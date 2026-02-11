Morón: la guerra entre Lucas Ghi y Martín Sabbatella se traslada al PJ bonaerense

LA PELEA INSOSTENIBLE

La guerra que desde Morón ya califican como “insostenible” entre Martín Sabbatella y el intendente Lucas Ghi, tuvo su réplica en la presentación de listas del PJ bonaerense, aunque ninguno de los dos es afiliado ya que comparten el sello de Nuevo de Encuentro.

Este fin de semana se presentaron dos listas para presidir el partido en Morón, una avalada por el jefe comunal, alineado a Axel Kicillof, y la otra impulsada por el kirchnerista ex titular del AFSCA y presidente de Nuevo Encuentro, que mantiene una firme conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Hay otros 31 municipios con más de una lista, aunque todavía hay tiempo para llegar a acuerdos y unificar.

La listas de Nuevo Encuentro para el PJ bonaerense

En Morón, donde a diferencia de otros municipios el poder político no está en el PJ, sino en Nuevo Encuentro, se presentaron dos listas para competir por el sello partidario que tendrá a Kicillof como presidente a partir del 15 de marzo.

Ghi pretende sostener la conducción del PJ local para la tropa propia renovando la conducción a cargo de Claudio Roman, actual presidente del partido. Sabbatella, por otro lado, apoya la lista encabezada por Paula Majdanski, referente de La Cámpora en el distrito.

A la lista del intendente la acompañan como vicepresidenta la concejal y dirigente del Movimiento Evita, Vanina Moro, y Néstor Achinelli como secretario general. El exdiputado provincial Adrián Grana es el primer congresal.

En el caso de la lista que lidera La Cámpora, con padrinazgo de Sabbatella, la vicepresidencia es para Guillermo Menéndez, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón y Nadia Diz como candidata a secretaria general. Horacio Bouchoux lidera la lista de Congresales.

Condiciones para una posible fusión y unidad

Sin embargo, aun no está cerrado que ambas listas lleguen a la competencia el próximo 15 de marzo. En el distrito, ambos campamentos ven posible que desde la conducción provincial se les pida hacer un esfuerzo las próximas horas para llegar a una lista de unidad. Para eso hay tiempo hasta este jueves, ya que según el reglamento electoral, hasta esa fecha las listas se pueden fusionar.

Condiciones hay. El sabbatellismo pretende que, de haber un pedido de unidad, la conformación de la lista sea una réplica del acuerdo para el PJ provincial donde Kicillof se quedó con la presidencia y una leve mayoría en la lista del Consejo partidario, y Kirchner se quedó con la presidencia del Congreso. Un esquema similar es el que pretenden.

Pero la tropa del intendente pretende que se imponga la regla no escrita de que donde gobierna un intendente peronista no haya competencia por parte de otros sectores internos y que la unidad sea con la lapicera en manos del jefe comunal.

Una pelea insostenible

Fuentes consultadas por Letra P coincidieron en que la pelea entre ambos dirigentes en el municipio es “insostenible”, ya que cruza la gestión municipal, el funcionamiento de los órganos deliberantes como el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar, las cuestiones electorales y partidarias.

“Acá en el municipio todos preferimos competir de una vez, es la única manera de resolver el quilombo local”, afirma un dirigente que reconoce que, en cambio, por la lógica que impera a nivel provincial lo “lógico” sería nuevamente llegar a un acuerdo. Durante el cierre de la lista legislativa para la elección provincial, Morón fue uno de los distritos que más dolores de cabeza les trajo a los negociadores de uno y otro bando, y fue de los últimos lugares que lograron cerrarse. El PJ bonaerense promete un capítulo similar.

