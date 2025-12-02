Máximo Kirchner y Sergio Massa mantienen el control de Diputados: enroque Dichiara - Guerrera

Alejandro Dichiara y Alex Guerrera.

El peronismo llegó al acuerdo este martes luego de una discusión que se tensó en los últimos días, en el marco de la negociación grande, en la que se incluye el endeudamiento solicitado por Kicillof que se votará este miércoles en la cámara baja. La elección de autoridades se dio en la sesión preparatoria de la nueva Legislatura bonaerense, luego de la entrega de diplomas y la jura de quienes accedieron al parlamento en las elecciones provinciales de septiembre.

El resto de las vicepresidencias que se votaron fueron para La Libertad Avanza, en manos de Juan Osaba y para el PRO, con Agustín Forchieri. Queda por resolverse en los próximos días qué pasará con las dos restantes, que podrían ser para la UCR y Unión y Libertad, una vez que se definan algunas cuestiones internas que complicaron la designación de esos apellidos. Según indicaron, a partir de diciembre las vicepresidencias no tendrán número ni orden.

Alejandro Dichiara jura Alejandro Dichiara juró como diputado por el período 2025-2029. El hombre de Máximo Kirchner será presidente del cuerpo el año que viene. El reparto de poder en Diputados La sesión, que tuvo al massista Rubén Eslaiman como presidente provincial por ser el diputado de mayor edad en el recinto, se inició con la jura de los diputados electos el 7 de septiembre. A su turno, el jefe del bloque peronista, Facundo Tignanelli, pidió votar una modificación del reglamento interno, y luego propuso a Dichiara como presidente del cuerpo. Más tarde comenzó la votación para las vicepresidencias, en las que se confirmó que Guerrera volverá a ese lugar una vez que culmine la sesión extraordinaria del miércoles, con la composición actual de la Legislatura.

El PRO tendrá como vice al santillista Agustín Forchieri, luego de un consenso en el bloque que presidirá Alejandro Rabinovich y con un acuerdo de los intendentes amarillos. El platense Juan Osaba fue el hombre propuesto por LLA, bancada que seguirá teniendo como jefe a Agustín Romo. Es un hombre que responde a Sebastián Pareja y que tuvo a su cargo el armado territorial libertario en distintas secciones electorales. El intendente de Almirante Brown se quedará con otra vicepresidencia, luego de ser propuesto por Kicillof para presidir la cámara.

AIA_3849 Mayra Mendoza ocupó su banca en Diputados por primera vez. La interna de la UCR y el avance del PRO La UCR resuelve por estas horas si conformará un bloque de seis bancas entre las dos expresiones políticas y así accede a una autoridad o si continúan divididas, lo que le restaría chances. Esa negociación incluye varios factores más que una silla en el cuerpo: se juega la política interna partidaria y cargos para la oposición en organismos del Estado. El bloque Unión y Libertad también buscará otra vice, ya que tendrá cinco escaños, pero aún debe resolverse qué pasará con ese sillón que hoy está en manos del bloque Nuevos Aires. Agustín Forchieri.jpeg Agustín Forchieri será vicepresidente por el PRO. Por su parte, el PRO ganó terreno en la mesa directiva que tomará funciones a partir del 10 de diciembre. Se quedó con varias autoridades de cámara, por caso, prosecretarías que corresponden a la oposición, aunque alguna había sido reclamada por LLA, que se enteró en el recinto sobre un acuerdo que no le gustó. También se votaron las secrretarías de cuerpo: El Secretario Legislativo será Gervasio Bozzano (UP), el Secretario Administrativo, Miguel De Lisi (UP), el Secretario de Desarrollo Institucional, Martín Alaniz (UP), el Secretario de Participación Ciudadana, Sergio Errecalde (UP), el Prosecretario Legislativo, Diego Di Salvo (UP) y el Prosecretario Administrativo, David Alcalá (UP).

