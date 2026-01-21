LA POLÍTICA EN OJOTAS

Leila Gianni: "En La Matanza vamos a ir por el segundo round"

La concejala hincha de Racing combate al intendente Espinoza y cree que LLA puede ganar la provincia. Descanso en Tigre con sus hijos y relectura de El Principito en casa.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Leila Gianni, en Tigre. Descanso y lectura.

Leila Gianni, en Tigre. Descanso y lectura.

Amante del rock nacional, Leila Gianni se obsesionó con Tanguito en los 90, cuando se compró el casete con las canciones que escuchó en Tango Feroz, la película protagonizada por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. La concejala de La Matanza recuerda que consiguió el teléfono del mítico compositor en la guía telefónica y lo llamó a su casa.

Notas Relacionadas
Leila Gianni.
TODO MAL

Arde La Libertad Avanza en La Matanza: Leila Gianni asumió como concejala y rompió el bloque

Por  Juan Rubinacci

La exfuncionaria de Capital Humano, que hace días regresó de unas vacaciones en el Delta de Tigre con sus cinco hijos, se autogestiona las redes sociales, desde donde da “la batalla cultural” alineada al Presidente. Pide mano dura contra el delito y confía en que LLA le puede arrebatar la provincia al peronismo. En diálogo con Letra P, cuenta que lee mitología griega e historia romana, mientras expone las falencias de la gestión municipal y se prende en la pelea discursiva del Gobierno con la oposición.

leila gianni
Leila Gianni, en casa, con más tiempo para sus cinco hijos.

Leila Gianni, en casa, con más tiempo para sus cinco hijos.

-¿Prefiere las redes sociales o los medios tradicionales?

-Me gustan los medios y las redes, cuando vamos al territorio con mi amiga, que trabaja conmigo y es mi mano derecha, tratamos de encontrar la vuelta para que la gente se enganche con el video que grabamos. Tratamos de meter ironía a la problemática que mostramos para que la gente se enganche. Somos dos mujeres que hablamos con los vecinos, hacemos el copy y publicamos los videos.

-¿Sirve más Instagram o Twitter?

-X es más de nicho, del círculo rojo, pero me gustan ambas.

-¿Por qué dejó el gobierno nacional para ir a La Matanza?

-Estaba en Capital Humano y sentí que esa batalla cultural que pide el Presidente había que darla en el territorio. Lo conversé y le dije que me dejara salir para hacerlo en La Matanza. Él y Sandra (Pettovello) me apoyaron para darla en el barro, no sólo en las redes.

-¿Con qué se encontró?

-La Matanza está en situación de emergencia. El primer, segundo y tercer cordón atraviesan problemáticas similares: inseguridad, mala gestión de los residuos, infraestructura abandonada, calles sin asfaltar e inundaciones en un punto crítico.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Leigianni/status/2009674389051056318?s=20&partner=&hide_thread=false

Del escándalo por la banca en el Concejo a la pelea 2027

Gianni pasó los primeros días del año con sus cinco hijos de 21, 16, 15, 8 y 4 años (dos varones y tres nenas) en una isla del delta de Tigre, una experiencia distinta para la familia con la que trata de compartir el tiempo que no le demanda la política. A las más chiquitas las lleva al colegio y con los grandes ayuda en el estudio o con los trabajos prácticos. Los fines de semana trata de acompañarlos a los deportes que practican. El recreo de verano llegó después de un fuerte cruce político que la concejala recién asumida protagonizó con la conducción libertaria del distrito.

-¿Cómo quedó la relación con Sebastián Pareja y el bloque de LLA después de la ruptura?

-Pareja es el presidente de LLA en la provincia, mi relación es buena, conversamos lo que teníamos que conversar, él sabe que me mandó el Presidente a trabajar.

-La mesa local sacó un comunicado diciendo que no eras parte de LLA

-Yo continúo en el partido, se habló todo, bajaron el comunicado. Estamos para trabajar en conjunto con todos los sectores que quieran laburar para para hacer una verdadera fuerza opositora.

