Karina Milei llamó a ganar la provincia de Buenos Aires y consolidar el rumbo libertario

Karina Milei, junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli, en el acto de Suipacha.

Karina Milei posa para la foto, durante el acto en Suipacha.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el cierre de un encuentro político en Suipacha y puso el foco en uno de los objetivos centrales de La Libertad Avanza para 2027: ganar la provincia de Buenos Aires y consolidar el proyecto iniciado por el presidente Javier Milei .

Durante su discurso, El Jefe dejó en claro que el desafío central del espacio es construir una alternativa competitiva en el principal distrito electoral del país, donde manda el peronismo con Axel Kicillof a la cabeza . “Tenemos un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo”, afirmó. Para Milei, la reelección.

La dirigente sostuvo que ese objetivo no puede lograrse sin una presencia territorial sólida. En ese sentido, remarcó que la construcción política debe apoyarse en el trabajo en cada distrito y no en decisiones tomadas desde estructuras centralizadas.

Además, planteó que el espacio viene desarrollando una tarea que, según su mirada, no se realizó en años anteriores, con foco en la organización y la expansión territorial.

Karina Milei y la madre de todas las batallas

La titular de La Libertad Avanza subrayó que la provincia requiere un cambio profundo y convocó a la dirigencia a involucrarse activamente en ese proceso. “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia”, señaló.

En esa línea, vinculó esa transformación con las ideas del oficialismo nacional. Según explicó, el objetivo es trasladar al territorio bonaerense el modelo impulsado por su hermano a nivel país.

El mensaje incluyó un llamado a fortalecer el despliegue político en todos los municipios, con el propósito de consolidar una estructura capaz de competir electoralmente y gestionar.

Sebastián Pareja y Diego Santilli

El diputado Sebastián Pareja reforzó el planteo y aseguró que el espacio trabaja con un plan estratégico para alcanzar ese objetivo. Según expresó, la meta es construir una alternativa de gobierno con capacidad de conducción en la provincia y sus municipios.

Sebastián Pareja y Diego Santilli, en el acto de Suipacha.

Pareja es el funcionario de mayor confianza de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires. Como publicó Letra P, es la carta violeta pura que el partido tiene para jugar en Buenos Aires, pero su elección o no como candidato a gobernador se tomará recién el año próximo.

Adversario directo de Pareja en la pelea por ocupar el tope de la lista para el cargo ejecutivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, hace todos los deberes. Aunque continúa afiliado al PRO de Mauricio Macri, se mueve como un libertario más y reforzó el mensaje electoral. “Lo que viene es ganar la provincia de Buenos Aires”, afirmó, y llamó a la unidad para enfrentar el escenario político.

Santilli cuestionó la situación actual del distrito y planteó la necesidad de una transformación que permita potenciar su perfil productivo, en línea con el proyecto libertario.

Un mensaje centrado en la disputa bonaerense

El cierre del encuentro dejó como eje central la disputa por el control político de la provincia más poblada del país. La consigna de ganar Buenos Aires se consolidó como el principal horizonte estratégico del espacio.

En ese marco, la hermana del Presidente buscó ordenar el mensaje hacia la dirigencia y alinear expectativas en torno a un objetivo común: construir poder territorial para disputar la gobernación y garantizar la continuidad del proyecto político a nivel nacional.