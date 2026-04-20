Legislatura bonaerense: Kicillof enfrenta a Massa y La Cámpora por el control de comisiones clave

El peronismo de Buenos Aires se encamina a destrabar esta semana una discusión que tuvo casi dos meses a la Legislatura bonaerense paralizada: la conformación de las comisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado . El MDF, el kirchnerismo y el Frente Renovador cerrarán un acuerdo que, con seguridad, terminará con enojos hacia dentro del oficialismo.

Según pudo saber Letra P , la pelea que estiró tanto la definición fue en el Senado, sobre todo porque en los últimos días la presidenta del cuerpo, Verónica Magario , se hizo cargo del Ejecutivo por el viaje de Axel Kicillof a España. Una vez de regreso a las negociaciones en la cámara alta, el decreto estaría listo para salir. No obstante, el recelo entre los tres sectores que conforman el bloque de Unión por la Patria (UP) continuará una vez resuelto el tema.

Lo mismo ocurre en Diputados, con la salvedad de que la discusión por la comisión de Reforma política , que no estuvo libre de tensiones, se habría resuelto antes, aunque todo quedó en stand by a la espera del acuerdo macro. Las cúpulas de cada tribu quieren asegurarse de que se respete lo pactado en el Senado para oficializar las comisiones de la cámara baja.

Todas las miradas están puestas en cómo se resolverán las presidencias de las comisiones más importantes. En ese sentido, hay discusiones entre los distintos sectores por quedarse con el sillón principal de cada mesa. Por ejemplo, la de Legislación General, que todo oficialismo quiere controlar, se disputa entre el FR con Malena Galmarini y el MDF con Germán Lago o Ayelén Durán . Aunque también se mencionaba a la tigrense para la de Reforma Política, otra de las más buscadas en un año en el que se discutirán varios temas relacionados con el plano electoral. La Gobernación y el kirchnerismo quieren tener incidencia.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos podría ir para el camporista Emmanuel González Santalla , uno de los hombres fuertes del kirchnerismo en la cámara alta. En Presupuesto podría asegurarse el puesto Marcelo Feliú . Son nombres tentativos que cada sector propone para cada área, aunque todo dependerá de los acuerdos que se rubriquen en las terminales políticas de cada sector. Como sea, fuentes consultadas por Letra P afirman que en el peronismo sigue la disconformidad y que la definición en tres o cuatro de las comisiones más importantes generará discordia.

Malena Galmarini Malena Galmarini se quedará con una de las comisiones más importantes del Senado.

¿Esta vez es en serio?

Si bien hace varias semanas que en los pasillos de la Legislatura afirman que la definición está al caer, esta vez tiene visos de acontecer. Al menos por el regreso de Kicillof al país, lo que permitiría que el propio gobernador esté al tanto de las negociaciones y Magario pudiera ponerle la firma al acuerdo. Si fuera así, el Senado y Diputados, en espejo, sacarían las resoluciones que se esperan desde el 1 de marzo, cuando comenzó el período legislativo de sesiones ordinarias. Hasta ahora sólo hubo una sesión en cada cámara por el homenaje del 24 de marzo, las vicepresidencias en el Senado y una más, en febrero, en Diputados para darle curso a proyectos atrasados.

Una vez que salga el decreto, será tarea de cada comisión poner fecha de encuentro y votar las autoridades. Según se estila, el texto de cada cuerpo no llega con la denominación de presidencia, vicepresidencia o secretaría general, sino con un orden numérico. Habitualmente, el uno queda como presidente, el dos como vice y el tres va a la secretaría. Una vez que eso sucede, el primero convoca y suele ser elegido para la conducción de la comisión. Después dependerá de esa persona la asiduidad con la que se discutan los temas que le conciernen.

dichiara-1 El presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara.

Lo concreto es que en las comisiones de Legislación General, Presupuesto, ACA -clave para los pliegos judiciales- y Reforma Política está el punto de conflicto entre los tres espacios que nutren al bloque de UP en el Senado. Algunas, por la importancia del control en los números y otras debido a la importancia del año electoral en el que se definirán temas como el desdoblamiento electoral, las PASO, la Boleta Única de Papel y las reelecciones indefinidas.

Las comisiones en Diputados

La Cámara de Diputados, si bien también tuvo una demora considerable en la conformación, pareciera sólo estar a la espera de que se anuncie el acuerdo en el Senado. El presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, recibió los borradores de todos los presidentes de bloques y, aunque la oficialización es su potestad, debió someterlos a la conformidad del resto de los sectores que componen al oficialismo bonaerense.

Si no pasa nada extraño, las tres comisiones más importantes respetarán los lugares de cada fuerza política. Legislación General seguirá en manos del massista Rubén Eslaiman, Presupuesto continuará en poder de Juan Pablo De Jesús y Acuerdos Constitucionales y Justicia, que presidía la exdiputada Susana González, quedará para Lucía Iáñez, del MDF. Hubo una versión que indicaba que La Libertad Avanza también tenía problemas internos con sus acuerdos, pero nadie en la Legislatura cree que una demora de ese bloque podría haber trabado la resolución general.





De Jesus Eslaiman Juan Pablo De Jesús y Rubén Eslaiman.

Según pudo saber este medio, Diputados tiene todo cerrado hace varios días y sólo se aguarda la publicación de los apellidos para las comisiones que tiene Magario del otro lado del pasillo del parlamento bonaerense. Allí aguardan con atención los referentes de los tres sectores que conforman UP. De hecho, ya habrían definido la composición para la bicameral que controlará los fondos que el Ejecutivo le girará a los municipios, lo que en el Senado aún no ocurrió.