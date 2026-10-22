El PRO bonaerense no se sube a la ola Patricia Bullrich presidenta

La dirigencia del PRO bonaerense no considera probable que Patricia Bullrich, senadora nacional y exministra de Seguridad, se convierta en candidata presidencial en 2027 si Javier Milei decidiera no buscar la reelección. Según pudo saber Letra P , el macrismo interpreta que la dirigente intenta ganar peso político, pero no ve una posibilidad concreta para disputar ese lugar.

Los dirigentes del PRO también desconfían de que LLA la eligiera como una alternativa para competir por la Presidencia, incluso ante una eventual ausencia de Milei en la carrera electoral. Para el macrismo, el interés de la exministra por ganar visibilidad no alcanza para confirmar una candidatura.

"No comments": Bullrich esquivó la pregunta sobre una posible candidatura presidencial en 2027 y evitó dar pistas sobre su futuro político https://t.co/Tru3zmZ879 pic.twitter.com/ucYTru0mEV

En el PRO atribuyen el impulso de esa posibilidad a sectores ajenos a la política partidaria. Según esa interpretación, la hipótesis de una candidatura de Bullrich encuentra respaldo en el círculo rojo y en referentes del poder que no integran el gabinete nacional.

La dirigencia macrista distingue, así, entre la construcción de un perfil político con proyección nacional y una decisión efectiva de competir por la Presidencia. La primera alternativa es considerada posible; la segunda, en cambio, despierta dudas tanto por la posición de Bullrich como por la eventual respuesta del oficialismo.

El escenario de 2027 está sujeto a una condición central: que Milei no busque un segundo mandato. Sin esa definición, cualquier discusión sobre una candidatura alternativa permanece en el terreno de las hipótesis. Por ahora, la lectura del PRO bonaerense es que Bullrich procura conservar protagonismo dentro del oficialismo, sin que eso represente una futura disputa presidencial.