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DISCUSIÓN 2027

El PRO bonaerense no se sube a la ola Patricia Bullrich presidenta

Interpreta que el "no comment" de la senadora sobre su futuro es solo una estrategia de posicionamiento. Milei, único plan, sin sucesora viable.

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
Patricia Bullrich&nbsp;

Patricia Bullrich 

La dirigencia del PRO bonaerense no considera probable que Patricia Bullrich, senadora nacional y exministra de Seguridad, se convierta en candidata presidencial en 2027 si Javier Milei decidiera no buscar la reelección. Según pudo saber Letra P, el macrismo interpreta que la dirigente intenta ganar peso político, pero no ve una posibilidad concreta para disputar ese lugar.

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La pata bonaerense del partido considera que Bullrich no romperá su alineamiento con el Gobierno nacional, pese a las diferencias que viene marcando. En esa lectura, la senadora tiene intenciones de participar en la discusión política, aunque eso no implica necesariamente una apuesta presidencial.

Esta mañana, consultada en una entrevista con Infobae sobre la posibilidad de una candidatura, Bullrich dijo que se siente preparada para ser presidenta. Y afirmó, con halo de misterio: “No comments. No lo voy a comentar. Me queres exprimir para que yo diga algo que no voy a decir, así que no lo intentes”.

Los dirigentes del PRO también desconfían de que LLA la eligiera como una alternativa para competir por la Presidencia, incluso ante una eventual ausencia de Milei en la carrera electoral. Para el macrismo, el interés de la exministra por ganar visibilidad no alcanza para confirmar una candidatura.

La dirigencia macrista distingue, así, entre la construcción de un perfil político con proyección nacional y una decisión efectiva de competir por la Presidencia. La primera alternativa es considerada posible; la segunda, en cambio, despierta dudas tanto por la posición de Bullrich como por la eventual respuesta del oficialismo.

El escenario de 2027 está sujeto a una condición central: que Milei no busque un segundo mandato. Sin esa definición, cualquier discusión sobre una candidatura alternativa permanece en el terreno de las hipótesis. Por ahora, la lectura del PRO bonaerense es que Bullrich procura conservar protagonismo dentro del oficialismo, sin que eso represente una futura disputa presidencial.

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