libertad Avanza, el bullrichismo y aliados

La postergación de la actividad que La Libertad Avanza bonaerense y el PRO Libertad iban a compartir días atrás sembró dudas. ¿Se frena la fusión? No. Será cuestión de días o semanas, pero el bullrichismo y la tropa libertaria crearán un mismo bloque en la Legislatura bonaerense que, con ayuda de un par de aliados, podría convertirse en la primera minoría opositora en Diputados .

En esa charla aparecieron algunas voces de resistencia. Es que la fusión formal de los espacios en suelo bonaerense expondría a quienes tienen butacas en la cámara baja del Congreso que responden a la ministra de Seguridad y que no piensan salir del bloque PRO que conduce Cristian Ritondo. Es algo que Milei, además, tampoco pretende. No obstante, en la previa de la última sesión que Diputados llevó a cabo en Buenos Aires, los bloques protagonistas del affaire mantuvieron un encuentro en el que amagaron a formalizar, al punto de avisar que habría foto. No sucedió.

PRO LIBERTAD BULLRICH.webp Patricia Bullrich con su tropa legislativa en Buenos Aires.

Qué pasa en el Senado

En el Senado, el bloque libertario que preside Carlos Curestis y que completan Florencia Arietto y Joaquín De la Torre podría ampliarse con la llegada de Daniel Reich. La senadora es la única exponente bullrichista en la cámara alta y salió del PRO en espejo con los cinco diputados cuando el partido de Mauricio Macri se partió en Buenos Aires.

Fusionados o no, el 20 de agosto estarán todos juntos en La Plata, cuando Milei desembarque para su primera aparición en tierra bonaerense en mucho tiempo, acompañado de Bullrich y de José Luis Espert, a quien el Presidente imagina como el rostro de la boleta libertaria en 2025, cuando se pondrán en juego bancas del Congreso. Además, se confirmó la reprogramación de la actividad fallida en Almirante Brown para el 10 de septiembre, cuando el armador violeta Sebastián Pareja y la jefa del bullrichismo en la provincia, Florencia Retamoso, encabezarán un encuentro con legisladores, concejales y militancia de la Tercera sección electoral.