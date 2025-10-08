DESPUÉS DE ESPERT

Diego Santilli: "No me importa si voy primero, segundo o tercero"

El candidato de LLA minimizó el fallo de la Justicia que llevó a Karen Reichardt al tope de la lista. “Voy a estar donde el Presidente me necesite”, dijo.

Diego Santilli y Karen Reichard en la presentación del último libro de Javier Milei en el Movistar Arena.

Diego Santilli y Karen Reichard en la presentación del último libro de Javier Milei en el Movistar Arena.

“No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el Presidente me necesite”, escribió en su cuenta de Twitter el dirigente PRO-libertario este miércoles, tras la resolución del juez con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que falló a contramano del pedido del Gobierno.

“¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? ¿Tanto miedo le tienen a competir en igualdad de condiciones?”, se preguntó y arremetió: “Queda claro que los dinosaurios de la política quieren burlar la voluntad de la gente y embarrar la democracia”.

Además, el legislador, que entró a la cámara baja del Congreso en 2021 y forma parte del bloque PRO que conduce Cristian Ritondo, le habló al votante y llamó a participar del acto comicial legislativo. “No aflojemos. No les regalemos ni un centímetro a los que quieren volver al pasado. Este 26 de octubre, ahora más que nunca, hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que la Argentina necesita”, concluyó.

