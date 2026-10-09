Buenos Aires: el PRO le pone un freno al apuro electoral de LLA y avisa que sus distritos no se tocan

El PRO bonaerense reunió a sus intendentes en Vicente López y dio señales de la estrategia política para las elecciones de 2027. El encuentro encabezado por el presidente del partido en la provincia, Cristian Ritondo , tuvo como eje la defensa de los municipios amarillos y la preservación de su autonomía política ante un eventual acuerdo con La Libertad Avanza (LLA).

La reunión congregó a los jefes comunales del partido, que buscaron fortalecer su posición frente al armado electoral libertario. Los dirigentes sostienen que los intendentes cuentan con un conocimiento directo de sus distritos y destacan la importancia de conservar el control de sus territorios ante las negociaciones con la Casa Rosada .

Durante el encuentro los participantes reivindicaron una consigna que el espacio pretende utilizar en la campaña: “Donde gobierna el PRO, la gente vive mejor”. Apuntan a diferenciar la gestión local del partido tanto de la administración del gobernador Axel Kicillof como del perfil político libertario.

¡Hay equipo! Tenemos intendentes que conocen el territorio, escuchan a sus vecinos y trabajan todos los días para hacer crecer sus ciudades. Con su fuerza, experiencia y compromiso, tenemos todo lo necesario para recuperar la provincia. Donde gobierna el PRO, la gente vive… pic.twitter.com/QvdQrlkARF

La estrategia se apoya en la gestión municipal, la obra pública local y la cercanía con los vecinos. Para eso estudiaron encuestas en cada municipio que gobiernan, en las que afirman estar mejor que el Gobierno nacional. Los dirigentes buscan convertir esos atributos en una fortaleza electoral y sostener que su experiencia al frente de los distritos constituye un activo propio dentro de cualquier entendimiento con LLA.

Los intendentes también plantearon la necesidad de preservar su identidad partidaria. Aunque el PRO avanzó en acuerdos políticos y electorales con el gobierno del presidente Javier Milei , los referentes distritales pretenden evitar que los armados libertarios locales condicionen sus estructuras y su capacidad de decisión.

Intendentes del PRO con Diego Santilli.

Diego Santilli, la apuesta para la gobernación

Otro de los ejes del encuentro fue la discusión sobre la candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli es la figura capaz de articular al PRO con LLA, la Unión Cívica Radical (UCR) y los partidos vecinalistas, aseguran.

La evaluación responde al desafío de construir una alternativa competitiva frente al peronismo. En ese escenario, Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón, ocupa un lugar relevante en la discusión sobre el armado territorial. Su regreso a la gestión municipal fue interpretado como un movimiento político para fortalecer la presencia del PRO en Mar del Plata y contener el avance libertario en ese distrito.

Montenegro, Ritondo y Santilli habían tenido un papel central en la articulación de la alianza electoral entre el PRO y LLA en 2025. La relación entre los tres dirigentes constituye un antecedente importante para el armado político con vistas a 2027.

Soledad Martínez, Mauricio Macri y Cristian Ritondo.

El almuerzo en Vicente López

El almuerzo se realizó en Puerto de Olivos, en Vicente López, con la participación de la anfitriona Soledad Martínez y de Ritondo. Estuvieron los intendentes Ramón Lanús (San Isidro); María José Gentile (Nueve de Julio); Juan Fiorini (Junín); Montenegro (Mar del Plata); Sebastián Abella (Campana); Marcelo Matzkin (Zárate); Javier Martínez (Pergamino); Jorge Etcheverry (Lobos); Juan Ibarguren (Pinamar) y Fernando Bouvier (Arrecifes).

La discusión dejó planteado un desafío para el PRO bonaerense: sostener su alianza con el oficialismo nacional sin resignar sus municipios, sus dirigentes ni su identidad política. Con la mirada puesta en 2027, los intendentes buscan que su peso territorial sea reconocido en la negociación electoral y que el armado provincial contemple sus intereses.