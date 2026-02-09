PERONISMO EN LLAMAS

PJ bonaerense: de Mar del Plata a Tigre, las peleas más picantes pese a la unidad provincial

El pacto Axel Kicillof-Máximo Kirchner para la conducción no logró frenar las internas en 32 municipios. En algunos, se presentaron hasta tres listas.

José Maldonado
José Maldonado
En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos

En el PJ bonaerense hubo acuerdo de cúpula, pero pelea en muchos distritos 

Axel Kicillof y Máximo Kirchner


El cierre de listas en la madrugada del lunes dejó un mapa fragmentado. Pese a que la regla no escrita indica que donde gobierna el peronismo no hay competencia, varios distritos clave quedaron en pugna, especialmente aquellos donde la oposición administra la intendencia pero el PJ local está en manos de sectores enfrentados.

El caso Mar del Plata

En las semanas previas al acuerdo, el sector de Axel Kicillof no dejó nada librado al azar. El ministro Carlos Bianco recorrió la provincia cerrando las listas de consejeros sección por sección, anticipando una eventual interna. El armado se trabajó bajo la lógica de tener todo preparado para negociar desde una posición de fuerza. Finalmente se concretó la lista de unidad, pero ese despliegue territorial quedó como muestra del músculo que el kicillofismo estaba dispuesto a mostrar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2020830040615776641?s=20&partner=&hide_thread=false


El récord de presentación de listas lo tienen General Pueyrredón (Mar del Plata), Lobería y Junín, todos con tres boletas para competir. En Mar del Plata, el peronismo está roto entre el kirchnerismo que lleva a Daniel Di Bártolo con el aval de la senadora provincial Fernanda Raverta, el kicillofismo que postuló a Adriana Donzelli con el respaldo del ex intendente Gustavo Pulti y Juan Garivoto, y la tercera vía de Rodolfo Manino Iriart con su lista "Peronismo Marplatense".

En Tigre se reedita la pelea entre el massismo y el zamorismo. El intendente Julio Zamora, que en las últimas elecciones jugó con el sello Somos, presentó a su hermano Mario Zamora como candidato. Enfrente, una lista de unidad encabezada por Luis Samyn Ducó que reúne al massismo, La Cámpora, el Movimiento Derecho al Futuro, el Movimiento Evita y la CGT Zona Norte.

Peleas en el conurbano

Morón también irá a internas con una batalla entre el sector del intendente Lucas Ghi y el sabbatelismo. Claudio Román, que va por la reelección con el respaldo de Ghi y el Movimiento Derecho al Futuro, enfrentará a Paula Majdanski, una dirigente camporista que encabeza la lista "Cristina Libre", alineada con el kirchnerismo más duro de Martín Sabbatella.

En Moreno, la intendenta Mariel Fernández del Movimiento Evita competirá contra Matías Irrazabal, postulante del MDF. La jefa comunal había intentado jugar en la interna provincial, pero finalmente concentró sus esfuerzos en el distrito que gobierna desde 2019.

Axel Kicillof y Mariel Fernandez


Otros distritos en pugna incluyen casos emblemáticos de la Segunda sección electoral, donde el MDF está decidido a competir en varios municipios como Zárate y San Nicolás. También habrá peleas en 25 de Mayo, donde Mateo Quattrini de La Cámpora enfrentará a José Luis Canullan del MDF, postulado por el exintendente Hernán Ralinqueo.

En Saladillo, el cristinismo presentó lista con el concejal Diego Yanson, mientras que el Movimiento Derecho al Futuro postuló a Fabián Salguero. En Roque Pérez competirán dos listas: una que postula a Eliana Gasparini, hija del histórico exintendente Juan Carlos Gasparini en confluencia de massistas y kirchneristas, contra Homero Salas del MDF con apoyo del exintendente José Luis Horna.

Pugna en Buenos Aires

La mayoría de los 32 distritos en pugna son municipios donde no gobierna el peronismo, lo que dejó vía libre para que los sectores compitan sin la limitación de respetar al intendente. En el conurbano, donde gran parte está en manos peronistas, los casos calientes son excepciones que confirman la regla.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2020241159701078479?s=20&partner=&hide_thread=false


El calendario electoral establece que este jueves finaliza el plazo para la exhibición de listas de candidatos. El domingo vence el plazo para impugnaciones y el 19 de febrero la Junta Electoral deberá expedirse sobre las listas presentadas. Los comicios se realizarán el 15 de marzo y al día siguiente comenzará el escrutinio que definirá las 32 batallas locales que la unidad provincial no pudo evitar.

