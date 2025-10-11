ELECCIONES | BUENOS AIRES

La Cámara Nacional Electoral le dio la razón a LLA y Diego Santilli encabeza la lista

Revocó el fallo que ubicó a Karen Reichardt primera y determinó que el dirigente del PRO será número uno en Buenos Aires. Le falta definir si hay reimpresión.

Diego Santilli.

Tras la apelación del oficialismo, el Tribunal fundó su pronunciamiento en la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) y su decreto reglamentario, que disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género. En este caso, Santilli.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1977056262601765234&partner=&hide_thread=false

Además, cuestionó que el magistrado de grado se haya “apartado injustificadamente de la norma aplicable”, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente. También señaló que el juez desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos (senadores nacionales).

santilli karen milei

En el pronunciamiento, el Tribunal recuerda también su rol activo en la tutela de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y varones para el acceso a cargos públicos electivos y hacia el interior de los partidos políticos, evidenciado con criterios establecidos en muchos pronunciamientos anteriores (citados en la sentencia) que priorizaron la participación política de las mujeres sobre los hombres.

De esta manera, finalmente Santilli quedará primero en la nómina. No obstante, es clave que lo que ocurra con la reimpresión de las boletas ya que si la CNE no acepta el pedido en la boleta seguirá figurando Espert, acompañado con la foto de Reichardt y Santilli aparecerá en el tercer lugar. Según supo Letra P esa resolución no saldría este sábado lo que complica las esperanzas del Gobierno, ya que los tiempos corren y cada día que pasa hace más complejo poder cumplir con los plazos que requiere la reimpresión.

