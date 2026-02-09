Legislatura bonaerense: la agenda urgente antes del 1-M

La Legislatura bonaerense se prepara para comenzar su actividad este mes cuando, en sesiones extraordinarias, ambas cámaras lleven adelante las primeras sesiones del año. El 24 de febrero será el turno de la Cámara de Diputados , mientras que dos días después lo hará el Senado , que arrastra un tema sensible desde el año pasado: la renovación de autoridades del cuerpo.

Todo se da luego de casi dos meses de receso y aún fuera del período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1 de marzo. No obstante, hay varios temas que quedaron postergados del año pasado, cuando toda la discusión se centró en torno al endeudamiento solicitado por Axel Kicillof que la Legislatura aprobó, y los acuerdos para ocupar los diferentes cargos pendientes en el Estado provincial.

En el caso de Diputados, no está totalmente definida la agenda de temas a tratar en la orden del día, pero seguramente la centralidad pase por cómo se defina la composición de las comisiones. En cambio, el Senado debe definir los nombres que ocuparán las vicepresidencias, ya que sólo Carlos Kikuchi quedó en su cargo , el resto culminó sus mandatos. Así, el senador de Unión y Libertad es el primer sucesor de la presidenta del cuerpo, Verónica Magario .

El nuevo bloque del peronismo en la cámara alta, compuesto por 24 miembros -lo que le posibilita tener cuórum propio en la cámara-, entró en una discusión interna que terminó al borde del escándalo en los días finales del año. Hubo objeciones por las licencias otorgadas cuando asumieron los nuevos legisladores y no llegaron a un acuerdo respecto a quiénes ocuparán las vicepresidencias y la jefatura de la bancada. En diciembre, hubo al menos cuatro pedidos de los 11 legisladores del bloque de UP referenciados en CFK para sesionar el 12 y el 15 de diciembre.

Tras los intentos fallidos, instaron a Magario a que los convocara a una “audiencia urgente” e insistieron con un llamado a sesionar para el 29 de diciembre. Buscaban avanzar con dos proyectos del Ejecutivo antes de que perdieran estado parlamentario, cosa que finalmente ocurrió, y evitar que comience el nuevo año sin autoridades. Sergio Berni fue el primero en cuestionar el tratamiento de los pedidos de licencia pendientes de Gabriel Katopodis (continúa al frente de Infraestructura bonaerense) y de Diego Valenzuela (asumió en Migraciones). Sostienen que existe una “nulidad insanable de las licencias otorgadas en la sesión preparatoria.

berni.jpg Segio Berni.



Además, debe regularizarse uno de los temas que mayor controversia generó en diciembre: la elección de autoridades de cámara. Como contó Letra P, hay una fuerte disputa entre el cristinismo y el Frente Renovador para impulsar a Mario Ishii como vicepresidente I, mientras que el círculo más cercano a Kicillof empuja la postulación de Ayelén Durán. A su vez, Berni no se baja de esa pelea. Tampoco será sencilla la elección de la jefatura del bloque, en tribus tan diversas y de apellidos pesados. Es probable que surja un nombre con perfil bajo como prenda de unidad. Varios integrantes de la bancada confían en que esas negociaciones se destrabarán tras el acuerdo del peronismo por la conducción del PJ bonaerense que quedó en manos de Kicillof.

Diputados, con el ojo en las comisiones

La cámara baja no quedó con una agenda demasiado cargada de proyectos postergados, aunque es muy probable que la orden del día incluya a algunos de ellos. No obstante, lo principal será conocer cómo quedan conformadas las comisiones permanentes, que se distribuyen según la representación de cada bloque. Allí tomará protagonismo La Libertad Avanza, que sumó una gran cantidad de bancas el 10 de diciembre

Las últimas sesiones en Diputados concentraron toda la atención en la aprobación del endeudamiento que había solicitado Kicillof, tema que fue discutido durante semanas en todos los espacios políticos porque aquella negociación incluyó mucho más que la posibilidad de tomar deuda por parte de la administración provincial. Se pusieron en juego lugares en puestos clave del organigrama provincial que debían ser ocupados por dirigentes del oficialismo y la oposición.

La cámara baja volvió a ser presidida por Alejandro Dichiara, después de haber enrocado un año con Alexis Guerrera. Se trata de un hombre cercano a Máximo Kirchner. Hay expectativa sobre cuál será el rumbo legislativo en este 2026 en una cámara que tiene nombres de mucho peso en casi todos los bloques. El peronismo tiene la primera minoría y LLA la segunda. Además, está la representación del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, la izquierda y bloques dialoguistas.