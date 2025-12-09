Legislatura bonaerense: no hubo acuerdo interno y la UCR tendrá dos bloques en Diputados

Se trata de Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnard, que armarán el bloque “UCR - Unión Cívica Radical” o “Bloque radical” -aún no está resuelto-, por fuera de UCR + Cambio federal que seguirá presidiendo Diego Garciarena. Esta bancada se completa con la monzoísta Silvina Vaccarezza y con Matías Civale, el diputado de Evolución que cruzará de bloque para sumarse al que conduce el abadismo.
Se rompió la UCR
Los rumores de ruptura asomaron conforme avanzaban las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la ley de Financiamiento que la Legislatura aprobó la semana pasada. En ese camino, entre otras cosas, se acordaron los nombres para las autoridades de cámara, de bloques y los que ocuparán cargos en puestos del Estado reservados para la oposición.
La vicepresidencia correspondiente a la UCR pertenecía a Lorden -ahora presidirá el nuevo bloque-, que buscaba continuar en ese lugar o, al menos, que fuera ocupado por alguien del mismo espacio. No obstante, en el marco del acuerdo, el abadismo le iba a dar ese puesto a Civale, el diputado de Tandil que responde al intendente Miguel Lunghi y que era el jefe de la bancada Acuerdo Cívico - UCR + GEN. Tras el recambio legislativo, de ese bloque sólo quedará Civale, que ahora jugará con Garciarena y Vaccarezza.
Ambos bloques quedarán con una referencia en el Senado. Nerina Neumann, por el espacio de Abad, y Natalia Quintana, en el disidente. Todo se da en el marco de una reconfiguración de liderazgos en el radicalismo, que volverá a elegir autoridades provinciales el año que viene, pero que tendrá una primera parada con la renovación del comité nacional el próximo viernes.