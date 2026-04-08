REFORMA POLÍTICA

Legislatura bonaerense: La Libertad Avanza va a fondo con la Boleta Única y convoca a la Dirección Nacional Electoral

El bloque mileísta recibirá a María Luz Landívar en el Senado, donde no tiene votos para aprobar su proyecto. Quiere mejorarlo y que lo apoyen otras fuerzas.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
La Libertad Avanza

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REFORMA ELECTORAL

Boleta única: frente a un peronismo abroquelado, la oposición acelera en la Legislatura bonaerense

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Hace pocos días, el presidente del partido en la provincia, Sebastián Pareja, dijo que hay sectores “que pretenden colgarse” del proyecto que busca reformar parte del sistema electoral. El dardo venenoso es hacia la UCR, que también se manifestó en ese sentido, el PRO y parte de la oposición que tienen hace años iniciativas en la Legislatura, pero sin conseguir que prosperen. La premisa de LLA es excluyente: "Nosotros promovemos el tema, el resto de los bloques buscan colgarse para ganar notoriedad", afirman.

Como contó Letra P, la principal oposición a Axel Kicillof en la provincia quiere dar la disputa, aún sabiendo que no tiene los votos para aprobarla en el Senado, donde el peronismo tiene mayoría (24 bancas). Sin embargo, LLA no deja que el tema se corra de la agenda provincial y tratará de sostener en alto esa bandera durante todo el año, para poder modificar el sistema actual y votar igual, en 2027, que como lo hizo Nación el año pasado.

Bloque LLA1
El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense impulsa la Boleta Única.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense impulsa la Boleta Única.

Cumbre legislativa de La Libertad Avanza

Por eso, la cúpula libertaria bonaerense convocó a todos sus representantes legislativos a un encuentro con Landívar, la funcionaria del ministerio del Interior que conduce Diego Santilli, para interiorizarse en detalles sobre la implementación del sistema a nivel nacional. Según pudo saber Letra P, buscarán conocer en profundidad cómo se implementó y qué cosas se pueden corregir para mejorar el proyecto libertario. No descartan redactar un texto nuevo, superador, que incluso pueda ser acompañado por otras fuerzas de la oposición.

La reunión será en el edificio anexo del Senado, en la esquina de 7 y 49 de La Plata. LLA tiene diez bancas en el Senado, donde es la primera minoría, y 20 en Diputados, donde cuenta con la segunda minoría detrás del peronismo. El 12 de enero los libertarios de la cámara alta ingresaron el texto en pleno receso legislativo, para copar la agenda y levantar el estandarte que pretenden sostener durante todo el año. Saben que es una cruzada difícil, pero también hay allí un argumento tácito: evidenciar que es el oficialismo provincial el que se resiste a implementar un sistema “exitoso” a nivel nacional.

E300 2025-2026 (1)

En los fundamentos, el texto firmado por los senadores violetas explica que la “BUP implica mayor libertad para el votante, igualdad real en el acceso a la oferta electoral y una producción sustancial de prácticas asociadas al robo de boletas”. Además, evita la manipulación y el clientelismo”. También indican que ese sistema “redujo costos de impresión, logística y distribución electoral”.

Osaba
Agustín Romo y Juan Osaba, del bloque libertario en Diputados.

Agustín Romo y Juan Osaba, del bloque libertario en Diputados.

La Boleta Única, una cruzada de la oposición

LLA busca capitalizar su propuesta sobre la Boleta Única pocos días después de una foto de un sector del radicalismo que también auspicia el tema. El jefe del bloque UCR + Cambio federal, Diego Garciarena, y la senadora Nerina Neumann se reunieron con su jefe político, Maximiliano Abad, y anunciaron una serie de reformas que buscarán implementar en materia electoral, haciendo hincapié, principalmente, en el cambio de boleta.

Esa bancada, junto al PRO y la Coalición Cívica, presentaron un proyecto en 2024 en el mismo sentido, con la idea de ponerlo en funcionamiento el año pasado, cosa que no sucedió: ni siquiera tuvo tratamiento en el recinto. No es el único. Naufragan en los cajones de la Legislatura bonaerense distintas propuestas desde hace años. La convicción libertaria de insistir y no correrlo de la discusión pública, va en línea con los ejes nacionales en materia electoral. También pretenden eliminar las PASO, como deja trascender el Gobierno de Javier Milei.

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