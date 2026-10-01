Legislatura bonaerense: a lo Lula, La Cámpora va contra las apuestas online en Buenos Aires

El presidente de bloque del peronismo en la Cámara de Diputados y dirigente de La Cámpora, Facundo Tignanelli , presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto que restringe fuertemente las apuestas online. “Se tocan grandes intereses”, aseguró luego de la presentación.

Lo hizo poco después de que Axel Kicillof anunciara un nuevo impuesto al juego con el cobro del 2% sobre los premios. Una medida que fue cuestionada en su momento por el kirchnerismo ya que al mismo tiempo se estaba trabajando sobre el tema en la comisión especial de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, creada en febrero de este año y presidida por la camporista Micaela Oliveto .

El proyecto llega poco después de la decisión que tomó el presidente de Brasil Lula Da Silva de prohibir total e inmediatamente las apuestas de cuota fija, conocidas como "bets", y toda su publicidad y patrocinio en el país sacudiendo por completo la campaña presidencial.

El gobernador anunció a principios de septiembre que, mediante decreto, comenzaría a aplicar un impuesto de 2% sobre los premios obtenidos en juegos online. La iniciativa no solo generó cuestionamientos desde la oposición, sino también del kirchnerismo que marcó que en la Legislatura se estaban trabajando proyectos más completos que el anunciado.

”Se tocan grandes intereses, es una pelea que hace falta dar y la vamos a llevar adelante”, afirmó Tignanelli luego de presentar el proyecto junto a Oliveto. Según supo Letra P , el diputado informó al titular de Lotería bonaerense, Gonzalo Atanasof , sobre el proyecto y estiman que todos los sectores “del campo popular” van a acompañar. Se empezará a trabajar en comisiones en los próximos días con el objetivo de que pueda ser llevado al recinto antes de fin de año.

El proyecto que abrirá debate en la Legislatura bonaerense

El proyecto presentado por La Cámpora es sumamente restrictivo. Entre otras cosas exige que los usuarios deban realizar una verificación facial en cada ingreso, el cierre de sesión a los 60 minutos de iniciada, el bloqueo tras 3 ingresos por día y autoexclusión inmediata. Además, familiares o el Ministerio Público pueden pedir a un juez que inscriban a una persona con ludopatía.

Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli

En cuanto a la publicidad, necesitarán autorización previa; queda prohibida en la vía pública y dirigida a menores, también se prohíben los bonos y las apuestas gratis y deben llevar la leyenda obligatoria "Apostar no es un juego". Además, queda prohibido utilizar la palabra 'juego' o expresiones, imágenes, símbolos o recursos que presenten la actividad como lúdica, recreativa o de entretenimiento. Respecto a las sanciones, si apuesta un menor se revoca la licencia. También crea una fiscalía especial contra las apuestas ilegales y permite bloquear sitios en 6 horas.

En el tema de fondo es donde se diferencia fuertemente de lo que implementó Kicillof. Los operadores aportarán el 100% de lo que gastan en publicidad a salud mental y el 3% de los premios -el ejecutivo implementó el 2%- estará destinado a clubes de barrio y becas deportivas. Además, las licencias nuevas deberán tener 100% de capital nacional y las extranjeras deberán dejar la plata 6 meses mínimo en la provincia.