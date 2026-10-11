La carrera de Javier Milei hacia 2027 choca con las internas y las urgencias económicas

Con reuniones herméticas, roscas de sobremesa y una interna que siempre parece capaz de arruinarlo todo, el gabinete de Javier Milei empezó una carrera contrarreloj en el Congreso para lograr una serie de objetivos que serán determinantes para la reelección del Presidente.

La negociación con los gobernadores tiene dos temas centrales. Uno es la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una obsesión de la Casa Rosada y condición de cualquier acuerdo electoral en las provincias, donde los mandatarios temen que Karina Milei impulse candidatos para ocasionarles derrotas. La otra rosca es por el Presupuesto 2027 , que comienza a debatirse el martes en comisión de Diputados .

En tiempos de presidencialismos débiles, el Poder Ejecutivo no puede detener debates incómodos que surgen en el parlamento, como la emergencia en discapacidad y el crecimiento del endeudamiento familiar, que tienen a Milei enrarecido en Twitter.

Aún así, su bloque de Diputados se comprometió a tratar ambos temas el 21, en una sesión pedida este viernes en la que también se votará el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, con una modificación aceptada por La Libertad Avanza (LLA) para dejar blindada la ley de tierras y dar por cerrado un debate que erosionó al Gobierno.

La convocatoria del oficialismo busca frustrar la sesión de la oposición del próximo jueves, que se mantiene vigente pero difícilmente tenga cuórum. Quedaría a salvo el DNU 70/23, clave en la arquitectura jurídica de Milei.

Los desafíos legislativos del Gobierno se entorpecieron con decisiones exprés de la Corte Suprema de Justicia, que siempre sorprende con agendas dinámicas en vísperas de elecciones presidenciales.

Sus resoluciones sobre la ley de tierras alteraron la agenda oficial en un momento clave para Milei. En las tribus libertarias hay todo tipo de especulaciones sobre las motivaciones de los cortesanos. La única coincidencia es que el sentido de oportunidad de sus fallos no favorece al Gobierno.

Las presiones a Javier Milei

Los empresarios del Círculo Rojo que no tuvieron asientos asignados en la Argentina Week de París fueron a hacer catarsis al coloquio del Instituto De Desarrollo Empresario Argentino (IDEA), en Mar del Plata. Patricia Bullrich escuchó las quejas. Los ceos están encerrados: piden bajar el dogmatismo del Gobierno, pero no quieren retrocesos en materia macroeconómica. Tienen el sueño de ver a la jefa del bloque oficialista del Senado en la Casa Rosada, pero desconocen cuál puede ser el tránsito para lograrlo.

Bullrich disfruta de su protagonismo e intentó contenerlos con la promesa de que será la continuidad de Milei. Cerró la semana con una bilateral con el Presidente. La foto la exhibe como aliada. Para ella, es mucho. Para el Círculo Rojo que le sigue los pasos, es insuficiente.

Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad.



TMAP pic.twitter.com/bzYEg3r2ZR — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 9, 2026

Diego Santilli hizo un intento por forzar un acuerdo con gobernadores de la UCR, que son decisivos en el Senado. Entusiasmado por las declaraciones del mendocino Alfredo Cornejo, quien en una entrevista con Clarín no había descartado suspender las PASO, el jefe de Gabinete contactó a sus correligionarios que gobiernan provincias para apurar una votación en la cámara alta, que por ahora no tiene fecha.

Si los radicales no ceden, el tema no llega a Diputados y poco sentido tiene para el también ministro del Interior iniciar gestiones con los partidos provinciales. Bullrich no está en tema. “Lo negocia Santilli”, repite cuando la consultan. Es una manera de dejar abierta la puerta a una interna con Milei, que no cree posible, pero el rumor le es útil para ser la figura más escuchada por los desencantados de Milei.

Las cartas del peronismo

El desorden del peronismo juega a favor de Milei. Sergio Massa es el único arquitecto de un eventual frente electoral en el que compitan pejotistas y kirchneristas. Por su oficina de Avenida del Libertador transita toda la dirigencia no libertaria del país. Entre cafés y habanos, Massa especula con una amplia alianza opositora.

Imagina una competencia de peronistas como Axel Kicillof y Sergio Uñac con figuras del empresariado blue, como Jorge Brito, a quien los libertarios que residen en countries le dicen despectivamente “Jorgito”. Creen que ante el primer raspón se retirará de la carrera presidencial. Sus armadores son Emilio Monzó, Diego Bossio y el diputado Nicolás Massot, quienes frecuentan las oficinas de Massa.

Daniel Hadad estaba en la lista para una interna opositora, pero en sus últimas apariciones prefirió proponer al tigrense, que sigue en silencio táctico, como desde que perdió la segunda vuelta de 2023.

