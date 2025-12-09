Legislatura bonaerense: no hubo acuerdo interno y la UCR tendrá dos bloques en Diputados

UCR - Alejandra Lorden, en Diptados.

La UCR no llegó a un acuerdo en la Legislatura bonaerense y seguirá teniendo dos bloques en la Cámara de Diputados, aunque con una novedad: ahora, los sectores de Maximiliano Abad y Martín Lousteau estarán juntos, mientras que dos apellidos que respondían al primero saldrán de la bancada y conformarán un nuevo espacio con una diputada recién asumida.

Se trata de Alejandra Lorden, Valentín Miranda y Priscila Minnard, que armarán el bloque “UCR - Unión Cívica Radical” o “Bloque radical” -aún no está resuelto-, por fuera de UCR + Cambio federal que seguirá presidiendo Diego Garciarena. Esta bancada se completa con la monzoísta Silvina Vaccarezza y con Matías Civale, el diputado de Evolución que cruzará de bloque para sumarse al que conduce el abadismo.

civale Legislatura bonaerense: Matías Civale pasará al bloque UCR + Cambio federal. Se rompió la UCR Los rumores de ruptura asomaron conforme avanzaban las negociaciones entre el oficialismo y la oposición por la ley de Financiamiento que la Legislatura aprobó la semana pasada. En ese camino, entre otras cosas, se acordaron los nombres para las autoridades de cámara, de bloques y los que ocuparán cargos en puestos del Estado reservados para la oposición.

La vicepresidencia correspondiente a la UCR pertenecía a Lorden -ahora presidirá el nuevo bloque-, que buscaba continuar en ese lugar o, al menos, que fuera ocupado por alguien del mismo espacio. No obstante, en el marco del acuerdo, el abadismo le iba a dar ese puesto a Civale, el diputado de Tandil que responde al intendente Miguel Lunghi y que era el jefe de la bancada Acuerdo Cívico - UCR + GEN. Tras el recambio legislativo, de ese bloque sólo quedará Civale, que ahora jugará con Garciarena y Vaccarezza.

Ambos bloques quedarán con una referencia en el Senado. Nerina Neumann, por el espacio de Abad, y Natalia Quintana, en el disidente. Todo se da en el marco de una reconfiguración de liderazgos en el radicalismo, que volverá a elegir autoridades provinciales el año que viene, pero que tendrá una primera parada con la renovación del comité nacional el próximo viernes.

