Karen Reichardt y Jimena López alimentan un clásico de la era Milei: outsiders vs. profesionales de la política

La campaña electoral para los comicios del 26 de octubre puso en escena, una vez más, un clásico de la era Javier Milei : el duelo entre los estilos outsider y política profesional. Esa disputa se corporiza en las segundas candidatas de las listas de La Libertad Avanza , Karen Reichardt , y de Fuerza Patria , Jimena López .

Mientras una incursionó en la política hace un puñado de meses tras el llamado del Presidente para que integrara la lista violeta , la otra lleva más de una década en la función pública y toda una vida de militancia partidaria. La candidata del Gobierno se hizo famosa en la década del noventa en los escenarios y la televisión, mintras que la del peronismo cultiva el perfil bajo, lejos de las estridencias.

Reichardt se subió a la narrativa libertaria, cargada de un fuerte posicionamiento anti impuestos, pro empleo privado, defensora de animales y del alineamiento a Estados Unidos ; mientras que López, mujer del Frente Renovador , levanta la bandera del feminismo, del empleo, la producción y la industria nacional. Un duelo de modelos que se mira en el espejo de una era que comenzó con la llegada de Milei al poder y la disputa entre lo disruptivo y lo tradicional.

Karina Celia Vázquez , más conocida como Karen Reichardt, secunda en la boleta de LLA a Diego Santilli luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, envuelto en el narco escándalo . Al igual que el economista, Reichardt llegó a ese lugar bendecida exclusivamente por Milei, aunque su apellido tambaleó cuando se especulaba con que la Justicia no le diera el primer casillero a Santilli y fuera ella quien tuviera que ponerse la campaña al hombro como cabeza de la lista.

Un sector de la Casa Rosada acostumbrado a los procesos electorales, consideraba que la conductora televisiva no estaba en condiciones de liderar y que sería preferible voltear a los dos primeros de la nómina. Todo se acomodó con la resolución de la CNE y la exvedette se subió a la conducción del Colorado. También lo hizo en algunas actividades de gestión, como el desembarco en San Isidro con Patricia Bullrich. Fue protagonista del archivo descarnado que la muestra insultando a Lionel Messi y proponiendo levantar un muro en la Argentina que divida "al capitalismo, a quienes quieren progresar" de los "kirchneristas vagos que les encanta vivir de planes".

No tiene idea de lo q es pagar un sueldo con su bolsillo , por eso no entiende la importancia de incentivar al sector privado , reduciendo impuestos , o terminar con la industria del juicio ! — Karen Reichardt1 (@KarenReichardt1) October 15, 2025

Quién es Karen Reichardt

Conductora de TV, Reichardt tuvo su época de gloria en la década del noventa -fue tapa de la revista Playboy- con la participación en programas de humor como Brigada Cola y Peor es nada, y en las películas protagonizadas por Emilio Disi, Tristán, Guillermo Francella, entre otros capocómicos. Ya en los 2000, condujo Fanáticas, un programa de fútbol que integraban solo mujeres, emitido entre 2003 y 2010. Hace diez años está al frente de Amores Perros (Televisión Pública), un envío de protección animal, razón por la que Milei la eligió para secundar a Espert.

Diego Santilli Karen Reichardt Diego Santilli y Karen Reichard en la presentación del último libro de Javier Milei en el Movistar Arena.

Además de su pasión por los animales, exhibe la narrativa libertaria anti impuestos, pro sector privado y contra la moratoria previsional. Tanto, que llamó “desgraciados” a quienes “han puesto a cinco millones de personas sin haber aportado" porque "no hay caja que aguante". También celebra la relación de la Argentina con los Estados Unidos y el fanatismo del Presidente por Donald Trump. En su cuenta de X tiene un tuit fijado en el que llama a enseñar el amor por los animales, respalda las reformas tributaria y laboral, y hace un fuerte llamado a la fiscalización por LLA el 26 de octubre.

Jimena López, la profesional bancada por Sergio Massa

López es dirigente del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Es la Presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén desde febrero de 2024. Fue secretaria de Desarrollo Social durante la gestión de su hermano Facundo López en el municipio de Necochea hasta 2019 y, tras la derrota electoral en ese distrito, ingresó como diputada del Frente de Todos y ocupó la banca hasta 2022, cuando la nombraron secretaria de Transporte en el ministerio que condujo Diego Giuliano.

Jimena López.jpg Jimena López, presidenta del consorcio de gestión del Puerto Quequén, de Buenos Aires.

Dos años más tarde fue designada en el puesto que ocupa actualmente, en un escenario que requiere de una importante muñeca política y una gestión eficiente para un lugar clave del comercio, la economía y la política regional. Se trata de un espacio que durante muchos años fue controlado por el histórico dirigente sindical Gerónimo Momo Benegas. De hecho, fue el titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (UATRE) quien en 2015 impulsó a Arturo Rojas -intendente de Necochea desde 2019- a la presidencia del Consorcio de Gestión durante la gobernación de María Eugenia Vidal.

Confío en que la elección del 26 de octubre depende de nosotras.



El 26 de octubre, las mujeres vamos a estar donde siempre:

en la primera línea, organizadas, estratégicas y con el corazón en la Argentina que queremos.



Gracias a todas las compañeras bancarias por su fuerza y… — Jimena López (@MaJimenaLopezOk) October 8, 2025

Quién es Jimena López

Su administración en el Puerto de Quequén maneja una caja de un valor sustancial, con presupuestos mayores a los de una universidad e incluso a la de algunos municipios. El movimiento de fondos de empresas y de sindicatos que conviven en el ecosistema portuario incluye porcentajes de comercialización que quedan en la administración central. Un sitio deseado por todo aquel que pretenda en algún momento llegar a la intendencia.

Jimena López Jimena López.

Antes, López acompañó a su hermano Facundo, quien se hizo cargo de la gestión entre 2015-2019. Tras ello, llegó la experiencia en el Congreso, donde López regresará a partir del 10 de diciembre con una agenda que buscará profundizar las cuestiones de género, los emprendimientos de mujeres y la reactivación del trabajo y la producción nacional, como un eje identitario del peronismo. La candidata de FP muestra en sus redes sociales un perfil atento a la discusión económica y política nacional y está subida a full a la campaña bonaerense junto a Jorge Taiana.