Diego Santilli se siente cabeza de lista y pide que se reimpriman las boletas: "Es lo más transparente"

El candidato a diputado por La Libertad Avanza (LLA) Diego Santilli aseguró que pondrá “el cuerpo y el alma” al frente de la campaña y reclamó la reimpresión de las boletas con su imagen, luego de que José Luis Espert , el elegido por Javier Milei para encabezar la nómina, renunciara a la postulación acorralado por el narcoescándalo. “Por primera vez hay Boleta Única y que no esté el candidato es difícil”, dijo el legislador PRO-libertario al defender el pedido de su espacio ante la Justicia Electoral.

La definición de la reimpresión o no de las boletas para las elecciones del 26 de octubre en la provincia de Buenos Aires está a cargo del juez Alejo Ramos Padilla . Hay una audiencia convocada para este martes en la que estarán el Gobierno y todas las fuerzas. La intención de la Casa Rosada de poner al Colorado en lugar de Espert arrancó con el pie izquierdo: la fiscal Laura Roteta dictaminó que Karen Reichardt , segunda en la nómina, encabece la tira.

En diálogo con Letra P durante la previa del acto callejero que compartió con Milei en el centro de Mar del Plata, Santilli insistió en que el espíritu de la Boleta Única es que “el elector vea la cara del candidato” al momento de votar. En ese sentido, consideró que la actual situación no cumple con el principio de transparencia. “No es transparente llegar al cuarto oscuro y que el que aparece en la boleta ya no sea candidato”, afirmó.

Al ser consultado sobre el planteo judicial de LLA para reimprimir la papeleta, sostuvo: “Vamos a ver qué dice la Justicia, pero sería lo ideal figurar con mi cara”. El exvicejefe de Gobierno porteño aclaró que, incluso si el pedido no prospera, seguirá compitiendo y poniéndose la campaña al hombro.

Palo para Axel Kicillof

Frente a los cuestionamientos por el gasto que implicaría la reimpresión, estimado en 12 millones de dólares (17.460 millones de pesos al cambio oficial del Banco Nación), Santilli lo relativizó. “En Argentina se han desdoblado elecciones y eso costó 85.000 millones. Si hubiéramos unificado, tal vez los ahorrábamos”, afirmó. Además, planteó que es más grave que los ciudadanos voten por alguien que no está más en carrera. El bonaerense Axel Kicillof fue uno de los gobernadores que este año decidieron separar las elecciones provinciales de las nacionales.

“Es una cuestión de igualdad de oportunidades. Para eso es la Boleta Única”, reiteró. Según su mirada, garantizar visibilidad en la papeleta es una inversión en transparencia y no un gasto innecesario.

Campaña al hombro

A la espera de una definición judicial, Santilli afirmó que seguirá adelante con la campaña. “Estoy para poner el cuerpo, el alma”, dijo. El dirigente expresó que se encuentra comprometido con el desafío político que implicó su incorporación a La Libertad Avanza y el posible ascenso en la boleta tras la salida de Espert.

La eventual reimpresión de boletas con su imagen consolidaría a Santilli como el principal candidato legislativo de LLA en el distrito. “Es una situación inédita, pero es importante que el sistema funcione con claridad”, señaló, al remarcar que el proceso debe evitar confusiones en el cuarto oscuro.

Aunque la última palabra la tiene la Justicia Electoral, el dirigente reafirmó su intención de “jugar fuerte” en esta etapa y posicionarse como una figura central en el nuevo armado del oficialismo. “Para eso estamos”, concluyó.