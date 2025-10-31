Héctor Gay vs. Oscar Liberman, la batalla por Bahía Blanca 2027 que arranca en la Legislatura bonaerense

Los números del domingo pasado no dejaron dudas: Bahía Blanca es territorio libertario . En la ciudad sureña, La Libertad Avanza sacó el 54%, duplicando la diferencia que había logrado en las provinciales de septiembre, cuando sacó 47%. Es el distrito donde el espacio de Javier Milei muestra su mejor performance electoral en toda la provincia.

Del otro lado, el intendente Federico Susbielles quedó muy debilitado. El peronismo cosechó apenas cosechó 31% en las legislativas provinciales de septiembre, y ese número siguió cayendo en octubre cuando Fuerza Patria perdió más de cinco puntos y enfrentó una nueva derrota electoral. La gestión del jefe comunal peronista, marcada por dos tragedias climáticas y el veto presidencial a los fondos para obras hídricas, no logró frenar el avance libertario.

En ese escenario favorable, Gay y Liberman emergen como los dos nombres con proyección para disputar la sucesión en 2027. Ambos resultaron electos diputados provinciales en septiembre - Liberman encabezó la lista de la Sexta Sección, Gay fue tercero - y desde diciembre compartirán bancada en la Legislatura bonaerense. La convivencia promete ser tensa: tendrán que trabajar juntos en el día a día legislativo mientras construyen sus candidaturas para dentro de dos años.

El bloque libertario llega además con una crisis de conducción. Agustín Romo, actual presidente, quedó cuestionado tras la derrota provincial de septiembre. En ese contexto, Liberman se percibe con legitimidad para disputar la jefatura: fue el diputado electo más votado de la Sexta Sección. En su entorno aseguran que tiene respaldo de votos para reclamar un lugar de conducción, lo que agrega otra capa de tensión a la convivencia con Gay.

Gay fue intendente de Bahía Blanca durante dos períodos consecutivos (2015-2023). Antes de la política, construyó su imagen durante tres décadas como periodista y conductor en LU2 Radio Bahía Blanca, lo que le dio un alto nivel de conocimiento en la ciudad. Su perfil es moderado y dialoguista, está alineado a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y mantiene su identidad PRO a pesar de haber sido electo por La Libertad Avanza.

Oscar Liberman Oscar Liberman, diputado electo de La Libertad Avanza por la Sexta sección

Liberman, economista, fue el candidato más votado en las PASO 2023 para intendente, aunque después perdió en las generales contra Susbielles. Es un outsider de la política tradicional que construyó su capital electoral con trabajo territorial de base: trabajó con instituciones de campo y armó un equipo de militantes voluntarios. Su perfil es más duro y antikirchnerista que el de Gay, y fue avalado por Sebastián Pareja y Karina Milei para encabezar la lista provincial.

Tensión en la campaña de La Libertad Avanza

La tensión entre ambos viene de atrás. En julio de 2025, Liberman y Gay protagonizaron una pulseada por encabezar la lista de diputados provinciales de La Libertad Avanza en la Sexta Sección. La disputa se definió apenas días antes del cierre de listas: Liberman se impuso y quedó primero, mientras que Gay aceptó ir tercero por pedido de Bullrich. Fue una jugada estratégica del ex intendente para regresar al ruedo sin generar una tensión que haga explotar el espacio.

Sin embargo, las diferencias no se ocultaron durante la campaña. Liberman fue explícito en su evaluación de la gestión de Gay como intendente: consideró que había sido "una gestión malísima". La convivencia en la misma boleta fue tensa desde el inicio, con reproches que quedaron a la vista de todos.

471436295_18473651605053925_4268282039994844404_n (1) Héctor Gay, ex intendente de Bahía Blanca y diputado electo

La marca PRO

Gay tampoco se quedó callado. El 24 de septiembre, pocos días después de la derrota provincial, el ex intendente dijo que el gobierno de Milei "está groggy" y anticipó que podría haber "un reagrupamiento en torno del PRO" si al presidente le iba mal en las elecciones de octubre. Fueron declaraciones que sonaron a distanciamiento explícito de La Libertad Avanza, justo cuando el espacio atravesaba su peor momento electoral en la Provincia.

Pero un mes después, el panorama cambió radicalmente. El 26 de octubre, La Libertad Avanza arrasó en Bahía Blanca con 54% de los votos. El resultado cambió todo, pero la frase de Gay sobre el gobierno "groggy" quedó resonando en una interna cada vez más tensa.

Por el 2027

Liberman, por su parte, está convencido de que el capital electoral libertario en Bahía Blanca le pertenece. En su entorno sostienen que no fue la estructura partidaria ni el armado desde arriba lo que consolidó el voto libertario en la región, sino el contacto directo con los vecinos. La disputa por la paternidad del bastión quedó planteada.

Las tensiones no se limitan solo a Gay y Liberman. El ex intendente responde al sector de Patricia Bullrich, mientras que Liberman fue avalado por Sebastián Pareja y Karina Milei para encabezar la lista provincial. Son dos construcciones que conviven dentro de La Libertad Avanza pero que responden a lógicas y referentes distintos. Quién controla el partido en Bahía Blanca y quién tendrá la lapicera para 2027 es una disputa que recién empieza.

Ambos tienen la intendencia 2027 en la mira. Liberman lo dijo explícitamente en 2023 cuando se lanzó como candidato y ese objetivo nunca cambió. Gay, con ocho años de gestión municipal y un alto nivel de conocimiento en la ciudad, también apunta a volver al sillón de Bordeu. Los dos creen tener argumentos para ser el candidato libertario: uno se atribuye los votos, el otro tiene la experiencia de gestión.

La pregunta que nadie puede responder todavía es cómo se resolverá esa interna. El desafío es complejo: dirimir una pelea entre dos figuras con trayectorias de colisión en el distrito que mejor vota a La Libertad Avanza en toda la Provincia. La batalla por la intendencia 2027 arranca en diciembre, cuando Gay y Liberman se sienten juntos en el bloque de Diputados bonaerenses. La convivencia será el primer round de una pelea que recién empieza.