La Plata: los nombres de La Libertad Avanza para arrebatarle la capital bonaerense al peronismo

La Libertad Avanza tiene como objetivo central ganar la provincia de Buenos Aires en 2027 y, para eso, su conducción comenzó una gira por distritos pesados en los que busca consolidar su espacio para traccionar desde los territorios. El más emblemático es La Plata , gobernada por el peronismo , donde ya funciona una mesa que contiene a todos los sectores internos.

El más amplio es el que responde a Karina Milei y al presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja , que tiene al menos dos nombres para disputar la candidatura a la intendencia. También camina con esa intención un hombre de la tribu de Patricia Bullrich , mientras que habrá que ver cuál es el futuro de otros dos espacios que orbitan en el planeta libertario: el de Carolina Piparo y el sector del PRO que jugó en alianza el año pasado.

LLA platense mira los números de 2023 y de las dos elecciones de 2025 y encuentra a la capital bonaerense como ganable. No sería solo un triunfo importante por la cantidad de electores que tiene la ciudad (639.839 según el padrón electoral, el segundo distrito más caudaloso de la provincia detrás de La Matanza ), sino también desde lo simbólico: gobierna el histórico Julio Alak , cinco veces intendente del distrito y uno de los representantes más fieles del gobernador Axel Kicillof .

En un encuentro partidario que se encabezó en La Plata este miércoles, Pareja arengó a la tropa libertaria para caminar la ciudad y mantener el orden de la mesa política. En rigor, la conducción de la mesa política partidaria: hay otra ampliada que contiene también a los sectores afines y al PRO que jugó en alianza en 2025. Con todo, no hay un solo nombre definido para la candidatura local, pero sí al menos cuatro con chances de postularse.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/llalaplataok/status/2019198673540747692?s=20&partner=&hide_thread=false Hoy recibimos en La Plata a @SPareja_, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, junto a @JuanesOsaba, @Matiasdeu y @micaelafragasso.

Desde el territorio nos preparamos para dar la batalla en la Provincia y en la Ciudad para terminar con el modelo que… pic.twitter.com/RcUJ04YJmf — La Libertad Avanza La Plata (@llalaplataok) February 4, 2026



Por el parejismo se anotan Francisco Adorni y Juan Osaba, ambos diputados provinciales modelo 2025. El hermano del vocero Manuel Adorni encabezó la boleta, tiene un discurso crítico de la gestión provincial y cultiva el perfil bajo, que incluso mantuvo en la campaña pasada. El segundo fue armador en la Tercera, Sexta y Octava sección electoral, es vicepresidente de la Cámara de Diputados y uno de los coordinadores libertarios en la ciudad.

El bullrichismo juega con Juan Pablo Allan, exsenador provincial y funcionario nacional, que lideró la boleta de la Alianza LLA para el Concejo Deliberante en 2025, con el objetivo de acercarse a los temas de La Plata y discutirle la gestión a Alak. Sus pretensiones no son nuevas: jugó una interna en el PRO 2023 cuando enfrentó al entonces intendente Julio Garro. Participa de las reuniones de la mesa política como uno de los aspirantes a gobernar La Plata en 2027 con la casaca violeta.

Mujeres

Otro de los nombres que siempre suena en la capital bonaerense es el de Carolina Piparo, directora del Banco Nación desde diciembre. Es un caso especial. Fue candidata a gobernadora por LLA en 2023, después se rompió la relación que mantenía con Javier Milei y fue víctima del ataque digital de las Fuerzas del Cielo. Karina Milei la repatrió al bloque de Diputados en el Congreso y quiso ser candidata el año pasado por la Octava, pero no lo fue. Tampoco pudo renovar su banca en la cámara alta nacional.

Es una incógnita saber si la exdiputada tendrá chances de cumplir el deseo que madura desde hace tiempo, que es llegar al palacio de la calle 12. No obstante, su espacio tiene dos concejales y dos legisladoras provinciales y forma parte de la mesa política local. Por otro carril va la diputada provincial del PRO Julieta Quintero Chasman, que renovó su banca el año pasado en alianza con LLA. Pero su suerte dependerá de lo que decida la Casa Rosada: si hay frente electoral con el PRO, tendría chances. Si no, corre de atrás.





Piparo concejales.webp Carolina Piparo y su armado en La Plata.



Ese punto es central a nivel provincial, aunque es cierto que en pocos distritos hay tanta cohesión entre libertarios y amarillos como en La Plata. Pareja sostuvo este miércoles que tras las elecciones del año pasado, las cartas volvieron a darse. El PRO mantiene sus bloques independientes en el Congreso y en la Legislatura bonaerense, incluso los representantes de Diego Santilli, ministro del Interior de la gestión Milei.

El factor Alak

No es casualidad que LLA comenzara por La Plata a apuntalar sus estructuras territoriales para 2027. Se trata de la capital de la provincia que el partido de Milei está obsesionado con gobernar, por varios motivos. Allí vota el 37% del padrón electoral nacional, históricamente dominado por el peronismo, donde hoy conviven todas sus tribus. Kicillof es el elegido por la Casa Rosada para ubicarlo en todo lo que no quiere ser, y desde ese lugar confrontar los modelos de país en pugna.

Kicillof puso especial énfasis en la capital, no sólo por residir en ella como no hizo ningún otro gobernador desde hacía décadas atrás. Sino también por las obras y la puesta en valor de su infraestructura, a través de Alak, uno de sus alfiles. El intendente empuja el sueño presidencial de Kicillof y suena como uno de los posibles candidatos a la Gobernación por el peronismo en 2027. El jefe comunal nunca rompió relaciones con CFK, a pesar de defender permanentemente la gestión del gobernador, enemistado con el cristinismo.

LLA considera un factor determinante para su suerte en la carrera por conducir La Plata, la postura que tome Alak frente a un eventual debate sobre las reelecciones indefinidas. Los violetas creen que las posibilidades aumentan si el intendente acompaña esa reforma: “Será el clavo que le falta al ataúd del gobierno actual de la ciudad de La Plata”, afirmó Pareja ante la prensa de la ciudad. Creen que el electorado va a castigar seriamente a los intendentes que impulsen esa propuesta.





Bullrich Adorni Allan francisco Adorni, Patricia Bullrich y Juan Pablo Allan, en la campaña 2025.

Los números en La Plata

La mesa política libertaria de La Plata maneja una tesis: ve que en 2023, cuando LLA fue dividida del PRO, sacó más de 18 puntos, por detrás del PRO (38,1) y del peronismo (38,5). En un comicio en el que se gana o se pierde por un voto, aún no está claro cuál es el sistema de votación ni la fecha que le conviene. Con el espejo de hace dos años, se puede prever que un frente con el PRO hubiera dejado al justicialismo bien atrás.

Sin embargo, en las legislativas provinciales y municipales del último 7 de septiembre Fuerza Patria ganó por siete puntos (30 mil votos) y relegó a esa alianza ahora sí cristalizada. La sorpresa llegó un mes y medio después, cuando en las nacionales, el resultado se invirtió y el frente de LLA y el PRO venció al peronismo 44 a 38. En esos números la dirigencia violeta ve una puerta que puede abrirse para llegar a gobernar la ciudad y, empujando desde abajo, sumar la mayor cantidad de votos para que 2027 también tenga a un gobernador libertario.