OPERATIVO DARLA VUELTA

Un pleno al conurbano: Javier Milei y Diego Santilli cerrarán la campaña bonaerense de LLA en Ezeiza

Será el miércoles 22. Antes, el Presidente visitará Tres de Febrero y Pergamino. Sus candidatos harán lo propio en otros cuatro distritos.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei.&nbsp;

Tras su viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei cerrará la campaña bonaerense de La Libertad Avanza en Ezeiza, junto al candidato a diputado Diego Santilli, el próximo miércoles 22 después de recorrer otros distritos como Tres de Febrero y Pergamino. En tanto, el cierre nacional lo hará en Córdoba.

Javier Milei y Diego Santilli en Mar del Plata. 
DESPUÉS DE ESPERT

Milei pudo caminar por la calle: recorrió 100 metros blindado por policías y militantes

Por  Pablo Lapuente

La idea inicial era que ese día quedara reservado para un acto en la capital de Córdoba. Sin embargo, todavía resta definir si el mandatario se subirá a un avión para cumplir con ambos compromisos o desdoblará su agenda para congraciarse con el electorado cordobés en otra jornada.

Este jueves Milei visitaría el municipio que gobierna Diego Valenzuela, el primer intendente en afiliarse a las filas de las Fuerzas del Cielo. Al día siguiente, estará en el distrito que administra Javier Martínez, un viejo desencantado del acuerdo entre macristas y libertarios. Todavía no está claro si será una agenda de campaña o sólo de caracter institucional, como sucedió la semana pasada en San Nicolás.

68e5a057bdb09
Javier Milei, junto a sus candidatos bonaerenses.

Además de la agenda propia del líder libertario, muchos de sus figuras nacionales sumarán kilómetros por la provincia de Buenos Aires con presencias en distintas jurisdicciones. De hecho, está previsto que los dirigentes bonaerenses y porteños compartan la presentación de un libro sobre educación este martes; una reunión con empresarios en Tigre, el jueves; una recorrida por Chivilcoy, el 18; y una jornada con un grupo de jóvenes en Almirante Brown, el 21.

Javier Milei y la previa de la agenda de campaña

La agenda proselitista del jefe de Estado se pondrá en marcha apenas regrese de su viaje relámpago a Estados Unidos. Según pudo saber Letra P, Milei partirá rumbo a Washington este lunes a las 15 y se quedará en ese país tan sólo por unas horas, ya que tiene previsto regresar la noche del martes.

La comitiva presidencial estará integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros de Economía, Toto Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el vocero Manuel Adorni, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. El asesor Santiago Caputo también estará en tierras norteamericanas, aunque decidió viajar esta mañana en un vuelo comercial.

En Estados Unidos estarán esperando al Presidente el canciller, Gerardo Wherthein, y el embajador argentino ante este país, Alec Oxenford, quienes también participarán de las actividades programadas junto al resto del gabinete. La actividad principal ocurrirá el martes al mediodía, cuando el presidente Donald Trump reciba en el Salón Oval al mandatario argentino, el primer líder latinoamericano en ser recibido por el republicano en la Casa Blanca.

En un horario todavía confirmar, Milei será uno de los invitados de una ceremonia en a Charlie Kirk, el influencer y militante de derecha asesinado hace unos días cuando brindaba un discurso. Antes de regresar a Argentina, el referente libertario firmará el libro de visitas de Blair House y se sacará fotos con el personal del lugar, para abordar cerca de las 22 el avión que lo traerá de regreso a Buenos Aires.

milei-trump3-1-1024x683.jpg
Javier Milei y Donald Trump.

La mesa política de campaña de La Libertad Avanza

Muchos de los detalles de estas actividades, que todavía resta definir bajo qué modalidad serán, si actos tradicionales, recorridas o caravanas, se confirmarán recién este lunes después de la reunión de la mesa política de La Libertad Avanza, donde se sienta el presidente del partido bonaerense, Sebastián Pareja, el candidato libertario Diego Santilli; el jefe del bloque PRO en la cámara baja Cristian Ritondo; y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

La cúpula presidencial pretende recortar en el territorio bonaerense un buen porcentaje de votos, luego de la derrota frente al peronismo el pasado 7 de septiembre. Asimismo, quiere consolidar al electorado cordobés, históricamente afín a las propuestas antikirchneristas.

El presidente Javier Milei en la planta Sidersa.
EN SAN NICOLÁS

Milei anunció que avanzará con las reformas laboral y tributaria y calificó como "hito" el rescate de EEUU

Fue durante su vista a Sidersa, la primera industria argentina en ingresar al RIGI. También destacó el auxilio de Estados Unidos: "Es un hito fundacional".
Mauricio Macri y Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Javier Milei.
La posta del Congreso

La alianza que negocia Milei para llegar a 2027

El Presidente cederá lugares para afianzar la sociedad con el PRO. La agenda con los gobernadores. Que le piden y cómo resuelve la pelea Francos-Caputo.

