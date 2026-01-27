PJ bonaerense: aun en guerra, las tribus del peronismo aceleran por la lista de unidad

El cronograma electoral del PJ bonaerense sigue avanzando . Con los padrones publicados, el peronismo se aboca a juntar los avales necesarios mientras acelera la negociación para lograr una lista de unidad y evitar así la competencia interna, al menos a nivel provincial, ya que podrían darse disputas en algunos distritos.

Con 48 horas de demora, el sábado a la madrugada se publicó el padrón. Es el insumo que los distintos sectores necesitan para poder, a partir de allí, colectar los avales que permitan presentar lista en caso de que no se llegue a un acuerdo a nivel provincial, o que se quiera competir distritalmente.

En paralelo, se aceleran las negociaciones entre los sectores liderados por Axel Kicillof y Máximo Kirchner . El 8 de febrero vence el plazo para presentar la lista: quedan solo 13 días y ambos espacios quieren que haya una lista conjunta y evitar por cualquier medio entrar en el barro de una interna costosa, impredecible y que implique un fuerte desgaste.

En la madrugada del sábado finalmente aparecieron publicados en la web del PJ bonaerene los padrones divididos por distritos. Hay 1.143.070 afiliados en toda la provincia de Buenos Aires . Judicializado quedó el de La Matanza por haber superado las afiliaciones nuevas que se cargaron hasta el 30 de diciembre. Sumó 5.898 afiliados, pero sobrepasó por apenas 0,04% -46 personas de más- el 5% del padrón permitido para nuevas afiliaciones. Se espera que el tema sea subsanado por la justicia electoral en las próximas horas.

La Matanza es por lejos el distrito que más afiliados tiene y no solo por tener mayor población, ya que tiene tres veces más de afiliados que otros distritos que tienen la mitad de sus habitantes. El municipio gobernado por Fernando Espinoza tiene un padrón de 122.807 personas. Le siguen Merlo (65.791), La Plata (54.391), Lomas de Zamora (42.371) y Quilmes (40.223).

PJ bonaerense 2



Los municipios que más afiliaciones nuevas sumaron, después de La Matanza, fueron La Plata (2.553), General Pueyrredón (274), Ensenada (141), Almirante Brown (58), Berisso (40) y Monte Hermoso (39). El resto no supera el dígito.

En busca de los avales

Desde el fin de semana los diferentes sectores están avocados a la recolección de avales. El número que se necesita para la candidatura a presidente del Consejo y los consejeros por rama (gremiales, juventud y mujer) deberá pertenecer a, por lo menos, cinco secciones diferentes y representar, como mínimo, al 50% de los distritos que componen cada región.



Los consejeros por sección, deberán ser avalados por el 50% de los distritos que componen dicha sección y los Consejos de distrito y los congresales provinciales, deberán ser avalados por el 2% del padrón de afiliados de cada Distrito.

En los municipios están enfocados en encontrar ese 2% del padrón de cada distrito, no solo para prepararse a competir por la presidencia del PJ a nivel provincial, sino también para estar en condiciones de hacerlo en cada municipio. Tienen tiempo para presentar todo hasta el próximo martes 3 de febrero.

Avales-por-distrito



Unidad aunque duela

Otra vez, tanto el kicillofismo como el sector que está alineado con Máximo Kirchner, coinciden en que hay que buscar a como dé lugar una lista conjunta pese a las tensiones y diferencias internas que se sostienen en el tiempo y no encuentran forma de canalización. Hay algunos nombres sobre la mesa como los de la vicegobernadora Verónica Magario o el intendente de La Plata Julio Alak, por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), y el del jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermin, más cercano a Kirchner.

También aparecen otros nombres como el de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, que trabaja para armar una lista propia, aunque en las últimas horas retomó el diálogo. Según supo Letra P de una fuente kirchnerista al tanto de las negociaciones cruzadas, la dirigente del Movimiento Evita se habría reunido con Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

En las últimas horas, quien rompió el hermetismo fue la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, alineada con Kicillof. Afirmó en radio AM 530 que en la provincia de Buenos Aires están “obligados a buscar una lista de consenso” porque “la disputa pública que se está dando entre el gobernador Axel Kicillof y el sector conducido por Máximo Kirchner no nos deja en un buen lugar”. Además, señaló que cualquier intendente o intendenta que exprese capacidad de diálogo puede representar al peronismo de la provincia.