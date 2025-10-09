Scott Bessent anunció que EEUU compró pesos, confirmó el swap y ratificó la flotación entre bandas

Toto Caputo y el titular del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent: el salvavidas de Donald Trump

El secretario del Tesoro de Estados Unidos , Scott Bessent , anunció que el gobierno de Donald Trump compró pesos este jueves para intervenir el precio del dólar, detalló que terminó la negociación por el swap de U$S 20.000 millones con el Banco Central y ratificó el tipo de cambio flotante entre bandas.

El funcionario trumpista remarcó que Argentina "enfrenta un momento de falta de liquidez agudo", confirmó el apoyo de "la comunidad internacional" y ratificó que la gestión del país norteamericano compró "directamente" pesos argentinos porque "solo Estados Unidos puede actuar con rapidez".

"Hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas por U$S 20.000 millones con el Banco Central de Argentina. El Tesoro de Estados Unidos está preparado, inmediatamente, para tomar las medidas excepcionales que sean necesarias para estabilizar los mercados", prometió Bessent en Twitter este jueves tras el cierre de la cotización cambiaria.

El secretario dejó un mensaje para la oposición demócrata que criticó a Trump por el salvataje a Argentina y explicó que la política de "America First" ("Estados Unidos Primero") también incluye el compromiso de "fortalecer aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense".

"La administración Trump apoya firmemente a los aliados de Estados Unidos, y con ese fin también conversamos sobre los incentivos a la inversión en Argentina y las herramientas estadounidenses para impulsar con fuerza la inversión en nuestros socios estratégicos", destacó Bessent.

El agradecimiento de Javier Milei

Pocos minutos después del tuit de Bessent, Javier Milei agradeció en inglés mediante la misma red social: "Gracias Scott Bessent por su firme apoyo a la Argentina, y gracias al presidente Donald Trump por su visión y liderazgo firme. Juntos, como los aliados más cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad. Trabajaremos arduamente cada día para brindar oportunidades a nuestra gente", escribió.