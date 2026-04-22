Luego de la foto con Karina Milei, Patricia Bullrich activa recorridas en la Ciudad y tensiona con el PRO

Después de reunirse con Karina Milei, Patricia Bullrich activará en los próximos días actividades en la Ciudad de Buenos Aires.

Después de reunirse con Karina Milei y el bloque en la Legislatura porteña y bajo el impacto político que dejó el Tras el episodio de Manuel Adorni , investigado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, Patricia Bullrich empezó a mover fichas en la Ciudad de Buenos Aires . La senadora prepara recorridas barriales para afinar la estrategia de La Libertad Avanza (LLA) sin resignar su proyección nacional.

En el entorno de la ex ministra de Seguridad anticipan caminatas por distintos barrios, con eje en la cercanía con vecinos y comerciantes. El movimiento busca capitalizar su caudal electoral en la Ciudad de Buenos Aires , donde el año pasado cosechó más del 50% de los votos, y reconstruir presencia territorial sin un lanzamiento formal.

Sin definiciones explícitas, el despliegue funciona como primer paso para reposicionarse en un distrito donde LLA todavía no terminó de ordenar liderazgos, pero donde el reacomodamiento interno empieza a mostrar ganadores y perdedores. Bullrich avanza sin romper: acumula sin forzar definiciones.

HAGAMOS CABA GRANDE OTRA VEZ El presidente @JMilei es el que más hizo por los porteños. Por eso, los legisladores, diputados y senadores de la Ciudad nos reunimos con @KarinaMileiOk para impulsar reformas claves para los porteños. Somos el bloque más reformista de la historia! pic.twitter.com/ZXvMOaz9ZU

En el bloque de LLA predomina, por ahora, una lectura de cautela. El despliegue de Bullrich es seguido de cerca, pero sin señales de ruptura ni movimientos bruscos. La conducción que encarna Karina Milei busca evitar definiciones anticipadas en un escenario que consideran todavía abierto.

En ese marco, en el oficialismo proyectan diciembre como una suerte de deadline político para terminar de ordenar el tablero porteño. Hasta entonces, la estrategia será sostener equilibrios, acumular volumen y evitar tensiones innecesarias mientras se consolida el armado local.

La definición de Karina Milei

La reunión que se realizó a última hora del viernes pasado, dejó una definición política de fondo. Según reconstruyen fuentes del espacio, Karina Milei descartó cualquier posibilidad de acuerdo con el PRO en la Ciudad, una decisión que impacta directamente en la dinámica legislativa porteña.

El efecto es inmediato: el escenario político se recalienta. Lo que se proyectaba como un primer semestre ordenado empieza a mutar hacia una convivencia más conflictiva entre el oficialismo libertario y el macrismo.

El antecedente inmediato está en la pelea por el reparto de comisiones, donde el bloque de LLA ya tensó al PRO en la negociación por lugares clave y mostró voluntad de disputar poder institucional.

En paralelo, el espacio que conduce a nivel local Pilar Ramírez anticipó que insistirá con la reforma política, uno de los ejes que LLA busca instalar en el distrito. Sin acuerdo con el PRO, la agenda legislativa promete escalar en conflictividad.

Bullrich equilibra Ciudad, Senado y agenda internacional

El desembarco en la Ciudad de Buenos Aires no implica un repliegue de su rol nacional. Bullrich planea sostener su perfil como senadora y jefa del bloque en la cámara alta, una centralidad que le permite seguir siendo una de las figuras con mayor peso político dentro del oficialismo.

Ese equilibrio incluye también agenda internacional, con viajes previstos a Santiago de Chile y Montevideo, en línea con su intención de mantener abierta su proyección, y sobre todo su responsabilidad institucional, más allá del plano local.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/2041158767086063846?s=20&partner=&hide_thread=false Desayuno junto al Presidente @joseantoniokast, la nueva Ministra de Seguridad @MinSteinert y todo el equipo de un gobierno que viene a cambiar el rumbo de Chile.



Orden, ley y libertad en toda Latinoamérica. pic.twitter.com/AB3wnutWHx — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) April 6, 2026

Proyección 2027: interna libertaria y disputa por la Ciudad

En ese tablero, Bullrich aparece como una figura con volumen electoral y capacidad de articulación. El retroceso relativo de Adorni en la interna abrió una ventana que la senadora empezó a aprovechar con movimientos concretos en el territorio.

Sin anuncios formales, su despliegue ya se lee en clave de mediano plazo. Con la Legislatura porteña en tensión y sin acuerdo con el PRO, la interna libertaria empieza a jugarse también en el terreno institucional. El escenario sigue abierto, pero la disputa por la Ciudad empezó a ordenarse.