MARTES CALIENTE

El día que el gobierno de Axel Kicillof fue sitiado por La Bonaerense

La crisis policial en Santa Fe trae ecos de 2020, cuando efectivos de Buenos Aires se acuartelaron por mejores salarios. 60 horas de tensión y el salvavidas Fernández.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Axel Kicillof y Sergio Berni.

Axel Kicillof y Sergio Berni.

El motín policial que sacude Santa Fe y complica al gobernador Maximiliano Pullaro reaviva el recuerdo de septiembre de 2020, cuando la Policía de la provincia de Buenos Aires sitió la gobernación y la Quinta de Olivos reclamando mejoras salariales. Axel Kicillof negoció de madrugada. La solución llegó con una transferencia extraordinaria de fondos nacionales.

Notas Relacionadas
Así amaneció la puerta de la Jefatura Policial de Rosario, tras las protestas de la noche del lunes. (Foto: @maxiklan)
MARTES CALIENTE

Motín policial en Santa Fe: vuelve el corte de calle frente a la Jefatura de Rosario

Fue el 8 de septiembre de 2020. Miles de efectivos de La Bonaerense se concentraron frente a la sede del gobierno en La Plata y también en las inmediaciones de la quinta presidencial, en reclamo de mejoras en los sueldos y equipamiento. La protesta escaló durante la tarde y se extendió a varias comisarías del conurbano bonaerense, donde policías abandonaron sus puestos para sumarse a las manifestaciones.

Protesta contra Axel Kicillof

En plena pandemia, la imagen generó un fuerte impacto político. Uniformados rodeando la Casa de Gobierno provincial mientras Kicillof intentaba contener la situación desde adentro.

El gobernador había asumido en diciembre de 2019 y enfrentaba su primera crisis de magnitud con una fuerza de seguridad que reclamaba aumentos en medio de restricciones presupuestarias. La tensión creció cuando algunos efectivos se manifestaron también frente a la residencia presidencial de Olivos, presionando por una solución que excedía las arcas provinciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2021244475339592135?s=20&partner=&hide_thread=false

Kicillof convocó a los representantes policiales a una negociación nocturna. La reunión se extendió hasta la madrugada en un clima de máxima tensión. El gobernador sabía que necesitaba una respuesta inmediata para desactivar el conflicto, pero la provincia no tenía margen fiscal para otorgar el aumento que exigían los uniformados. La salida terminó siendo política: un llamado urgente a la Casa Rosada.

Alberto Fernández intervino con una decisión que generó polémica: sacar fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para financiar el aumento salarial de La Bonaerense. El decreto que instrumentó esa transferencia extraordinaria permitió que Kicillof anunciara al día siguiente que los salarios de la policía provincial se emparejarían con los de la Policía Federal. Las protestas se desactivaron con ese anuncio.

Otro reclamo de la Bonaerense

El conflicto con La Bonaerense se repitió en febrero de 2025, pero la respuesta de Kicillof fue radicalmente distinta. Ante una nueva protesta salarial que incluyó amenazas de acuartelamiento y abandono de funciones, el gobernador echó y denunció por sedición a 18 policías.

1599746660406jpeg

Ahora, el motín policial en Santa Fe contra Pullaro reactiva esas imágenes. Aunque los contextos son distintos —Pullaro llegó al poder con la seguridad como bandera electoral—, el patrón se repite, con policías reclamando salarios, gobiernos provinciales sin margen presupuestario y una escalada que desafía la autoridad del gobernador.

Temas
Notas Relacionadas
Cómo se gestó la protesta policial que sacude a Santa Fe
MAR DE FONDO

Cómo se gestó el motín policial que sacude a Santa Fe

La muerte autoinfligida de un suboficial en Rosario detonó manifestaciones azules días atrás. Situación social, reclamos, respuesta oficial y martes negro.
El gobierno de Axel Kicillof sufre cada vez más presión de los gremios en 2026
PULSEADA SALARIAL

Docentes rechazaron el 2% de aumento que ofreció Kicillof y ¿peligra el inicio de clases?

Tampoco aceptaron los estatales. Los sindicatos exigen un piso de 8% para superar la inflación. Queda menos de un mes para negociar.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Demian Reidel, asesor económico de Javier Milei. 
OTRA BAJA DESHONROSA

Pese a las denuncias por sobreprecios, Milei podría sostener a Reidel como su asesor

Por  Pablo Lapuente
Demian Reidel, otro íntimo de Javier Milei eyectado por sospechas de corrupción.
OTRA BAJA DESHONROSA

Reidel, el "genio" de Milei: de hombre nuclear y teórico para el Nobel a las sombras de la corrupción

Por  Francisco Aristi
Javier Milei y Jorge Macri. 
ACUERDO PRO-LLA

El traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad abre la puerta a cambios sustanciales en el derecho al trabajo

Por  Francisco Basualdo
Salta: Gustavo Sáenz tantea la vuelta de la Ley de Lemas y ordena el tablero para su re-re
DISCUSIÓN 2027

Salta: Gustavo Sáenz tantea la vuelta de la Ley de Lemas y ordena el tablero para su re-re

Por  Maira López