"Hadad":

Por sus comentarios sobre Sergio Massa pic.twitter.com/rxlqOyWova — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 8, 2026

Máximo Kirchner se entera de esas reuniones y no se inmuta. Desde su búnker de San Telmo, sigue imaginando a Cristina Fernández de Kirchner haciendo valer de alguna manera su clamor popular antes del cierre de listas. El debate solapado sobre su presunta proscripción mantiene vigente su poder de fuego.

Las encuestas que maneja Massa le permiten soñar con un Milei sin votos para ganar un balotaje, derrotado ante una figura que haya empezado 2027 sin expectativas de llegar a la Casa Rosada. Sabe que esas cosas pasan.

El mal momento de Toto

El tiempo para las definiciones electorales le pesa más a Milei, quien cree que el plan económico necesita una sola fecha de votación en 2027. Sueña con un crecimiento paulatino desde marzo que lo consagre en octubre.

Toto Caputo está en su peor momento. Para adelante, el ministro de Economía no tiene nada para ofrecer: el riesgo país no baja, las capacidades de financiamiento están estancadas y la recaudación no repunta.

En sus tres años de titular de Hacienda no quiso aprender a sobrellevar escenarios adversos. Aunque Milei lo reconozca en público, sabe que Caputo tuvo poca incidencia en la estabilidad macroeconómica y el superávit energético, hitos de la gestión libertaria.

Si no consigue dólares frescos para dar tranquilidad financiera ni sabe contener las urgencias del Círculo Rojo, Toto ya no le sirve a nadie, sobre todo porque la economía doméstica le queda lejos: el ingreso disponible de los votantes urbanos no se recupera y complica cualquier proyección electoral. La exposición del economista Alberto Ades en la última reunión de Gabinete fue una muestra de que el ministro está con un pie afuera.

El ministro en las sombras

Toto Caputo volverá a estar ausente de la discusión del Presupuesto, que empezará el martes con una reunión informativa en Diputados, a la que asistirá el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El exempleado del Congreso es un confidente de Martín Menem y en sus últimas reuniones en Diputados se mostró ajeno a las acciones de su jefe en el organigrama.

Fue el caso del encuentro que tuvo el último miércoles con referentes de los bloques dialoguistas de la cámara baja, un preludio de lo que se escuchará el martes al mediodía en la comisión que preside Bertie Benegas Lynch.

Menem prefiere que las chispas con los aliados salten en su despacho y así fue. El diputado radical Lisandro Nieri perdió su calma habitual y les recriminó a los gritos a Guberman una supuesta sujeción de las partidas para universidades, motivo de una marcha el jueves próximo.

En su reacción se pudo ver por qué Cornejo prefiere estirar un acuerdo electoral con el Gobierno. No fue el único momento de tensión: el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, envió a su diputado, José Garrido, a pedir obras públicas.

Carlos Guberman, secretario de Hacienda, a cargo de negociar el Presupuesto.

Guberman marcó un contrapunto con su jefe directo: con planillas aseguró haber incluido en el Presupuesto fondos para cumplir con la ley de emergencia en discapacidad, que la oposición busca prorrogar. “¿Por qué entonces el proyecto tiene un capítulo para cambiar todo el sistema?”, fue la pregunta inevitable de oficialistas y aliados, que el secretario no supo responder.

Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirmó que el encono del Gobierno con la discapacidad no responde a problemas fiscales, sino en la necesidad de mejorar los balances de obras sociales y prepagas, cuyos aportes a este sector son administrados por el Ministerio de Salud.

Un capítulo del Presupuesto pide liberalizarlos y usarlos a discreción. El trabajo de la OPC ratifica que, en las planillas de la ley de leyes, se contemplan los fondos para pagar la emergencia en discapacidad. Además, el dinero alcanza para financiar la propuesta que presentó el oficialismo en Diputados y Toto Caputo pide desechar, pero el 21 de octubre podría ser aprobada.

¿De qué habla Milei?

Los documentos que mostró Guberman tampoco explican la violenta secuencia de posteos de los Caputo (Toto y Santiago) ni por qué Milei denuncia supuestas pensiones truchas por discapacidad.

Aunque no habla, el asesor quedó expuesto. Al denunciar que aproximadamente el 60% de las pensiones son truchas, Santiago Caputo confirmó que el Gobierno no realizó las auditorías que exige la ley de emergencia, sancionada hace más de un año.

