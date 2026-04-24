Sin CFK ni La Cámpora, la condición de un sector de la UCR bonaerense para apoyar a Axel Kicillof

Mientras la UCR dirime sus discusiones internas y se encamina a la renovación de autoridades el próximo 7 de junio, una parte de su dirigencia alejada de las conducciones dominantes no descarta acompañar la candidatura presidencial de Axel Kicillof . Eso sí, con la condición de que el gobernador marque claramente una diferenciación con Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora .

No se trata de una posición partidaria ni de una idea que acompañe la mayor parte del partido centenario. Más bien se trata de dirigentes que no se encolumnan en los liderazgos que están pensando en una lista de unidad para la nueva conducción del radicalismo en Buenos Aires , sino de quienes muestran fervientemente su oposición al gobierno de Javier Milei y consideran que no hay lugar para otro experimento que vaya por el medio de la polarización.

Representantes de los dos sectores de la UCR que hoy están enfrentados advierten que, una vez resuelto el conflicto interno, el partido tendrá tres escenarios: ir en un frente con el Gobierno nacional y el PRO , ensayar una avenida del medio o compartir un frente nacional liderado por Kicillof. Para esto último, la condición sine qua non será que el gobernador dé una señal clara de distancia con CFK y la militancia camporista. Aunque admiten que eso es casi imposible.

El radicalismo atraviesa las semanas finales antes del cierre de listas para su elección interna. Si bien tiene a una gran parte de su dirigencia nucleada en un mismo sector, aún hay corrientes internas que piden tener voz y lugar en la toma de decisiones para poder lograr la unidad. Como fuere, el 7 de junio habrá una nueva conducción, que tendrá la responsabilidad de definir el rumbo que el partido tomará pensando en 2027. Según vienen expresando sus autoridades, será con la idea de presentar candidaturas a gobernador, intendentes, cargos provinciales y municipales.

Una vez conformada la convención, el órgano encargado de definir las alianzas, la UCR buscará socios para el proceso electoral. Seguramente lo hará con viejos conocidos, aunque el choque de modelos podría ubicar al radicalismo en línea con el Gobierno nacional o con el armado que ensaya Kicillof. La alternativa del andarivel del medio sigue en consideración, aunque hay quienes aún tienen fresco el recuerdo del último magro resultado electoral y no quisieran repetirlo. También saben que, en cualquiera de las otras alternativas, no serán la prioridad para la integración de las listas.

Diego Santilli Facundo Manes.jpg Una parte de la UCR podría acompañar a Diego Sandilli en una candidatura a la Gobernación.



Opción colorado

Una de las fuerzas internas que domina en gran parte de la provincia admite que una candidatura a la Gobernación de Diego Santilli le resolvería algunos problemas. Un viejo conocido de Juntos por el Cambio sería el lugar más cómodo para ofrecer a las intendencias del interior y al antiperonismo tradicional no libertario.



No obstante, si el Colorado es el candidato del Gobierno, otra corriente que ahora juega en tándem con ese espacio tomaría otro camino; no oculta su enfrentamiento a las políticas de Milei, como el desfinanciamiento a las universidades y al área de discapacidad, entre otras.

CFK y La Cámpora, afuera

Los dirigentes sueltos que no ven mal acompañar un frente nacional encabezado por Kicillof para enfrentar a Milei marcan que, de mínima, el gobernador debe despegarse aún más de la conducción de CFK. Admiten que es difícil que el radicalismo termine confluyendo con La Cámpora en un mismo espacio. Dicen que es probable que allí se ubique algún dirigente pero que sería difícil de explicarle eso al electorado radical, sobre todo en el interior bonaerense. Saben bien que es posible confluir en un gran frente nacional pero que no será conducido por Kicillof si no da esa señal.

storani-y-kicillof Federico Storani y Axel Kicillof.

Hasta ahora, sólo el histórico Federico Storani se manifestó a favor de generar los consensos para poder acordar con el gobernador. El exministro del Interior lidera una corriente de dirigentes reconocidos en el radicalismo, aunque sin demasiada presencia territorial en la provincia. En declaraciones a 221 Radio, el exdiputado no descartó subirse a ese tren y afirmó que cada dirigente tiene la libertad de buscar las afinidades políticas e ideológicas para confrontar con el modelo nacional. Esa idea comenzó a sobrevolar hace un año, cuando el gobernador y el exdiputado compartieron un almuerzo con foto incluida.