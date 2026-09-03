Sergio Massa lleva a Salta su alianza con CFK: foto con Pablo Kosiner y vuelto para Axel Kicillof

La foto de Sergio Massa con el salteño Pablo Kosiner tiene una dimensión nacional. El encuentro del tigrense con uno de los referentes de Fuerza Patria Salta se produjo mientras acelera su proyecto presidencial. Además, tuvo aroma a vuelto, ya que se produjo después de que Axel Kicillof se mostrara con el vice de Gustavo Sáenz , Antonio Marocco .

Kosiner buscó bajarle el precio a la reunión, pues recordó que con Massa fueron compañeros en el Congreso y que mantienen “buena relación”, además de encontrarse ocasionalmente para tomar un café. Sin embargo, decidieron hacer público el encuentro justo después de la foto entre Marocco y el gobernador bonaerense . "Fue para reforzar el mensaje de unidad", explicaron en su entorno.

El dirigente salteño ubicó el encuentro dentro de una definición que Massa viene sosteniendo en sus reuniones con dirigentes territoriales: mantener las PASO a nivel nacional como herramienta para ordenar al peronismo y evitar una ruptura antes de tiempo.

“Lo importante es sostener las PASO nacionales y que el mensaje de unidad sea el camino”, dijo Kosiner y agregó que en Salta buscan referenciarse en ese criterio mientras construyen en oposición a Javier Milei .

Ante la versión de que la reunión podía responder a un mandato de Cristina Fernández de Kirchner , en el entorno de Kosiner fueron tajantes: “No vamos por mandato de nadie” . La sombra de la expresidenta aparece detrás de la reactivación del proyecto presidencial de Massa, como contó Gabriela Pepe en Letra P , y se va reflejando en pequeños episodios provinciales que reflejan la disputa con Kicillof .

Una interna que mira al Norte

En ese sentido, la insistencia de Kosiner en las PASO no es un dato menor. En sus últimas reuniones con intendentes bonaerenses, Massa dejó una definición que funcionó como advertencia: “Si hay que jugar, vamos a jugar”. Ese movimiento empieza a tener correlato en las provincias y Salta no queda al margen.

Del otro lado, Kicillof también construye su propia terminal salteña. Marocco participó en La Plata de un encuentro del PJ bonaerense y compartió escenario con dirigentes del universo kicillofista. Su hijo, Facundo Marocco, avanza con el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), mientras que el exsenador y presidente del Partido de la Victoria, Sergio “Oso” Leavy, sostiene contactos con dirigentes del entorno del gobernador bonaerense.

El vicegobernador de Gustavo Sáenz, Antonio Marocco, con Axel Kicillof.

La disputa no es todavía una competencia abierta por candidaturas, pero sí por quién consigue instalar una referencia nacional del peronismo en Salta. En ese tablero, Kosiner busca evitar que la reunión sea leída como una toma de posición contra el gobernador bonaerense. Su mensaje es que la unidad debe contener a todos los sectores y que la discusión sobre candidaturas se resuelva en las PASO.

Gustavo Sáenz, ¡afuera!

Hay otro dato que Kosiner se encargó de separar de la reunión: Sáenz. Consultado por la relación entre Massa y el gobernador salteño, el dirigente de Fuerza Patria respondió que el tema “ni se habló ni entra en juego”. “No le pregunto con quién se junta”, señaló y remarcó que fue al encuentro “como uno de los referentes de Fuerza Patria” para conversar con Massa sobre la construcción nacional.

Gustavo Sáenz y Sergio Massa.

La definición tiene una lectura política. El vínculo Massa-Sáenz, hoy resquebrajado, es un asunto que atraviesa cualquier intento de reconstrucción del peronismo salteño, pero Kosiner busca mantenerlo fuera de la discusión interna de Fuerza Patria.

Mientras tanto, el peronismo salteño sigue moviéndose. Kosiner confirmó que los encuentros de Fuerza Patria no se interrumpieron desde octubre y que, después de una reunión realizada esta semana en el departamento General Güemes, el espacio prepara nuevas recorridas por el norte provincial y el departamento San Martín.