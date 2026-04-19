Federico Achával gobernador: renovación y gestión, con el desafío de provincializar su figura

El intendente de Pilar, Federico Achával , está metido en el lote dirigencial del peronismo que se prepara para pelear por la sucesión de Axel Kicillof en 2027. Su nombre integra un amplio listado y, aunque él no se ha manifestado al respecto, ya le cuentan pros y contras para esa contienda.

Es un dirigente que puede mostrar renovación en la gestión, lo que podría permitirle ir en busca de un electorado ubicado por fuera del peronismo . En el último tiempo viene consolidando un trabajo político con sus pares Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Otermín (Lomas de Zamora). Como publicó José Maldonado en Letra P , este último también suena para la gobernación.

Como les pasa a los otros dirigentes que se mencionan para esa pelea, el pilarense tiene el desafío de provincializar su figura y gestión en el electorado. Además de en el municipio que gobierna, su nombre está muy instalado en los distritos vecinos de la Primera sección electoral.

Con 38 años de edad, Achával -abogado especializado en derecho penal- recuperó para el peronismo la intendencia de Pilar, al ganarle a Nicolás Ducoté, dirigente del PRO. Cuatro años más tarde fue reelecto con el 58% de los votos; muy atrás quedaron La Libertad Avanza (con el 22%) y Juntos por el Cambio (17%), una muestra de la aprobación de su gestión

Fuentes pilarenses destacan el trabajo que viene llevando adelante en el municipio y aseguran que su gestión “transformó un distrito que estaba rezagado”. Destacan que Pilar es una ciudad donde conviven todas las realidades sociales desde la zona de barrios cerrados más exclusivos de la zona norte del conurbano hasta los sectores trabajadores vinculados a las distintas empresas de la zona, poniendo como eje de su gestión la salud y la educación, dos áreas sensibles sobre las que la gestión de Javier Milei descargó la fuerza de la motosierra.

El Hospital Central de Pilar, una obra con servicios de alta complejidad ideada y ejecutada de manera integral por Achával, y el Hospital Municipal Presidente Derqui son dos obras emblema de su gestión en salud.

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No oculta sus aspiraciones y se mueve cómodo en el campo minado de la interna peronista



Déficit: poco conocido



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Otro rasgo distintivo fue el impulso que el jefe comunal le dio a la educación, donde se puso al frente de una demanda que estaba entre los pilarenses: reclamaban un espacio de formación universitaria. El jefe comunal tomó el reclamo e impulsó ante el Estado nacional la ley para la creación de la Universidad Nacional de Pilar. Tras la sanción de la ley, el municipio dispuso los fondos.

“Es un sueño histórico que se hace realidad”, dijo Achával en marzo, durante la inauguración de la casa de altos estudios que cuenta con 15 aulas, un aula magna, biblioteca y espacios para docentes. Transcurridos dos años desde su creación la Universidad cuenta con más de seis mil inscriptos.

En su entorno destacan una gestión cercana a la gente, con fuerte presencia en el territorio y contacto directo con vecinos de todos los estratos sociales. “Federico promueve un Estado activo, descentralizado y presente en cada localidad, con políticas que fortalecen el entramado social y los espacios comunitarios como los ocho clubes municipales que construyó”, dice alguien cercano del intendente. Y afirma que “representa a una nueva generación de dirigentes del peronismo con foco en la gestión, la cercanía y la transformación concreta de la realidad”.

El parque industrial del país

El impulso e incentivo a la producción es otro activo que tiene para mostrar frente a sus adversarios en la contienda bonaerense.

Pilar tiene el parque industrial más grande de la provincia y del país. Cuenta con una superficie de aproximadamente 920 hectáreas, donde funcionan más de 200 empresas y trabajan alrededor de 30.000 personas. Su ubicación estratégica, en el corredor norte del Gran Buenos Aires, facilita la logística.

Con algo más de 420 mil habitantes repartidos en 15 localidades, es el distrito con la población más joven de la provincia y conviven todos los estratos sociales, lo que le permite al jefe comunal tomar contacto directo con todas las capas de la sociedad.

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Alter ego del mandatario y vocero de gobierno "Haré lo que me pida mi jefe político", asegura



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Conocimiento y medio campo en la interna peronista

Como ocurre con otros intendentes, Achával tiene el desafío de ganar conocimiento en el electorado bonaerense. Transformar eso es parte de su desafío. Por eso viene desde hace tiempo recorriendo otros destinos de la provincia, construyendo una proyección que trasciende su distrito, con recorridas vinculadas a la industria y al agro y articulando con otros dirigentes con el objetivo de fortalecer una agenda con anclaje territorial.

Su nombre fue uno de los que se escuchó para integrar la lista de candidatos a la Cámara de Diputados del Congreso en la elección pasada.

En la interna peronista que enfrenta a Axel Kicillof con el tándem CFK - Máximo Kirchner, Achával siempre buscó el equilibrio, mostrándose cerca de ambos. Tomando prudente distancia, no se sumó al Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que conduce el gobernador, pero tampoco se alineó a La Cámpora en las batallas que sacuden al peronismo.

Granados, Otermín, Mantegazza, Achaval

De recorrida en Buenos Aires

En el último tiempo, Achával comenzó a consolidar un trabajo político con varios de sus pares. Principalmente, con Otermín, Granados y Mantegazza, pero también con otros intendentes que se muestran cercanos a ese grupo, entre los que se cuentan Gustavo Menéndez (Merlo) y Marisa Fassi (Cañuelas).

Se dejan ver juntos en diferentes actividades políticas, pero también personales, como los partidos de fútbol que suelen jugar, visitando en cada ocasión una cancha distinta de los municipios que gobiernan. Estuvieron juntos en Expoagro y se reunieron con intendentes de la provincia de Santa Fe para intercambiar experiencias de gestión.