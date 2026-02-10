PJ bonaerense: los nombres para el Consejo partidario

Con Axel Kicillof como nuevo presidente del partido y los principales cargos acordados y dados a conocer, resta que el PJ bonaerense publique la lista completa de consejeros y consejeras partidarios por cada sección electoral y las tres ramas: gremial, mujer y juventud.

Con el correr de las horas se comenzaron a conocer la mayoría de los nombres ya que los protagonistas lo publicaron en sus redes sociales o lo dejaron trascender ante las consultas periodísticas. No obstante, todavía puede haber cambios.

La junta partidaria, presidida por el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini , publicaría la nómina provincial completa este jueves cuando vence la fecha para la exhibición de listas. Hasta entonces, aunque está prácticamente cerrada, puede haber retoques y negociaciones, especialmente en el marco de la presentación de más de una lista en 32 municipios de la provincia de Buenos Aires . Este miércoles está prevista una reunión para las 16 horas.

Cabe recordar que el Consejo partidario está compuesto por treinta y dos consejeros titulares y dieciséis consejeros suplentes, cuatro titulares y dos suplentes por cada sección electoral y por quince consejeros titulares y nueve suplentes adicionales de los cuales cinco titulares, y tres suplentes de esos titulares, representarán a la mujer, la juventud, y los gremios.

Por la primera sección electoral estarían en la nómina por el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) liderado por Kicillof, el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo , y el jefe comunal de Escobar, Ariel Sujarchuk , quien se acercó en el último tiempo al gobernador. El kichnerismo, por su lado, impulsó a la exintendenta de Merlo, hermana del actual intendente, Karina Menéndez, y al referente de La Cámpora (LC), Santiago Révora .

Kicillof y Sujarchuk

Por la Segunda sección figuran el intendente de Ramallo, Mauro Poletti (MDF), su par de Carmen de Areco, Iván Villagrán (LC), la diputada nacional cristinista y esposa de Sergio Berni, Agustina Propato, y la dirigente de Pergamino, Eugenia Bal Lima (MDF)

Por la populosa Tercera sección electoral estarían los intendentes del MDF, Fernando Espinoza (La Matanza) y Mariano Cascallares (Almirante Brown) y por el kirchnerismo Federico Otermin (Lomas de Zamora) y Mayra Mendoza (Quilmes).

Los postulantes por la Cuarta son, por el MDF, la intendenta María Celia Gianini (Carlos Tejedor), y el intendente Germán Lago (Alberti), y por el sector liderado por Cristina Fernández de Kirchner, el diputado provincial Avelino Zurro y la exdiputada y concejal de La Cámpora en Chivilcoy, Constanza Alonso. Los suplentes son el intendente de Hipólito Yrigoyen, Germán Pugnanoli, la exdiputada y concejal de 9 de julio María Elena Defunchio.

Por la Quinta están en representación del MDF, el intendente Gustavo Barrera (Villa Gesell) y la dirigente de Necochea Andrea Cáceres; por La Cámpora, la dirigente marplatense Fernanda Raverta y el diputado provincial Juan Pablo De Jesús, alineado con el kirchnerismo.

En la Sexta sección figuran por el kirchnerismo, el intendente de Bahía Blanca Federico Susbielles y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara. Por el MDF están la senadora Ayelén Durán y el intendente de Laprida, Alfredo Fisher.

El kirchnerismo impulsó en la Séptima al presidente del Concejo Deliberante de Olavarría, Guillermo Santellán, y la dirigente de ese mismo distrito, Romina Podetti, mientras el kicillofismo puso a la concejal -también de Olavarría- Liliana Schwindt y a la diputada bonaerense Laura Aloisi.

Finalmente, por la Octava sección están en representación del MDF el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque. Por el kirchnerismo aparecen la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout, y el diputado, Ariel Archanco.

Las tres ramas del PJ bonaerense

En el caso de la rama gremial, quedaron con lugares el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, su jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini, y la secretaria general de UPCN, Fabiola Mosquera, los tres por el MDF. El kirchnerismo anotó a la diputada y dirigente del gremio de ANSES, Soledad Alonso, y Maio Lacoste del Sindicato de Trabajadores Municipales de Coronel Suárez.





Gm606JQWgAAtUWo Para Walter Correa, el peronismo no va a dejar pasar la reforma laboral de Milei



Para Juventud se conocieron algunos nombres que podrían ocupar lugares titulares o suplentes. Por el MDF están Constanza Schmukler, Helena Gela (JUP), Ailen Katopodis (MDF), hija del ministro de Infraestructura, y Sol Maluendez. Aún no se conocen los nombres propuestos por el kirchnerismo. Para el Consejo de la Mujer están los nombres de la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, por el cristinismo, y el de la dirigente de Florencio Varela, Cristina Fioramonti, por el MDF.