ELECCIONES | BUENOS AIRES

Jorge Ferraresi y Jorge Taiana lideraron un masivo acto de Fuerza Patria en Avellaneda

Multitudinaria convocatoria en el Polideportivo Gatica con presencia de referentes nacionales y locales. "El modelo de Milei es inviable, dijo el candidato.

Por Letra P | Periodismo Político
Ferraresi, Taiana y Moyano hijo
Notas Relacionadas
La BUP con la cara de Espert.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

La Justicia rechazó el pedido de LLA para reimprimir las boletas en Buenos Aires: queda la cara de Espert

Por  Letra P | Periodismo Político

Durante el evento, el exministro de Defensa y actual primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria afirmó que “el modelo de país de Milei es inviable” y aseguró que “el pueblo no lo va a aceptar”. En ese marco, convocó a militar con fuerza de cara al 26 de octubre: “Ese día vamos a pararlo y desde allí construir los acuerdos y alianzas que pongan en marcha el modelo que llevaremos adelante desde 2027”.

Por su parte, el intendente Ferraresi remarcó que “la lucha es un proceso permanente”, citando a Juan Domingo Perón. “Todos tenemos que ser parte de la gesta para volver al Gobierno”, dijo, y agregó: “Cuando decían que les íbamos a sacar el cuerpo a esta elección, los intendentes se lo ponemos más que nunca. Con Axel mostramos que hay una manera distinta de gobernar: un gobierno eficaz, con déficit cero y obra pública”.

Ferraresi y Taiana

Presencias clave y respaldo territorial

El acto reunió a múltiples figuras del ámbito político local y provincial. Entre ellas, se destacaron la jefa de Gabinete de Avellaneda, Magdalena Sierra, y la diputada provincial electa Romina Barreiro, quienes se mostraron junto a otros referentes del oficialismo bonaerense.

En su discurso, Taiana subrayó que el gobierno de la provincia de Buenos Aires “demostró que se puede trabajar de otra manera” y que existe “otra Argentina posible”. También insistió en que el próximo desafío electoral será clave para frenar el avance de políticas de ajuste: “El 26 de octubre vamos a darle una nueva derrota”, expresó.

Embed - Ferraresi y Taiana lideraron un masivo acto de Fuerza Patria en Avellaneda

Críticas a Javier Milei y llamado a la unidad

Tanto Taiana como Ferraresi apuntaron contra el modelo impulsado por el presidente Milei, al que calificaron como “insostenible”. En ese sentido, convocaron a fortalecer la unidad del peronismo y sumar voluntades para consolidar un proyecto de país distinto.

“El peronismo no especula, el peronismo resiste y construye”, afirmó uno de los dirigentes durante su intervención. Además, se resaltó el rol de los intendentes en la campaña y la importancia del trabajo territorial para revertir los resultados adversos en elecciones previas.

Avellaneda como símbolo político

El Polideportivo Gatica, escenario habitual de encuentros políticos, fue elegido nuevamente como punto de encuentro para una muestra de fuerza del espacio. Con banderas, cánticos y militancia organizada, el evento reforzó el perfil combativo de Fuerza Patria en un distrito históricamente peronista.

Durante el encuentro se remarcó que Avellaneda se mantiene como un bastión de resistencia frente a las políticas nacionales actuales. “Desde acá vamos a construir el futuro”, señaló uno de los oradores ante la ovación de los presentes.

Temas
Notas Relacionadas
José Luis Espert, en su peor momento
ELECCIONES | BUENOS AIRES

Encuesta: La Libertad Avanza pierde 7% de votantes por el escándalo Espert

D’Alessio IROL - Berensztein analizó el impacto electoral del caso que derivó con la renuncia del excandidato de LLA. Las preocupaciones de la opinión pública.
Jorge Taiana y un raid por la Tercera con todas las tribus para repetir la paliza del 7S
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Taiana encabeza un raid por la Tercera sección con todas las tribus para repetir la paliza del 7-S

El candidato recorre los distritos con Axel Kicillof, intendentes de La Cámpora y del MDF. Desafío: repetir resultado con la BUP.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Gustavo Puccini, el ministro de Desarrollo Productivo de Maximiliano Pullaro que sale por las provincias ofreciendo el Puerto de Rosario.
RÍO REVUELTO

Pullaro envió a Puccini a buscarle clientes al puerto de Rosario para sacar a TPR de la modorra

Por  Lucio Di Giuseppe
Provincias Unidas montó otro acto de campaña en tono opositor, mientras ecualiza su juego en el Congreso
LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Provincias Unidas montó otro acto de campaña en tono opositor, mientras ecualiza su juego en el Congreso

Por  Adrián D'Amore
Toto Caputo y Scott Bessent vuelven a ilusionar al mercado, hasta el martes. 
Apareció el salvavidas

Bessent ejecutó el rescate a Milei: EE.UU. compró pesos y ratificó la flotación entre bandas

Por  Lorena Hak
Federico Sturzenegger estuvo este miércoles en Concordia para respaldar a los candidatos de La Libertad Avanza en Entre Ríos.
Zona de promesas

Sturzenegger llevó su libreto buena onda a Entre Ríos y prometió: "Después del 26 retomamos la estabilidad"

Por  Laura Terenzano