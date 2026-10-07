El regreso de Guillermo Montenegro a Mar del Plata incomoda a La Libertad Avanza

El regreso de Guillermo Montenegro a la intendencia de Mar del Plata reconfigura el escenario político de la ciudad. Si bien el exsenador provincial mantenía el liderazgo en el oficialismo local, su presencia en el municipio genera un movimiento que impacta en el panorama completo de las distintas fuerzas.

Agustín Neme , el intendente interino que reemplazó a Montenegro durante sus 10 meses como legislador provincial, no logró consolidar un armado propio ni una referencia política para el gabinete municipal ni para el bloque oficialista en el Concejo Deliberante. Sólo pudo respaldarse en su mesa chica y en un tibio acercamiento de La Libertad Avanza .

Una muestra contundente de ese estado de cosas fue el acto del 17 de agosto en Mar del Plata encabezado por Neme, del que no participó ningún funcionario municipal ni el bloque amarillo de concejales. Sólo lo hizo un sector de la dirigencia libertaria de la ciudad. El PRO en su conjunto responde a Montenegro, mientras que para el radicalismo la sociedad política siempre fue con el intendente, no con otro sector.

Si bien la narrativa pro libertaria a nivel provincial es la de conformar una gran alianza opositora para vencer al peronismo en 2027, LLA no oculta sus intenciones de competir por la intendencia de la cabecera de la Quinta sección electoral. Allí se afirma la figura del diputado Alejandro Carrancio , autoridad partidaria y hombre de confianza del coordinador provincial Sebastián Pareja .

En 2021, cuando era concejal, Carrancio rompió con Montenegro y se mantuvo enfrentado hasta abril del año pasado, cuando se tomaron una foto para confirmar que trabajarían juntos en la campaña electoral que se avecinaba. Ahora, la vuelta del intendente al municipio impacta sobre las intenciones de LLA, que sabe lo que representa la figura del jefe comunal en términos políticos.

Montenegro es la principal referencia política del PRO y una figura ineludible para pensar territorialmente la construcción de la campaña electoral. El intendente, imposibilitado de presentarse para competir por un nuevo mandato con la legislación vigente -que pone un tope a las reelecciones indefinidas-, podría impulsar la candidatura del concejal amarillo Fernando Muro, lo que abre un escenario de disputa con LLA y la UCR.

Alejandro Carrancio y Guillermo Montenegro.

La seguridad como bandera

Una de las razones que motorizaron la decisión de Montenegro de regresar al municipio fue la creciente ola de inseguridad que azota a la ciudad. Desde hace meses, la población exige respuestas con reuniones vecinales y movilizaciones. Hace poco más de un mes hubo una pueblada en la departamental Mar del Plata tras un fin de semana en el que se produjeron varios asesinatos. No obstante, este miércoles, en conferencia de prensa, el intendente dijo que no puede garantizar resultados.

Los anuncios anteriores de Neme no alcanzaron y el refuerzo de fuerzas provinciales tampoco. En el último tiempo se esperaba que Montenegro desembarcara en la ciudad con el anuncio de un paquete de medidas, cosa que no sucedió. Pero el mismo día que se conoció la decisión de su regreso, Carrancio publicó una foto con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en un posteo que narraba un encuentro para coordinar medidas y acciones con las fuerzas federales para Mar del Plata.

Mar del Plata y Batán necesitan respuestas en materia de seguridad.



Hace unos días me reuní con la ministra de Seguridad Nacional, @AleMonteoliva , para trabajar medidas y coordinar acciones para nuestra ciudad.



Seguimos articulando y avanzando en líneas de trabajo para Mar del… pic.twitter.com/OVxIIEsPbd — Alejandro Carrancio (@alecarrancio) October 2, 2026

Horas antes, mientras participaba del 62° Coloquio de IDEA que se desarrolló en Mar del Plata esa semana, la senadora Patricia Bullrich afirmó que era necesario “un acuerdo sólido, responsable, entre las autoridades de la provincia de Buenos Aires y las federales para encontrarle una salida a la crisis” de seguridad en la ciudad.

La exministra dijo que Monteoliva “está dispuesta a ayudar. Está en contacto tanto con el -entonces- intendente Neme”, y sugirió la llegada de fuerzas federales: “No lo quiero anunciar yo porque no me corresponde”. Es decir, Montenegro y LLA pujan por levantar la bandera de la seguridad para ganar la confianza del electorado, aunque el peronismo advierte que, sin quitarle responsabilidad a Neme, los problemas actuales son heredados de la gestión del exsenador.

El reencuentro de Guillermo Montenegro y Alejandro Carrancio para la campaña 2025.

La Libertad Avanza no cambia la estrategia

En la tribu libertaria de Mar del Plata la vuelta del intendente no modifica la estrategia. Allí piensan que la jefatura de Montenegro se daba de hecho y que lo único que podría cambiar el escenario es si el jefe comunal estuviera habilitado para volver a presentarse a elecciones, cosa que con la ley actual no puede hacer.

Más: un sector considera que hay enojo en la población marplatense y está a la expectativa de que este regreso le abra más oportunidades a los violetas que al oficialismo local. No obstante, consideran que desde lo estratégico la situación no cambia.

Con todo, el desembarco de Montenegro modera las intenciones electorales de LLA, ante la regla no escrita que indica que, en una alianza entre el PRO y los libertarios, se respetarían las jefaturas distritales.