-¿Quiere ser candidata a intendenta en 2027?

-Es la batalla que hay que dar y en 2027 vamos a tener el segundo round.

La Matanza, “tomada por los narcos”

Gianni todavía se acuerda de los retos de su madre por cortarse las calzas, coserles parches a la campera de jean y ponerse tachas. Tiene espíritu punk desde los 14 años, cuando fue a Cemento a ver a A77aque y empezó a escuchar a los Ramones y bandas españolas del género. También escucha Los Piojos, Callejeros, Fito Páez, Spinetta y Cerati.

Más de 25 años después, reparte el tiempo entre su trabajo legislativo, la campaña digital y la lectura sobre mitología griega y la historia de la antigua Roma, aunque ahora está leyendo nuevamente El Principito: “Cuando lo leés de grande es distinto”, afirma, y dice que está empezando “El Profeta. La gran novela de Jesús de Nazaret”, de José María Zavala. Eso no le quita espacio para pensar en las urgencias del municipio que quiere gobernar.

-¿Qué es lo que haría el primer día como intendenta?

-Laburar fuertemente en seguridad con las fuerzas provinciales. Hay que tener oficiales de a pie en la prevención y combatiendo de lleno. No hay un solo barrio que no esté tomado por un narco.

Leila Racing
Leila Gianni va a la popular a ver a Racing.

Leila Gianni va a la popular a ver a Racing.

-¿Es con mano dura?

-Como dice el Presidente, “el que las hace las paga”. Acá no hay lugar para tibios:, a los narcos no les podes dar un centímetro de ventaja.

-Si vuelven las reelecciones indefinidas Espinoza podría volver a presentarse…

-Las reelecciones indefinidas no son democráticas, lo único que hacen es seguir enquistando a la casta en tronos de poder para recaudar en su beneficio propio. La gente en La Matanza, más allá de que es gobernada históricamente por el peronismo, está cansada y sabe que las viejas fórmulas ya no funcionan. No hay matancero que te diga que se vive bien en La Matanza, viven con miedo y sin las necesidades básicas cubiertas.

Temas
Notas Relacionadas
Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Fernando Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Triunfo arrasador del peronismo en La Matanza: Espinoza celebró una diferencia de 27 puntos

El intendente Fernando Espinoza destacó el amplio respaldo en el distrito y aseguró que el resultado marca un freno al modelo de ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.
Luis Ontiveros y Karina Milei.
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Cruje La Libertad Avanza: el PRO y Las Fuerzas del Cielo se bajan de la fiscalización en La Matanza

Los sectores de Finocchiaro y Leila Gianni acusan al parejismo de querer "quedarse con todo" y no darles lugar. El equilibrio de Santilli para no dinamitar.

Las Más Leídas

Más Sobre Conurbano

También te puede interesar

Javier Milei, Donald Trump y Larry Fink en Davos
LOS PERFILES DEL PODER

Milei en Davos, en busca de los financistas que necesita el modelo

Por  Esteban Rafele
Escoltado por el vicepresidente J. D. Vance y por el canciller Marco Rubio, Donald Trump coloca la bandera estadounidense en Groenlandia, según un montaje publicado en las redes sociales por el presidente y por las cuentas oficiales de la Casa Blanca.
NUEVO (DES)ORDEN MUNDIAL

El choque entre Trump y Europa estalló en el Foro de Davos

Por  Marcelo Falak
La carne duplicó al IPC y seguirá impulsando la inflación.
LA HISTORIA SIN FIN

La suba del precio de la carne duplicó a la inflación en 2025 y este año volverá a calentar el IPC

Por  Lorena Hak
Jerónimo, Sola y Argüello, el triunvirato de conducción de la CGT, presionados por la reforma laboral
LA PROTESTA

Reforma laboral: crece la presión de los gremios a la CGT para que active medidas contra Milei

Por  José Maldonado