Legislatura bonaerense: el PRO quiere que Bianco vaya al recinto con un informe de gestión cada tres meses

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados bonaerense presentó un proyecto de ley para que Carlos Bianco , ministro de Gobierno de Axel Kicillof , concurra cada tres meses a la Legislatura bonaerense para informar sobre la gestión provincial y responder las preguntas de los legisladores. La propuesta busca replicar el sistema nacional de informes del jefe de Gabinete.

La iniciativa, que fue impulsada por la diputada Natalia Blanco y cuenta con las firmas de casi todo el bloque amarillo, plantea modificar la Ley de Ministerios bonaerense (15.477) mediante la incorporación de un inciso al artículo 25, con el objetivo de establecer la concurrencia obligatoria del ministro de Gobierno a las cámaras de Diputados y Senadores de manera alternada.

El esquema propuesto tomaría como referencia el mecanismo nacional, que establece la presentación mensual del jefe de Gabinete ante el Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno . En Buenos Aires , en cambio, las presentaciones serían trimestrales y se distribuirían entre ambas cámaras legislativas.

La bancada del PRO pretende que el funcionario brinde un panorama de la administración provincial y exponga las principales decisiones del Ejecutivo. Entre los temas previstos figuran la situación política e institucional de los 135 municipios, el funcionamiento de los ministerios y el desarrollo de los programas de gobierno.

El temario también incluiría información sobre la ejecución del presupuesto, las medidas adoptadas en materia electoral, un detalle de los ministeriosas políticas públicas y las transferencias de fondos a los municipios. Además, los legisladores podrían incorporar otros asuntos que consideren relevantes para el control de la gestión.

Carlos Bianco.

Cómo serían las presentaciones ante Diputados y el Senado

El proyecto establece que el ministro dispondría de un máximo de 30 minutos para realizar su exposición inicial. Después, se abriría una instancia de dos horas para responder las consultas de los distintos bloques legislativos, con la posibilidad de contestar de manera oral o por escrito.

La modificación legal buscaría institucionalizar el mecanismo para que la presencia del funcionario no dependa de una decisión discrecional del gobernador. De esta manera, la concurrencia trimestral quedaría establecida como una obligación formal del titular de la cartera de Gobierno.

La iniciativa también aclara que las nuevas presentaciones no reemplazarían las herramientas de control que ya tiene la Legislatura. Los pedidos de informes, las interpelaciones y las convocatorias a otros integrantes del gabinete provincial continuarían vigentes, por lo que el mecanismo se sumaría a los instrumentos existentes.

La propuesta se presenta en un contexto marcado por la escasa presencia de funcionarios del Ejecutivo provincial en los recintos legislativos para explicar su gestión. Con la iniciativa, el bloque del PRO busca instalar una instancia periódica de rendición de cuentas en la Legislatura bonaerense. El proyecto deberá avanzar en el trámite legislativo para determinar si el mecanismo se incorpora a las obligaciones formales del ministro de Gobierno.