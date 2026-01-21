Leila Gianni: "En La Matanza vamos a ir por el segundo round"

Amante del rock nacional, Leila Gianni se obsesionó con Tanguito en los 90, cuando se compró el casete con las canciones que escuchó en Tango Feroz, la película protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo . La concejala de La Matanza recuerda que consiguió el teléfono del mítico compositor en la guía telefónica y lo llamó a su casa.

Sin suerte, ya pasaron más de 25 años de las palabras que apenas cruzó con la madre del músico y su presente la encuentra cuestionando el poder de Fernando Espinoza en La Matanza y defendiendo las ideas de Javier Milei , sin abandonar su fanatismo por el punk, el rock y Racing , su equipo de toda la vida. Gianni dice que el municipio está tomado por los narcos y que quiere pelear un segundo round para gobernarlo en 2027.

La exfuncionaria de Capital Humano, que hace días regresó de unas vacaciones en el Delta de Tigre con sus cinco hijos, se autogestiona las redes sociales, desde donde da “la batalla cultural” alineada al Presidente. Pide mano dura contra el delito y confía en que LLA le puede arrebatar la provincia al peronismo . En diálogo con Letra P , cuenta que lee mitología griega e historia romana, mientras expone las falencias de la gestión municipal y se prende en la pelea discursiva del Gobierno con la oposición.

-Me gustan los medios y las redes, cuando vamos al territorio con mi amiga, que trabaja conmigo y es mi mano derecha, tratamos de encontrar la vuelta para que la gente se enganche con el video que grabamos. Tratamos de meter ironía a la problemática que mostramos para que la gente se enganche. Somos dos mujeres que hablamos con los vecinos, hacemos el copy y publicamos los videos.

-¿Sirve más Instagram o Twitter?

-X es más de nicho, del círculo rojo, pero me gustan ambas.

-¿Por qué dejó el gobierno nacional para ir a La Matanza?

-Estaba en Capital Humano y sentí que esa batalla cultural que pide el Presidente había que darla en el territorio. Lo conversé y le dije que me dejara salir para hacerlo en La Matanza. Él y Sandra (Pettovello) me apoyaron para darla en el barro, no sólo en las redes.

-¿Con qué se encontró?

-La Matanza está en situación de emergencia. El primer, segundo y tercer cordón atraviesan problemáticas similares: inseguridad, mala gestión de los residuos, infraestructura abandonada, calles sin asfaltar e inundaciones en un punto crítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/2009674389051056318?s=20&partner=&hide_thread=false FERNANDITO, hace calor… ¿TOMAMOS UN HELADO?

Si hay un lugar donde encontrás de todo en La Matanza, es en el microbasural del barrio El Tambo, Isidro Casanova.

Un basural más, que se prende fuego seguido, contamina el aire, el ambiente y la salud de los vecinos,

y para completar… pic.twitter.com/rQQNlIunpL — Leila Gianni (@Leigianni) January 9, 2026

Del escándalo por la banca en el Concejo a la pelea 2027

Gianni pasó los primeros días del año con sus cinco hijos de 21, 16, 15, 8 y 4 años (dos varones y tres nenas) en una isla del delta de Tigre, una experiencia distinta para la familia con la que trata de compartir el tiempo que no le demanda la política. A las más chiquitas las lleva al colegio y con los grandes ayuda en el estudio o con los trabajos prácticos. Los fines de semana trata de acompañarlos a los deportes que practican. El recreo de verano llegó después de un fuerte cruce político que la concejala recién asumida protagonizó con la conducción libertaria del distrito.

-¿Cómo quedó la relación con Sebastián Pareja y el bloque de LLA después de la ruptura?

-Pareja es el presidente de LLA en la provincia, mi relación es buena, conversamos lo que teníamos que conversar, él sabe que me mandó el Presidente a trabajar.

-La mesa local sacó un comunicado diciendo que no eras parte de LLA

-Yo continúo en el partido, se habló todo, bajaron el comunicado. Estamos para trabajar en conjunto con todos los sectores que quieran laburar para para hacer una verdadera fuerza opositora.

-¿Quiere ser candidata a intendenta en 2027?

-Es la batalla que hay que dar y en 2027 vamos a tener el segundo round.

La Matanza, “tomada por los narcos”

Gianni todavía se acuerda de los retos de su madre por cortarse las calzas, coserles parches a la campera de jean y ponerse tachas. Tiene espíritu punk desde los 14 años, cuando fue a Cemento a ver a A77aque y empezó a escuchar a los Ramones y bandas españolas del género. También escucha Los Piojos, Callejeros, Fito Páez, Spinetta y Cerati.

Más de 25 años después, reparte el tiempo entre su trabajo legislativo, la campaña digital y la lectura sobre mitología griega y la historia de la antigua Roma, aunque ahora está leyendo nuevamente El Principito: “Cuando lo leés de grande es distinto”, afirma, y dice que está empezando “El Profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret”, de José María Zavala. Eso no le quita espacio para pensar en las urgencias del municipio que quiere gobernar.

-¿Qué es lo que haría el primer día como intendenta?

-Laburar fuertemente en seguridad con las fuerzas provinciales. Hay que tener oficiales de a pie en la prevención y combatiendo de lleno. No hay un solo barrio que no esté tomado por un narco.

Leila Racing Leila Gianni va a la popular a ver a Racing.

-¿Es con mano dura?

-Como dice el Presidente, “el que las hace las paga”. Acá no hay lugar para tibios:, a los narcos no les podes dar un centímetro de ventaja.

-Si vuelven las reelecciones indefinidas Espinoza podría volver a presentarse…

-Las reelecciones indefinidas no son democráticas, lo único que hacen es seguir enquistando a la casta en tronos de poder para recaudar en su beneficio propio. La gente en La Matanza, más allá de que es gobernada históricamente por el peronismo, está cansada y sabe que las viejas fórmulas ya no funcionan. No hay matancero que te diga que se vive bien en La Matanza, viven con miedo y sin las necesidades básicas cubiertas.