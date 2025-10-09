Jorge Ferraresi y Jorge Taiana lideraron un masivo acto de Fuerza Patria en Avellaneda

En un Polideportivo Gatica colmado, Jorge Ferraresi y Jorge Taiana encabezaron un encendido acto de Fuerza Patria en Avellaneda, donde también participó Hugo Moyano (h) y se destacó la defensa de un modelo alternativo al del presidente Javier Milei .

Durante el evento, el exministro de Defensa y actual primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria afirmó que “el modelo de país de Milei es inviable” y aseguró que “el pueblo no lo va a aceptar”. En ese marco, convocó a militar con fuerza de cara al 26 de octubre: “Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027”.

Por su parte, el intendente Ferraresi remarcó que “la lucha es un proceso permanente”, citando a Juan Domingo Perón. “Todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al Gobierno”, dijo, y agregó: “Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit cero y obra pública”.

El acto reunió a múltiples figuras del ámbito político local y provincial. Entre ellas, se destacaron la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra , y la diputada provincial electa Romina Barreiro , quienes se mostraron junto a otros referentes del oficialismo bonaerense.

En su discurso, Taiana subrayó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “demostró que se puede trabajar de otra manera” y que existe “otra Argentina posible”. También insistió en que el próximo desafío electoral será clave para frenar el avance de políticas de ajuste: “El 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota”, expresó.

Embed - Ferraresi y Taiana lideraron un masivo acto de Fuerza Patria en Avellaneda

Críticas a Javier Milei y llamado a la unidad

Tanto Taiana como Ferraresi apuntaron contra el modelo impulsado por el presidente Milei, al que calificaron como “insostenible”. En ese sentido, convocaron a fortalecer la unidad del peronismo y sumar voluntades para consolidar un proyecto de país distinto.

“El peronismo no especula, el peronismo resiste y construye”, afirmó uno de los dirigentes durante su intervención. Además, se resaltó el rol de los intendentes en la campaña y la importancia del trabajo territorial para revertir los resultados adversos en elecciones previas.

Avellaneda como símbolo político

El Polideportivo Gatica, escenario habitual de encuentros políticos, fue elegido nuevamente como punto de encuentro para una muestra de fuerza del espacio. Con banderas, cánticos y militancia organizada, el evento reforzó el perfil combativo de Fuerza Patria en un distrito históricamente peronista.

Durante el encuentro se remarcó que Avellaneda se mantiene como un bastión de resistencia frente a las políticas nacionales actuales. “Desde acá vamos a construir el futuro”, señaló uno de los oradores ante la ovación de los presentes.