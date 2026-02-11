Legislativas en Buenos Aires: la campaña de LLA fue la más costosa y el voto de Randazzo, el más caro

La Libertad Avanza gastó $1.387.640.513 en la campaña que coronó a Diego Santilli como el más votado de las legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires . Por lo que cada uno de los 3.605.127 sufragios que recibió costó $385 . Más del doble salió cada voto que cosechó Florencio Randazzo ( $830 ), el candidato de Provincias Unidas , que terminó quinto.

Los datos surgen de los informes de financiamiento que las alianzas presentaron ante la Cámara Nacional Electoral (CNE). La campaña del oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires fue la más onerosa, seguida de la del peronismo -que bajo el nombre de Fuerza Patria postuló a Jorge Taiana -, que gastó $1.182.601.834 . Cada uno de los 3.558.527 votos salió $332 .

En tercer lugar, tanto en costos electorales como en el podio, aparece el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U). Con Nicolás del Caño a la cabeza, el comando de campaña reportó $304.390.553 en egresos, lo cual da un total de $694 por cada uno de los 438.747 sufragios que recibió.

La situación de Propuesta Federal es particular. El abogado mediático Fernando Burlando logró 243.326 votos , lo que si bien lo ubicó como el cuarto postulante más votado no le alcanzó para ganar una banca en la Cámara de Diputados. Según el informe de financiamiento presentado por su espacio, no usó ni un peso de los $122.283.543 que recibió en concepto de aportes públicos. No declaró ni gastos operativos de la campaña ni en publicidad electoral.

Por ley, el año pasado el Estado le repartió a todas las fuerzas que compitieron en los comicios nacionales 1188 minutos entre radios y televisoras, lo cual explica la emisión de los spots de Burlando por fuera de sus redes sociales.

En quinto lugar quedó Provincias Unidas, el sello creado por seis gobernadores que en el principal bastión electoral del país apostaron por el exministro de Interior. La campaña costó $176.853.552 y obtuvo 212.959 sufragios.

En las antípodas está Fernanda Tokumoto: la candidata del frente Liber.AR no recibió ni gastó nada y obtuvo 16.689 votos. Los sellos que impulsaron las postulaciones de Santiago Cúneo y Alberto Samid, Nuevo Buenos Aires y Frente Patriota, respectivamente, al cierre de esta nota no habían presentado sus balances de financiamiento.

Los fondos privados de La Libertad Avanza vs. Fuerza Patria

Con gastos no tan disímiles, al igual que la cantidad de sufragios, hay una abismal diferencia entre LLA y FP respecto del origen de los fondos. Mientras el oficialismo nacional afrontó el 71% de su campaña con aportes privados, el peronismo la costeó con transferencias públicas casi en un 90%.

Con Sebastián Pareja como armador y Karina Milei como administradora de la campaña, LLA declaró que percibió $334.862.521 del Estado (un dinero que por ley se reparte en partes iguales entre los partidos sumado a un porcentaje extra por su última performance electoral) y $995.197.200 de contribuciones privadas, tanto de personas físicas como jurídicas.

FP, por el contrario, recibió $1.015.126.318 de aportes públicos y apenas $127.475.516 de privados. Entre sus aportantes figuran varios dirigentes del peronismo, como el gobernador Axel Kicillof, que depositó un millón de pesos. El máximo benefactor de la campaña fue Federico Achával: el intendente de Pilar transfirió 5 millones de pesos.

Kicillof con Achával.jpg

El ranking de aportantes

El oficialismo nacional declaró $188.900.000 recibidos de personas físicas. El grueso del dinero provino de Teresa Carmen Zampino, que donó 100 millones de pesos. Se trata de la esposa del empresario de la construcción Nicolás Maccarone, padre de Martín Maccarone, que hasta hace unas semanas ofició de virtual secretario coordinador de Infraestructura, pero de palabra ya que nunca fue nombrado. Ante un pedido de acceso a la información hecho por Letra P , el Palacio de Hacienda reconoció que el ahora exfuncionario prestaba "colaboración, con carácter 'ad honorem' en el Ministerio, desarrollando tareas de asesoramiento". Se negaron a informar su agenda y su rol específico.

En segundo lugar figura Alfonso Giudici, con dos depósitos, uno de $23.000.000 y otro de $21.900.000.

image Extracto de los aportes de personas jurídicas a la campaña de LLA.

En tanto, las empresas aportaron $806.297.200, con la firma SIS Servicios Integrales de Seguros al tope del podio con una donación de $98.190.000. Lo sigue la firma Productores de Frutas Argentinas, que aportó $97.607.200, una aseguradora que fue multada el año pasado por la Superintendencia de Seguros de la Nación (resolución 218/2025) por diversas irregularidades relativas a la actividad.

Como contó Letra P, varios de los aportes de la campaña provinieron de los mundos que supo conectar Juan Pazo, el extitular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y socio del ministro de Economía, Toto Caputo. Uno de ellos fue el universo del seguro.

Por su parte, Galo S.A. aportó $90.000.000. La firma es presidida por Enrique Duhau, uno de los empresarios agropecuarios más importantes del país. Unos $69.000.000 donó Curupicay S.A. y otros $67.200.000, Petronorte S.A.

¿En qué usó el dinero LLA? El informe detalla que $22.000.000 fueron para honorarios de asesores de campaña y $37.331.169 en agencias de publicidad; $36.691 en "gastos varios"; $6.000.000 en propaganda en la vía pública; $33.543.517 en organización de actos; y poco más de $150 millones en publicidad en medios. No obstante, la mayor parte, unos $1.060.075.308 fue para propaganda en internet.

Por el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), los partidos no tuvieron que costear la impresión de sus papeletas.