Modo Ramiro Marra: ¿a qué juega Carlos Kikuchi con su lista libertaria blue en Buenos Aires?

Marra fue expulsado de LLA por Karina Milei, pero si bien no fue al choque, en los comicios porteños del 18 de mayo fue candidato por la UceDé, en lo que parecía una boleta que iba a disputarle votos a la que llevaba a Manuel Adorni. Al trader no le fue bien: no llegó al 3% y deberá dejar su banca en la Legislatura en diciembre.