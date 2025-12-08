Legislatura bonaerense: con tensión y dos licencias, juraron los nuevos integrantes del Senado

Jura de senadores en la Legislatura bonaerense: Gabriel Katopodis y Verónica Magario

Durante una ceremonia presidida por la vicegobernadora Verónica Magario, la Legislatura bonaerense fue escenario este lunes de la jura de los integrantes electos del Senado en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, que asumirán sus bancas a partir del miércoles, con apellidos de altísimo voltaje político y la posibilidad para el gobernador Axel Kicillof de contar con cuórum propio.





La sesión preparatoria comenzó pasadas las 15, una hora después de lo pactado, en medio de negociaciones intensas entre las fuerzas políticas para definir las nuevas autoridades de la cámara alta, sin que se alcanzara un acuerdo. En tanto, dos legisladores pidieron licencia luego de jurar, ambos contendientes en la primera sección electoral: Gabriel Katopodis (Fuerza Patria), quien seguirá conduciendo el ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, y Diego Valenzuela (La Libertad Avanza), el exintendente de Tres de Febrero que podría arribar a la Agencia Nacional de Migraciones, que depende del ministerio de Seguridad de la Nación.

Desde uno de los palcos seguía las alternativas el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un gesto de respaldo del gobierno nacional al equipo libertario de la provincia de Buenos Aires, que incluyó un saludo enviado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Junto a ellos estuvieron presentes los diputados bonaerenses Agustín Romo y Juanes Osaba.

LLA en el Senado Los Menem, Pareja y Romo. Legislatura bonaerense: autoridades, a extraordinarias Los integrantes de la cámara alta llegaron a la sesión preparatoria sin tener acordadas las autoridades, principalmente en las vicepresidencias del Senado. Pasadas las 14.40 comenzó la sesión en minoría y el senador Sergio Berni reclamó un cuarto intermedio para poder avanzar en la definición de los cargos jerárquicos. Sin embargo, al no alcanzar los votos necesarios, la cámara trató las licencias de Katopodis y Valenzuela; y luego se levantó la sesión.

Ahora, el Senado deberá convocar a sesión extraordinaria para votar las autoridades de cámara. Un tema que necesita resolver especialmente el peronismo: con la actual composición del recinto, el único vicepresidente que continuaría su mandato después del 10 de diciembre es Carlos “Chino” Kikuchi, el exarmador de Javier Milei, hoy integrante del bloque libertario dialoguista, que podría presidir la cámara ante la ausencia de Magario, al ser la única autoridad designada por fuera de la vicegobernadora. Al menos, hasta que el peronismo se ponga de acuerdo.





Sobre este punto, al término de la sesión, Malena Galmarini le puso voz a los desacuerdos internos al señalar que "nos podrían haber llamado hace una semana para conversar sobre el tema”. En declaraciones periodísticas, la referente del Frente Renovador remarcó que "teníamos tiempo, no entiendo por qué no hablamos". Y aunque aceptó que "la rosca es parte de la política, más que reivindicar la rosca, reivindico la conversación". "Nos podrían haber llamado uno por uno y haber charlado, por ejemplo, qué necesidades, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus expectativas, después, aunque no se cumplan, es otra cosa”, completó la senadora. Malena Galmarini Malena Galmarini Los nuevos miembros del Senado Este miércoles comenzarán su período legislativo representando a Unión por la Patria, Galmarini, Mario Ishii, Mónica Macha y Fernando Coronel (Primera sección); Diego Videla, Valeria Arata y Germán Lago (Cuarta sección), Fernanda Raverta y Jorge Paredi (Quinta sección), María Inés Laurini, Marcos Pisano y Evelyn Díaz (Séptima sección). La camporista Roxana López asumirá en reemplazo de Katopodis. Por La Libertad Avanza (LLA), ingresan María Luz Bambaci y Luciano Olivera (Primera sección), Gonzalo Cabezas y Analía Balaudo (Cuarta sección), Guillermo Montenegro, María Cecilia Martínez y Matías de Urraza (Quinta sección). En tanto, por el bloque Somos Buenos Aires, juraron Pablo Petrecca y Natalia Quintana (Cuarta sección).







