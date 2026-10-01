Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
NO VA MÁS

Legislatura bonaerense: a lo Lula, La Cámpora va contra las apuestas online en Buenos Aires

Facundo Tignanelli presentó un proyecto restrictivo en la Cámara de Diputados. El contrapunto con la iniciativa de Kicillof, que grava 2% a los premios.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
A lo Lula, La Cámpora va contra las apuestas online en la Legislatura bonaerense

A lo Lula, La Cámpora va contra las apuestas online en la Legislatura bonaerense

El presidente de bloque del peronismo en la Cámara de Diputados y dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto que restringe fuertemente las apuestas online. “Se tocan grandes intereses”, aseguró luego de la presentación.

Notas Relacionadas
Buenos Aires: la generación que espera su turno para gobernar los municipios
NOVENA SECCIÓN

La generación que quiere su turno en Buenos Aires

Por 
Letra P | Macarena Ramírez
Macarena Ramírez

Lo hizo poco después de que Axel Kicillof anunciara un nuevo impuesto al juego con el cobro del 2% sobre los premios. Una medida que fue cuestionada en su momento por el kirchnerismo ya que al mismo tiempo se estaba trabajando sobre el tema en la comisión especial de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, creada en febrero de este año y presidida por la camporista Micaela Oliveto.

El contrapunto con Axel Kicillof

El gobernador anunció a principios de septiembre que, mediante decreto, comenzaría a aplicar un impuesto de 2% sobre los premios obtenidos en juegos online. La iniciativa no solo generó cuestionamientos desde la oposición, sino también del kirchnerismo que marcó que en la Legislatura se estaban trabajando proyectos más completos que el anunciado.

Axel Kicillof, junto a Verónica Magario

Axel Kicillof, junto a Verónica Magario

”Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, afirmó Tignanelli luego de presentar el proyecto junto a Oliveto. Según supo Letra P, el diputado informó al titular de Lotería bonaerense, Gonzalo Atanasof, sobre el proyecto y estiman que todos los sectores “del campo popular” van a acompañar. Se empezará a trabajar en comisiones en los próximos días con el objetivo de que pueda ser llevado al recinto antes de fin de año.

El proyecto que abrirá debate en la Legislatura bonaerense

El proyecto presentado por La Cámpora es sumamente restrictivo. Entre otras cosas exige que los usuarios deban realizar una verificación facial en cada ingreso, el cierre de sesión a los 60 minutos de iniciada, el bloqueo tras 3 ingresos por día y autoexclusión inmediata. Además, familiares o el Ministerio Público pueden pedir a un juez que inscriban a una persona con ludopatía.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli

En cuanto a la publicidad, necesitarán autorización previa; queda prohibida en la vía pública y dirigida a menores, también se prohíben los bonos y las apuestas gratis y deben llevar la leyenda obligatoria "Apostar no es un juego". Además, queda prohibido utilizar la palabra 'juego' o expresiones, imágenes, símbolos o recursos que presenten la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento. Respecto a las sanciones, si apuesta un menor se revoca la licencia. También crea una fiscalía especial contra las apuestas ilegales y permite bloquear sitios en 6 horas.

En el tema de fondo es donde se diferencia fuertemente de lo que implementó Kicillof. Los operadores aportarán el 100% de lo que gastan en publicidad a salud mental y el 3% de los premios -el ejecutivo implementó el 2%- estará destinado a clubes de barrio y becas deportivas. Además, las licencias nuevas deberán tener 100% de capital nacional y las extranjeras deberán dejar la plata 6 meses mínimo en la provincia.

Temas
Notas Relacionadas
ATE la hace un paro a Kicillof y marcha a la Legislatura bonaerense 
LA PROTESTA

ATE le hace otro paro a Kicillof en plena paritaria y denuncia "precarización" en Buenos Aires

El gremio marchará a la Legislatura el 7 de octubre por pases a planta y por el Presupuesto 2027, mientras el gobierno bonaerense negocia sin oferta salarial.
Kirchnerismo y massismo, las tribus del peronismo que impulsan limitar la compra de tierras a extranjeros en Buenos Aires
SOBERANÍA EN JUEGO

Contraataque a la Corte: el peronismo busca limitar la compra de tierras a extranjeros en Buenos Aires

La iniciativa del kirchnerismo y el massismo en Diputados vuelven a cobrar fuerza. Límites para la propiedad de capital foráneo. Intentarán aprobarla el 20/10.

Las Más Leídas

También te puede interesar

Máximo Kirchner recorrió San Juan junto a Sergio Uñac y visitó el interior provincial
DISCUSIÓN 2027

Kirchner recorrió San Juan junto a Uñac: diálogo con productores y apoyo kirchnerista

Por  Letra P | Periodismo Político
Rosario Romero, intendenta de Paraná, inauguró el Paseo del Sol con el acompañamiento de intendentes del PJ.
LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS

Romero inauguró en Paraná una obra que la Nación abandonó y dio el primer paso para buscar su reelección

Por  Exequiel Flesler
Javier Milei en las Cataratas del Iguazú, en Misiones.
CATARATA DE QUEJAS

Misiones: un impuesto libertario desató una rebelión de remiseros en Parques Nacionales

Por  Letra P | Periodismo Político
Juan Grabois durante el debate de Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Malvinas: LLA suspendió el debate por los insultos de Grabois y se aleja un acuerdo

Por  Mauricio Cantando