Javier Milei pudo caminar por la calle: recorrió 100 metros blindado por policías y militantes

MAR DEL PLATA (Enviado) Con su clásica campera de cuero, megáfono en mano y la voz afónica de tanto gritar, Javier Milei desempolvó este martes en Mar del Plata el perfil con el que llegó a la Casa Rosada . Después de su show en el Movistar Arena , el Presidente encabezó una breve recorrida rodeado de una marea de militancia, que se mezcló con un megaoperativo de seguridad.

Desde temprano, al menos una hora antes que llegara el jefe de Estado al punto de encuentro, en la calle se percibía un clima de euforia y ánimo libertario como pocas veces en estos dos años de Gobierno: la intersección de Avellaneda y Güemes, a dos kilómetros del monumento al Lobo Marino, comenzó a colmarse de militantes inorgánicos, familias que se trasladaban a pie y trabajadores que salían de sus locales.

En cuestión de minutos, la postal violeta estaba completa. Jóvenes con las remeras de Las Fuerzas del Cielo y señoras de algunos de los barrios más acomodados de los alrededores agitaban banderas argentinas y coreaban al unísono cánticos para recibir a Milei. Incluso, en dos oportunidades sonó el himno nacional.

A las 19.20, cuando la tarde ya había caído, el Presidente llegó al encuentro de sus militantes escoltado por una comitiva integrada por su hermana, la secretaria Karina Milei y el candidato a diputado Diego Santilli , quien aspira a quedarse con la cabeza de la lista bonaerense de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert , golpeado por su vinculación con Fred Machado , que este martes la Corte Suprema habilitó su extradición a los Estados Unidos. Fue el debut del dirigente del PRO como el rostro proselitista libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1975715804760182937&partner=&hide_thread=false MAR DEL PLATA FUE UN GRITO DE LIBERTAD



Este 26 de octubre no te podés quedar en tu casa. Vamos todos a votar para garantizar las reformas que faltan y que todo el esfuerzo que hicimos estos dos años valga la pena. pic.twitter.com/y0y7mObL97 — Diego Santilli (@diegosantilli) October 8, 2025

Karen Reichard, que se mostró sonriente y por primera vez en campaña desde que firmó como segunda candidata, completó el circulo de figuras nacionales que llegaron a la ciudad balnearia. La Casa Rosada busca que Santilli se quede con la cabeza de lista, pese al dictamen de la fiscalía con competencia electoral que este martes determinó que, por ley de género, ella debería quedar primera en lugar del renunciado Espert. Esto lo decidirá este miércoles el juez Alejo Ramos Padilla.

Por la multitud el jefe de Estado apenas pudo recorrer unos 50 metros a pie, pero el desborde de la multitud y la presión de los efectivos de seguridad, lo obligó a retroceder en la caja de una camioneta negra, momento en el que agarró un megáfono y repitió parte del libreto con el que intenta remontar la elección del 7 de septiembre, fecha en la que su partido cayó por trece puntos ante el peronismo.

Los 100 metros de Javier Milei

Con escudos, a los codazos y entre el rugido de las motos de alta cilindrada de la Policía Federal y la Gendarmería, Milei retrocedió motorizado otros 50 metros más, para terminar completando una breve recorrida de 100 metros por la ciudad balnearia. A diferencia de lo que fue su fallida caravana por Lomas de Zamora, que fue interrumpida por un piedrazo que le revolearon al Presidente, en esta oportunidad la cancelación de la actividad se debió al desborde de sus fans.

Parte del megadespliegue de los efectivos se debía a que a unos 200 metros de donde pretendía llegar Milei se encontraba una nutrida columna de militantes de izquierda. Con pancartas rojas, una bandera de Palestina y bombos y platillos, el Polo Obrero, el MTR y otras agrupaciones opositoras tensionaron por un momento la cálida jornada.

0cf238f2-a63a-4815-8e45-aa7dcc432199

Unas horas antes de la caminata, tal como adelantó Letra P, el jefe de Estado visitó la planta de la firma Lamb Weston, una de las mayores productoras de papas congeladas del mundo, que está ubicada en el Parque Industrial General Savio.

Milei estuvo acompañado también de Santilli y del intendente anfitrión, Guillermo Montenegro. En esta oportunidad se mostró vestido de un impoluto traje azul. Allí dialogó con los trabajadores y les prometió una mejora de la economía en un futuro, aunque no dio precisiones al respecto, y dijo que la Argentina volvería a ser potencia a nivel mundial en unas décadas.

Como es habitual en su narrativa oficialista, responsabilizó de los males de la economía, como la suba del riesgo país, a la oposición y el contexto de campaña. “Hacer grande a la Argentina nuevamente es posible, es factible, solo requiere de voluntad. Saber que estamos a mitad de camino. Hay que seguir trabajando. Hay que seguir apostando a la libertad. No hay que aflojar", sostuvo Milei.

Volver a las bases

El contraste más inmediato de esta recorrida por el corazón comercial de Mar del Plata, Milei lo tuvo este lunes por la noche en el estadio Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo. Producto de una cuidada estrategia electoral diseñada por su hermana y Santiago Caputo, el Presidente se rodeó solo de su núcleo duro: fanáticos libertarios de a pie, funcionarios de su Gobierno y militantes de distintas agrupaciones, sobre todo de la que conduce el Gordo Dan, alias Daniel Parisini.

A lo largo de un show musical, que se extendió por más de una hora, entre interpretaciones de canciones de rock y críticas al kirchnerismo, el líder de La Libertad Avanza consiguió algo del oxígeno político que le faltaba. Es que, sus seguidores lo envolvieron en numerosos elogios y cánticos en su favor, en los que jamás se hizo referencia explícita a la renuncia del candidato sospechado de haber recibido una suma considerable por parte del narcotráfico.