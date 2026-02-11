Reforma laboral: una marcha sindical para cumplir, clima de resignación e incidentes frente al Congreso

Gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes. Las imágenes del choque entre la Policía Federal y manifestantes de izquierda marcaron el cierre de la marcha contra la reforma laboral frente al Congreso , que se desarrolló en un clima de resignación y una sensación de derrota por lo que pasaba dentro del recinto del Senado .

La movilización convocada por la CGT , las CTA, la izquierda y el peronismo colmó, tal como se esperaba, la plaza y las adyacencias del Congreso, pero no fue más masiva que otras marchas anteriores, al dejar una postal que no logró mover la aguja de lo que pasaba dentro del Senado.

La jornada arrancó con un despliegue policial inédito. Desde las 6 de la mañana, 3000 efectivos de la Federal, Prefectura, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria instalaron un vallado perimetral alrededor del Congreso.

Vallas antimotines, camiones hidrantes, caballería, brigada canina y drones de vigilancia conformaron un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad. Las calles de la zona quedaron completamente restringidas desde las 12: Callao y Rivadavia , Entre Ríos desde Independencia hasta Hipólito Yrigoyen y Avenida de Mayo desde la Plaza frente al parlamento hasta la avenida Nueve de Julio -quedaron convertidas en un pasillo para las columnas que se acercaban.

A las 14, bajo un sol radiante y 30 grados de temperatura, la plaza del Congreso comenzó a llenarse. Pero todavía mostraba espacios vacíos. El calor apretaba y muchos manifestantes se refugiaban bajo la sombra de los árboles o improvisaban carpas con lonas y paraguas. La convocatoria oficial era para las 15, y el ritmo de llegada era desparejo.

La CGT en el centro de la plaza

El corazón de la plaza lo copó la CGT con las columnas nutridas de sus principales gremios. UOCRA, UPCN, Camioneros, Luz y Fuerza desplegaron banderas, pasacalles y carteles contra la reforma. Entre puestos de choripanes y el clásico merchandising peronista, los principales dirigentes de la central obrera, como Jorge Sola, Cristian Jerónimo, Octavio Argüello, Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez comenzaban a acomodarse para la foto que finalmente pudieron tomarse frente al Congreso. No había palco montado ni acto central previsto, apenas la imagen de la movilización como mensaje político.

MARCHA REFORMA LABORAL 07

Por Avenida de Mayo llegó el Frente Sindical de gremios combativos con una columna propia y potente. Rodolfo Aguiar de ATE, Abel Furlán de la UOM y Daniel Yofra de Aceiteros encabezaban el peregrinaje de un bloque que había convocado paro de actividades para acompañar la protesta. Esos tres gremios, junto con las dos CTA, coparon el sector más alejado del Congreso, que fue también el primero en desconcentrarse.

Columnas del peronismo y Axel Kicillof

Frente al local de Madres de Plaza de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen y Solís, se concentró el peronismo, con presencia del Movimiento Derecho al Futuro. El gobernador Axel Kicillof llegó acompañado por su vice Verónica Magario, Carlos Bianco y otros integrantes del gabinete provincial, además de intendentes bonaerenses.

La columna de La Matanza se identificaba con el nombre de Magario en sus banderas. También estaban UTEP de Juan Grabois y Barrios de Pie, completando un mapa de presencias que abarcaba toda la geografía de la plaza.

MARCHA REFORMA LABORAL 29

Sobre Rivadavia, del lado de Entre Ríos, se desplegaron los sectores de izquierda. Militantes del Frente de Izquierda pegaron afiches sobre el vallado principal con las caras, nombres y datos de senadores y senadoras que votarían a favor del proyecto oficial. Esa zona, la más cercana a las vallas que separaban la protesta del edificio del Congreso, sería después el epicentro de los primeros choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

Para las 15, cuando la convocatoria oficial marcaba el inicio de la movilización, la plaza mostraba una particularidad que resumía el clima de la jornada: mientras algunas columnas recién llegaban por Avenida De Mayo y Entre Ríos, otras ya empezaban a irse. Sin un acto central ni un momento cumbre definido, la movilización nunca tuvo un pico claro de asistencia. Lejos quedó la foto masiva que había mostrado la CGT en diciembre, cuando colmó el centro porteño contra la reforma laboral.

Incidentes y represión

A las 15.46 explotó el primer foco de tensión sobre Avenida Rivadavia, justo donde estaban los militantes del Frente de Izquierda. Un grupo reducido arrojó piedras y palos hacia el sector donde estaban apostadas las fuerzas federales. La respuesta policial fue inmediata: gases lacrimógenos, balas de goma y el avance de camiones hidrantes. Durante varios minutos hubo enfrentamientos casi cuerpo a cuerpo. Los manifestantes derribaron vallas y lograron hacerse con una de ellas. Del otro lado de la plaza, cerca de Hipólito Yrigoyen, otro grupo también provocó desmanes.

MARCHA REFORMA LABORAL 25

A las 16.30 sobrevino una segunda tanda de enfrentamientos. Manifestantes lanzaron bombas molotov y derribaron nuevas vallas. La Policía Federal avanzó en filas cerradas y con motos sobre la plaza, desplegando carros hidrantes y ráfagas de gases lacrimógenos. El grueso de la manifestación se dispersó hacia Avenida de Mayo y calles aledañas. La plaza quedó despoblada casi por completo en cuestión de minutos.

Para las 17, la desconcentración era casi total. La zona que por momentos había costado transitar quedó vacía, salvo por la presencia de grupos pequeños y desarticulados. Media hora después, el tránsito vehicular sobre Rivadavia —epicentro de los disturbios— ya estaba restablecido.

MARCHA REFORMA LABORAL 22

Desde el Ministerio de Seguridad, Alejandra Monteoliva informó que había más de una decena de personas identificadas para judicializar y al menos dos detenidos. El gobierno porteño sumó 11 detenciones más. La ministra nacional difundió un mensaje que fue reposteado por Javier Milei: "Los violentos que atacaron a nuestras Fuerzas van a ser identificados. Son decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada".

La movilización contra la reforma laboral terminó sin épica, con incidentes y con una plaza que se vació tan rápido como se había llenado. El clima de resignación anticipada marcó una jornada en la que el resultado en el Senado ya estaba escrito.