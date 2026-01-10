Buenos Aires: Patricia Bullrich 2027

Patricia Bullrich desembarcará este sábado en la confitería del Torreón del Monje , uno de los puntos más tradicionales de la costanera de Mar del Plata . En el pico de la temporada, la excusa es la convocatoria a una charla con turistas y vecinos sobre el proyecto de reforma laboral . El lugar y el momento dicen más que la agenda.

Las excursiones de Bullrich a territorio bonaerense vienen haciendo ruido. En noviembre pasado, recorrió zonas inundadas, se reunió con intendentes y anunció ayuda millonaria de la Nación a distritos. Pero sobre todo, confrontó con Axel Kicillof , a quien castiga en redes sociales. A las puertas de la gran batalla política de este año, la votación de la reforma laboral en el Senado que empezará en un mes, cada movimiento de la senadora nacional porteña alimenta lecturas sobre sus planes para 2027.

Cerca suyo dicen que siempre juró que no se cambiaría de distrito a la provincia de Buenos Aires , pero el futuro de Bullrich parece tener abiertas varias alternativas para una candidatura 2027: su ámbito natural, la Ciudad de Buenos Aires , donde acaba de ganar por más de 50 por ciento de los votos; la posibilidad de integrar la fórmula con la que Javier Milei competiría por la reelección, y, lejos pero no descartado, la provincia.

Bullrich cerró 2025 consolidada como uno de los activos electorales más importantes del oficialismo. Una encuesta de Opina Argentina de diciembre pasado la ubica con 49% de imagen positiva, empatada con Kicillof y con los mejores registros de todo el oficialismo, incluso por encima de Milei. Si La Libertad Avanza decidiera ir con todo por la provincia en 2027, Bullrich podría desplazar al resto de los anotados en esa carrera: Diego Santilli , enfocado ahora en la negociación con los gobernadores, y Diego Valenzuela , que justamente la acompañará en Mar del Plata junto al senador provincial Guillermo Montenegro.

Dos imágenes de los últimos días refuerzan la idea de que Bullrich atraviesa uno de los mejores momentos en su relación con los Milei. El jueves por la noche compartió una salida al teatro con Karina Milei para ver la obra donde actúa su pareja, Guillermo Yanco . El viernes desayunó con Milei en la Casa Rosada y publicó una foto en redes: "Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina. Decisión, coraje y rumbo claro".

Desayuno de trabajo con el Presidente para acelerar las reformas que están cambiando la Argentina.



Decisión, coraje y rumbo claro.

Lo que hace falta para transformar el país de verdad.



Argentina va a ser ENORME y próspera.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 9, 2026

La cercanía con los Milei es un dato clave. Versiones que se instalaron en las últimas semanas aseguraban que Karina tendría decidido desplazarla de la carrera por la jefatura de Gobierno porteña para abrirle el camino a Manuel Adorni. Cerca de Patricia Bullrich aseguran que no sacará los pies del plato y será orgánica a la decisión de la mesa política de LLA.

El patrón bonaerense

Mientras tanto, Bullrich camina la provincia y aprovecha para alimentar la polarización con Kicillof, a quien cruza en redes por la reforma laboral y por Venezuela. En noviembre pasado recorrió zonas inundadas en 9 de Julio junto a intendentes de la región. Anunció asistencia por 1.900 millones de pesos, maquinaria del Ejército y obras hídricas. Durante esa semana había criticado duramente a Kicillof por "el desorden" en la gestión de la emergencia, aunque luego bajó el tono cuando funcionarios provinciales y nacionales empezaron a coordinar acciones.

A mediados de diciembre volvió a cruzarse con el gobernador, esta vez por la reforma laboral. Bullrich lo acusó de defender "un sistema que condena a millones" y de ignorar que en la provincia el 43% de los trabajadores son informales. Kicillof había anticipado su participación en la marcha de la CGT contra el proyecto y criticado la iniciativa como "una regresión muy fuerte" en materia de derechos laborales.

La semana pasada, el choque fue por Venezuela. Kicillof cuestionó la intervención militar de Estados Unidos y defendió la soberanía venezolana. Bullrich lo cruzó en redes y lo acusó de funcional al chavismo. También apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta, a quien tildó de "tibio" por expresar reparos sobre la acción unilateral norteamericana.

La Ciudad o la vice de Javier Milei

Cerca de Bullrich dicen que la senadora rechaza en privado la idea de una mudanza a la provincia de Buenos Aires. "Siempre dice que no le interesa", cuentan. Los que la conocen recomiendan no darla por corrida de la carrera por la jefatura de Gobierno porteña, más allá de la competencia con Adorni y lo que termine definiendo Karina Milei.

El escenario de la vicepresidencia también está abierto. Desde el Senado, y con la confrontación con Victoria Villarruel como motor, Bullrich se proyecta como uno de los nombres con más peso para acompañar a Milei en una candidatura por la reelección.

"Al final, lo que importa son los votos -dicen en el bullrichismo-. Ella tiene un caudal enorme, es una de las dirigentes con mejor imagen del país. A la hora de definir una candidtura, eso es lo que cuenta".