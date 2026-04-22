Karina Milei invita a Diego Santilli a la cumbre de Suipacha y Las Fuerzas del Cielo no confirman asistencia

Karina Milei busca plantar una bandera política en Suipacha con la realización de un acto de La Libertad Avanza , en el marco de su estrategia para disputar la provincia de Buenos Aires al peronismo, actualmente gobernada por Axel Kicillof . Con ese objetivo, decidió ampliar la convocatoria e incluir a Diego Santilli , dirigente de origen PRO que aspira a ser candidato, y a Las Fuerzas del Cielo .

La invitación al ministro del Interior es toda una novedad en este tipo de actividades diseñadas sólo para aquellos integrantes orgánicos del partido oficialista. De hecho, los únicos actos violetas a los que había asistido Santilli fueron aquellos que se realizaron durante la campaña legislativa 2025, por la que accedió a una banca en la Cámara de Diputados.

Su presencia este fin de semana en este distrito de la Primera sección electoral es leída en la cúpula de la Casa Rosada como un guiño a sus intenciones de ser candidato a gobernador en 2027. Incluso, una autoridad partidaria le dio a entender a Letra P que espera que este año el funcionario abandone las filas del PRO y se afilie a LLA.

Sin embargo, en Balcarce 50 tampoco descartan impulsar la candidatura de Sebastián Pareja , presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y organizador del acto en Suipacha. Entre funcionarios y dirigentes de primera línea suele mencionarse que Santilli es la figura preferida por el presidente Javier Milei , mientras que Pareja aparece como la principal apuesta de la secretaria general.

Karina Milei busca unidad y fortaleza política

La apertura del acto -que será presentado bajo la modalidad de una escuela de formación, debate y análisis político desde las 9 hasta las 17- quedará a cargo de Pareja, quien estará acompañado por la diputada oriunda de Almirante Brown Miriam Niveyro. En el oficialismo también crece la expectativa por la posible participación de Karina como principal oradora, así como la presencia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Más allá de si Karina finalmente confirma su presencia, la secretaria general le pidió a los organizadores que hagan todo lo posible por exhibir unidad interna y fortaleza política en la antesala de la apertura del calendario electoral. En ese marco, los armadores territoriales que conduce Pareja -entre ellos el legislador Ramón Vera, quien estuvo el pasado martes en la Casa Rosada- mantienen desde hace tiempo un enfrentamiento abierto con las bases de Las Fuerzas del Cielo.

Si bien hay un principio de acuerdo electoral con Agustín Romo, principal espada política bonaerense de la agrupación que se referencia en Santiago Caputo, las segundas y terceras líneas de Las Fuerzas del Cielo no paran de acumular críticas y broncas contra los armadores parejistas. La crisis al interior del oficialismo quedó explícita durante la última semana con el cruce público entre l a diputada Lilia Lemoine y el propagandista Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan.

Esa interna también preocupa y cansa a la secretaria general. Por eso es que fueron invitados al evento los representantes de la agrupación que se autodefine como "La Guardia Pretoriana de Javier Milei" como Romo, el también legislador Nahuel Sotelo, los diputados nacionales Santiago Santurio y Joaquín Ojeda y "todos aquellos que tienen responsabilidades institucionales". Bajo esa categoría entrarían también referentes como el concejal bahíense Felipe Ferrandez o el subsecretario de Culto Agustín Caulos, quien sin embargo está dando muestras de autonomía política de Caputo para que el karinismo no lo desaloje de su oficina en Cancillería.

Las Fuerzas del Cielo no confirmaron su asistencia

Pese a que el karinismo extendió la invitación a Las Fuerzas del Cielo a través de Juan Osaba, futuro presidente del bloque libertario en la Cámara baja bonaerense, ninguno de sus militantes confirmó asistencia. Algunos alegaron compromisos familiares o casamientos impostergables; otros, en cambio, señalaron que aguardaban la validación del denominado “Salón Martín Fierro” para definir su presencia.

Mientras la conducción de la agrupación evalúa si enviará una delegación digital a Suipacha, quienes ni siquiera recibieron invitación y, por lo tanto, tendrán las puertas cerradas. Se trata de varios tuiteros de peso, como Gordo Dan, Tomás Jurado (apodado “Peluca Milei”) y Pablo Pazos (“Gordo Pablo”). Tampoco fue convocado el animador oficialista Mariano Pérez, aunque su nombre es bien valorado en el karinismo por su presencia en YouTube y su hábito de vestir traje y corbata a diario, al estilo de Sotelo.