Aproximadamente el 60% de las pensiones por invalidez son truchas. Certificados emitidos por los políticos para sus amigos, conocidos, tíos, primos, o simplemente para hacer política. Mientras el gobierno viene intentando dar de baja esas pensiones truchas, el Congreso insiste no… https://t.co/NMvDJZ0cpS — Santi C. (@slcaputo) October 9, 2026

Esa documentación no existe y lo dejó claro hace un mes el entonces secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, en su visita a Diputados. Ese día, el funcionario no supo responder cuántas pensiones otorgaba y a quién. Luego renunció, pero sus incumplimientos quedaron registrados. Los datos aportados por Caputo complican al ministro de Salud, Mario Lugones quien sigue teniendo bajo su órbita el área de discapacidad.

La interna de los Caputo y Menem (que siempre tiene el respaldo de Karina Milei) también se expuso en el debate sobre el proyecto de soberanía de Malvinas.

El riojano, que había impulsado aquella visita de Vilches, obligó a dar la cara a la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal Murphy, mano derecha del consultor. A la abogada no le fue muy distinto que al exsecretario de discapacidad: mantuvo un intercambio cordial, pero no respondió preguntas decisivas para convencer a los aliados.

El proyecto permite la intervención de las fuerzas armadas ante un presunto ataque a una infraestructura crítica, cuya definición aportada es amplísima. Cuando el diputado peronista Eduardo Valdés le pidió más precisiones, la abogada no las tuvo y dejó abiertas hipótesis de conflictos bélicos que no forman parte de ningún informe de Cancillería.

“Estamos en un mundo en el que existen guerras y se llevan adelante conflictos. Existen ataques a infraestructuras críticas de otros países, para debilitarlos. Por lo cual creemos que la defensa es muy relevante”, fue su respuesta. Sólo por la vaguedad de estas palabras, el proyecto, por ahora, no forma parte de la sesión del 21O

La solución del tema Tierras

La reunión entre Guberman y los dialoguistas tuvo como objetivo desactivar la agenda opositora. La tarea quedó a mitad de camino porque no asistieron bloques decisivos para el cuórum, como el de Catamarca y Argentina Federal, en el que confluyen los representantes de Misiones y Salta. Estos últimos no tienen definido dar cuórum el jueves, en la sesión que la oposición pidió para tratar el DNU 70/23.

El oficialismo jugó fuerte y es casi un hecho que no habrá una mayoría para abrir el recinto. Citó a una sesión el 21 de octubre con los otros temas incluidos por la oposición en la del jueves, que son emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar.

Ese día también se debatirá el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, aprobado en el Senado. LLA aceptará incorporar una modificación para eliminar definitivamente el artículo 154, que es el que deroga la ley de tierras. De esta manera, los límites a extranjeros para comprar lotes seguirán como desde 2012: no podrán superar el 15% del territorio o 1000 hectáreas por personas y empresas.

Federico Sturzenegger espera indicaciones de Karina Milei.

Hay pedidos de aliados para revisar esta última restricción, pero los oficialistas creen que sería inútil porque la presión social contra esa medida terminará torciendo una eventual votación que beneficie a los extranjeros.

“Que se hagan cargo quienes comunicaron mal este tema”, se escuchó el viernes a encumbrados libertarios de la cámara baja, en un claro reproche al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ideólogo de la liberación total.

La Corte de siempre

Las vueltas de la Corte con el tema Tierras sacudieron al Gobierno . El fallo del 29 de septiembre, que revocó una medida vinculada con la eliminación de las restricciones, favoreció los intereses originales de Milei, pero pudo complicar la agenda legislativa de fin de año.

Fue llamativa la premura con la que los cortesanos citaron a conjueces y dictaron una cautelar para volver a suspender la derogación de la norma de CFK. Sobre todo, porque no solucionaron el problema de fondo, sino que derivaron la discusión a la Justicia federal de Bariloche. Si se restablece la ley de tierras, como intentará el Gobierno, los amparos se caen y el tema se termina. De lo contrario, seguirán las audiencias en la ciudad rionegrina.

¿Qué motivó a la Corte a jugar esta carta en este momento? La interna eterna de LLA se activó para buscar explicaciones. Desde la Casa Rosada adjudicaron a Juan Bautista Mahiques gestiones para la cautelar de este viernes. Cerca del ministro de Justicia lo niegan. Hacen bien: si pidió la cautelar, debería haber evitado el fallo anterior.

Las medidas del máximo tribunal volvieron a mostrar juntos a Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti. El exministro supo hacer buenas migas con Karina Milei, para lograr que su hijo, Emilio Rosatti, sea elegido juez de Santa Fe. En los últimos meses no hablaron. El rafaelino tiene reuniones frecuentes con Milei en la Quinta de Olivos. No está claro si el Presidente las aprovecha bien.