DESPUÉS DE ESPERT

Esta es Karen Reichardt, la nueva cabeza de lista de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La Justicia rechazó la pretensión del Gobierno de hacer saltar a Diego Santilli a la pole position. La postulación de la exvedette fue decisión de Javier Milei.

Letra P | Maira Haunau
Por Maira Haunau
Karen Reichardt sería cabeza de lista si el Gobierno presinde de José Luis Espert.

Karen Reichardt sería cabeza de lista si el Gobierno presinde de José Luis Espert.

Notas Relacionadas
Jorge Taiana y José Luis Espert
EL AGUA Y EL ACEITE

Taiana vs. Espert, un choque frontal de perfiles y modelos

Por  María Martha San Martín

Consultada sobre esa posibilidad cuando cobró fuerza la chance de que la Casa Rosada bajara la postulación del economista imputado ahora por presunto lavado de dinero en virtud de las transferencias que recibió de parte del supuesto narco Fred Mahado, la conductora evitó alimentar los rumores, repasó su agenda de campaña por el conurbano bonaerense y adjudicó la denuncia contra el diputado a "operetas".

"Yo tengo mi camino, sigo mi camino y las cosas se aclararán", confió la exmodelo en ese entonces en el canal de streaming Neura, pidió "enfocarse en el trabajo" y señaló: "Ya se sabe que hay operetas, el tema es que el argentino se fije bien en las operetas".

Como Espert, bendecida por Javier Milei

Al igual que Espert, Reichardt llegó al segundo lugar de la lista libertaria bonaerense con la bendición del presidente Javier Milei, pero un sector de la Casa Rosada consideraba que no estaba en condiciones de liderar una campaña y menos una como ésta, arrasada por una tormenta perfecta.

Por eso, ante la posibilidad de que la Justicia rechazara el salto de Santilli, que ya se puso al frentre de la campaña com ladero de Milei, algunas versiones indicaban que la conductora podía seguir el mismo camino de Espert. Hasta el cierre de esta nota, no había nada concreto en ese sentido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarenReichardt1/status/1973490267488657447&partner=&hide_thread=false

El miércoles pasado, la candidata se puso el traje de candidata y acompañó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la entrega de 18 patrulleros en San Isidro después de que la funcionaria le pidiera explicaciones a Espert sobre su vínculo con Machado. Bullrich brindó una conferencia de prensa en el municipio del norte del conurbano sobre el triple femicidio de Florencio Varela.

"(Es) un honor acompañar a quien produjo una de las mayores reducciones de los índices de inseguridad en la historia", publicó Reichardt en Twitter junto a una foto con la ministra.

Quién es Karen Reichardt

Reichardt es una exvedette tapa de Playboy que se convirtió al proteccionismo animal y, desde esa militancia en favor de los derechos de perros y gatos, se acercó a Milei. La exconductora de Fanáticas, un programa de panelismo futbolero hecho íntegramente por mujeres que se emitió entre 2003 y 2010, está a cargo de Amores perros, que empezó en América TV en 2015 y se mudó este año a la TV Pública, el canal de la casta que la administración libertaria no cerró.

Amores Perros también era el nombre de la boutique canina que abrió en 2015, a la par del programa, y que cerró "por los impuestos". En la entrevista de este jueves, la candidata consideró "malvado" a quien no contrata a personal "que te sirve, que hace las cosas como las tiene que hacer, que no te roba, que busca prosperar"; defendió la reforma laboral que impulsa el Gobierno y la definió como "aliarse con el que te da trabajo".

Embed - Recomendaciones para Irte de Vacaciones con tu Mascota - Amores Perros

"Los empleados dicen 'tenemos miedo de que la reforma laboral nos perjudique', pero no es así, es sacarle ese cuco a la gente", apuntó la exempresaria en el canal de streaming de Alejandro Fantino y criticó la moratoria previsional. "Vos empezás a tomar gente en blanco como para que haya plata y con estos desgraciados, que han puesto a cinco millones de personas sin haber aportado, no hay caja que aguante".

La actriz tuvo su auge en la ficción de los noventa al participar en el programa de humor Peor es nada (1990-2001), con Marixa Balli y María Fernanda Callejón; en la serie Brigada Cola (1992-1994), con Emilio Disi y Guillermo Francella, y en las películas Tachero Nocturno (1993), con Tristán Antonio Díaz Ocampo, y Pasión de Multitudes (1995), con Luis Luque, Edward Nutkiewitz, Judith Gabbani y Silvia Peyrou.

En Intrusos, la actriz acusó públicamente, pero no en la Justicia, a su compañero de elenco Tristán de pegarle arriba del escenario tras rechazar sus avances sexuales y a Jorge Porcel de acosarla en una reunión coordinada por el director Quique Estevanez.

Quiénes acompañarían a Karen Reichardt en la BUP, sin José Luis Espert

En la Boleta Única de Papel que repartirán los presidentes de mesa en 24 días, los cuatro nombres que aparecerían junto al de Reichardt (LLA-Javier Milei) serían Diego Santilli (PRO), Gladys Noemi Humenuk (LLA-Karina Milei), Sebastián Pareja (LLA-Karina Milei) y Johanna Sabrina Longo (LLA-funcionaria de Correo Argentino hasta agosto).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLAenPBA/status/1957240893624487974&partner=&hide_thread=false

La aspirante a formar parte de la cámara baja criticó que en el Congreso "siempre está la misma gente" y cuestionó: "¿Cuántos senadores, de los 72 que hay, conocen? De la vida, de lo que hacen. Les aseguro que saben mucho más de mi vida en Google, porque son gente desconocida".

La periodista Mariana Brey le preguntó cómo reacciona ante cuestionamientos por su posición en la lista y Reichardt las desestimó. "La gente que te ataca es el kirchnerismo, es el que te va a agredir, decir barbaridades y poner cualquier cosa", dijo.

Temas
Notas Relacionadas
José Luis Espert.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

En medio del escándalo narco, Espert suspendió su visita de campaña a La Plata

Iba a encontrarse con profesionales en un bar junto a Pareja y Adorni. La duda en torno a la estrategia de la negación y la operación kirchnerista.
José Luis Espert ingresando a la Casa Rosada (foto de archivo)
OPERATIVO CONTROL DE DAÑOS

Espert no se baja: el candidato recibió instrucciones de Santiago Caputo en una reunión en la Casa Rosada

Tras suspender su visita a La Plata, el candidato de LLA llegó a la Casa Rosada para reunirse con el asesor presidencial. Fue acompañado por el consultor Daniel Ivoskus.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

José Luis Espert, en la mira de la oposición. 
CONGRESO | DIPUTADOS

La oposición confía en sancionar la ley anti-DNU, pero no hay acuerdo para echar a Espert

Por  Mauricio Cantando
Qué resultados necesita el peronismo de Fuerza Patria para ganar las elecciones del 26 de octubre
DESPUÉS DE ESPERT

Qué resultados necesita el peronismo de Fuerza Patria para ganar las elecciones del 26 de octubre

Por  Adrián D'Amore
Con la presencia de Axel Kicillof, la industria textil cuestionó las importaciones de Javier Milei y Toto Caputo
Crisis de la indumentaria

Boom de importaciones y caída del consumo, el combo letal para las textiles

Por  Lorena Hak
Detuvieron a Machado en Viedma.
NARCOPOLÍTICA

Detuvieron a Fred Machado en su casa de Viedma

Por  Letra P | Periodismo Político