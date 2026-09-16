Carlos Bianco dijo que Mar del Plata está "virtualmente acéfala" y el intendente Neme salió a cruzarlo

La guerra política entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Mar del Plata sumó un nuevo capítulo. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco , cuestionó al intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme , y afirmó que su administración está “virtualmente acéfala”. El jefe comunal salió a cruzarlo.

En su habitual conferencia de los lunes Bianco había señalado que la provincia no pudo incorporar al municipio a la Unidad de Coordinación Bahía Bristol porque, según afirmó, el intendente “no contesta los mensajes”. Se trata del programa provincial que aborda de manera integral el complejo de la Rambla y los edificios históricos que conforman el paseo, con una articulación entre las distintas reparticiones públicas y privadas. Bianco sostuvo que tiene dificultades para establecer contacto entre ambas gestiones.

“Nos hubiese encantado que el municipio participe de esta Unidad de Coordinación”, afirmó el ministro. Según explicó, la decisión de no incluir a representantes locales estuvo vinculada con la imposibilidad de establecer contacto con el jefe comunal. Además, Bianco advirtió que el municipio no coordina cuestiones vinculadas con la seguridad, la infraestructura ni la intervención sobre la Rambla. “No lo digo porque me lo haya contado alguien. Tengo toda la secuencia en mi celular”, afirmó.

El intendente de General Pueyrredon , Agustín Neme , respondió a los cuestionamientos mediante un video publicado en sus redes sociales y rechazó los dichos de Bianco: “Que el jefe de Gabinete diga que una ciudad de más de 700 mil habitantes está acéfala porque su intendente no le respondió un mensaje es una irresponsabilidad institucional y una falta de respeto a los marplatenses”, sostuvo.

"Está totalmente acéfalo" Tras los hechos de inseguridad en Mar del Plata, Bianco apuntó contra el municipio de General Pueyrredón por no responder los mensajes del Gobierno bonaerense El ministro aseguró que Neme no controla cuestiones de seguridad ni infraestructura https://t.co/UDWIakzhBc pic.twitter.com/jxMANApuWT

Neme también apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por las políticas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. “Antes de mandar a su jefe de Gabinete a preguntarnos cuál es nuestro plan de seguridad, quiero hacerle una pregunta más sencilla: ¿cuál es su plan?”, planteó.

El intendente sostuvo que la seguridad en la provincia de Buenos Aires es responsabilidad del Gobierno bonaerense y enumeró las medidas adoptadas por el municipio en esa materia.

DEJEN DE MENTIRLES Y DISCRIMINAR A LOS MARPLATENSES pic.twitter.com/5yfebd7h3U — Agustin Neme (@agustin_neme) September 14, 2026

El caso Neme

De una particularidad, una hipótesis general. El video de 6.36 minutos publicado por Neme no tuvo reposteos de ningún funcionario de su gabinete ni de concejales amarillos. El verdadero control político del oficialismo sigue siendo de Guillermo Montenegro, que no tiene el mejor vínculo con el jefe comunal interino y su espacio. No hay secretarías ni direcciones en el municipio que respondan a Neme y nadie lo ve como un posible candidato para 2027. Entonces, en los hechos no hay acefalía, pero ¿quién banca al intendente?

Otro dato sugestivo: hace un par de semanas el exintendente y ahora concejal Gustavo Pulti, hombre del kicillofismo en la ciudad, pidió por el regreso de Montenegro al municipio, en el marco de la creciente ola de inseguridad que atraviesa Mar del Plata. Es decir, en Gobernación consideran que General Pueyrredón no está gobernado por nadie y apuntan a Neme, a pesar de que otros episodios de conflicto vienen de larga data, como la privatización del estadio Minella o el pase a la gestión local de Punta Mogotes. En todo caso, la seguridad es responsabilidad compartida de provincia y municipio.

El reclamo de Neme por la seguridad

Neme recordó que el municipio que gobierna de manera interina tuvo que comprar patrulleros destinados a la policía provincial, además de haber creado la Patrulla Municipal e invertido en combustible, tecnología y presencia en las calles. También reclamó un mayor número de efectivos para la ciudad. “Nosotros podemos colaborar, podemos invertir, podemos poner recursos y podemos hacernos cargo. De hecho, lo hacemos todos los días”, afirmó el intendente.

Además, cuestionó distintas decisiones atribuidas a Kicillof en materia de seguridad. Entre ellas mencionó el régimen de personas privadas de la libertad, el uso de celulares en las cárceles y el régimen penal juvenil. Neme también criticó la campaña provincial Consumo Cuidado y sostuvo que el narcotráfico avanza en los barrios de Mar del Plata.

Agustín Neme y Guillermo Montenegro.

El cruce entre ambos funcionarios se produjo en el marco de la puesta en marcha de la Unidad de Coordinación Bahía Bristol, destinada a articular el abordaje de la Rambla, los edificios históricos de su entorno y las distintas reparticiones públicas y actores privados vinculados con ese sector de Mar del Plata. Además la provincia y el municipio abrieron una fuerte disputa en la Justicia por el traspaso de Punta Mogotes, que finalizará con una prórroga de un año a los actuales concesionarios.