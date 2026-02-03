PJ bonaerense: qué cargos están en juego y qué exige cada tribu

Además de la presidencia del PJ bonaerense , que podría terminar ocupando Axel Kicillof , el sector del gobernador y el liderado por Máximo Kirchner negocian los lugares del Consejo del partido divididos en las ocho secciones electorales y tres ramas: gremial, mujeres y juventud.

El kirchnerismo pretende que esos lugares se dividan en un 50% para cada sector; en cambio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) plantea que si el gobernador se pone al frente del partido su sector debería tener más de la mitad. Al cruce de esa postura salió la diputada nacional cercana a Cristina Fernández de Kirchner , Teresa García .

Además, será importante la persona que presida el Congreso partidario, un organismo clave desde donde se definen las estrategias electorales clave del partido, hasta ahora en manos del intendente de La Matanza Fernando Espinoza . También, los nombres de los congresales que se eligen con la lista de los PJ locales. Este domingo 8 de febrero es la fecha límite para la presentación de listas. El 15 de marzo se realizarán, si hay, las competencias internas y el recambio de autoridades.

En esta elección ya sea por lista de unidad o por competencia se elegirá, además del nuevo presidente del PJ, dos vicepresidentes y consejeros por cada una de las ocho secciones electorales y las tres ramas.

El Consejo provincial está compuesto por treinta y dos consejeros titulares y dieciséis consejeros suplentes, cuatro titulares y dos suplentes por cada sección electoral y por quince consejeros titulares y nueve suplentes adicionales de los cuales cinco titulares, y tres suplentes de esos titulares, representarán a la mujer, cinco titulares y tres suplentes a la juventud, y cinco titulares y tres suplentes a los gremios.



La importancia del Consejo radica en su rol como órgano ejecutivo clave en el distrito electoral más grande del país, donde se convoca a elecciones internas de renovación de autoridades partidarias y se establecen las estrategias electorales que le fije el Congreso provincial, entre otras atribuciones.

El Consejo es el organismo que debe llevar actualizado el registro de todos los afiliados y adherentes, organizar la fiscalización de los comicios y escrutinios en las elecciones nacionales, provinciales y municipales, y solicitar a la Justicia Federal la confección del padrón partidario o, en su caso, supervisar su confección por la Junta Electoral.

La definición de quiénes están habilitados para votar es clave, ya que influye directamente en la correlación de fuerzas dentro del partido en Buenos Aires.

La repartija

El reparto de esos 72 lugares del consejo es una parte clave de la negociación que se está llevando adelante. El kirchnerismo pretende que sea la mitad para cada sector, esto es, 36 lugares para cada sector. El MDF dice que si Kicillof preside el partido la mayoría del consejo tiene que ser para su campamento, esto es un poco más de la mitad que propone el kirchnerismo.

Al cruce de esta postura del kicillofismo salió Teresa García, en una entrevista con Provincia Noticias: “Si quieren más de la mitad, entonces pretenden otra cosa, no que la política que ejerce el Partido Justicialista esté alineada al gobierno de Kicillof. Se supondría que será mitad y mitad. Imaginamos. Si el valor predominante es la lista única, así debería ser”, dijo la legisladora.

El Congreso partidario

Pero no solo se renuevan los consejos provinciales, sino que con la renovación de la presidencia y consejeros distritales también se renueva la conformación del Congreso del partido. En las nóminas municipales hay un número de congresales diferentes por cada municipio que serán electos.





Congresales a elegir por distrito



En la negociación entrará también quién va a ser, después de la elección, el nuevo presidente del Congreso y el resto de las autoridades, una mesa directiva de 22 miembros. Son cuatro vicepresidentes, un secretario general, un prosecretario general, secretario administrativo, prosecretario administrativo, secretario de actas, prosecretario de actas, secretario de acción legislativa, prosecretario de acción legislativa y nueve vocales. Estos cargos no se eligen en la elección: los más importantes se negociarán junto con la lista.



El Congreso del PJ bonaerense es el órgano máximo de decisión donde se definen las estrategias electorales clave del partido. Según lo establece la carta orgánica en su artículo 45, el Congreso tiene la facultad de autorizar al Consejo partidario la conformación de frentes o alianzas.

Entre sus funciones también incluye la elección de los congresales nacionales, la designación de los miembros de la Junta Electoral, del Tribunal de Disciplina partidario y de la Comisión Fiscalizadora, así como la aprobación y sanción del programa de acción política y la plataforma electoral para la provincia de Buenos Aires.