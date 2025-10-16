Provincias Unidas banca las reformas laboral y fiscal, pero le pide a Javier Milei un debate "honesto"

La primera pregunta del panel fue sobre la reforma fiscal. Ambos gobernadores coincidieron en bancarla, pero marcaron diferencias con la Casa Rosada . “Hay voracidad recaudatoria del gobierno nacional, que no cumple con las asignaciones específicas y eso trae problemas a las provincias”, dijo Torres. “No veo desde el Gobierno una actitud clara y honesta en el debate. Recaudan mucho más y no cumplen con sus obligaciones: jubilados, salud, cobran el impuesto a los combustibles y no arreglan las rutas”, sumó Llaryora.

Para el cordobés, la reforma fiscal debe hacerse “dividiendo las competencias por rubros y que cada uno cobre los recursos necesarios para sostener las funciones que está sosteniendo” a través de una discusión “franca, equitativa y federal”. Sea como sea, la reforma “tiene que favorecer a la producción para generar trabajo” porque “la sostenibilidad fiscal sirve solo si hay sostenibilidad social”. “Si el modelo no genera empleo, inversión y trabajo, en los países democráticos se cae”, expresó.

“Cuando Toto Caputo dice ‘hagamos patria, bajemos los impuestos’, hagámoslo todos juntos. Hay que mirarse a la cara y decirse la verdad”, insistió Torres. “El gobierno nacional cree que sus obligaciones son las relaciones internacionales, la macroeconomía y la seguridad interior, pero es imposible crecer sin una agenda sectorial”, sumó el chubutense. “Hay barreras arancelarias criminales: al aluminio en mi provincia lo ponen en jaque. No concibo que un presidente se siente en la Casa Blanca y no mencione este tema”, disparó.

La ausencia de Maximiliano Pullaro y la respuesta a Toto Caputo

El periodista de Clarín Santiago Fioriti fue el encargado de moderar el panel con los representantes de Provincias Unidas este jueves. En la cita se notó la ausencia de Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, quien estuvo el miércoles en el acto organizado en Buenos Aires, pero se volvió a su provincia para enfocarse en el sprint final de la campaña de su candidata, la vicegobernadora Gisela Scaglia. Torres y Llaryora sucedieron en la agenda del segundo día del Coloquio al ministro de Economía, Toto Caputo, que brindó una exposición virtual.

En esa exposición, Caputo había pedido “un régimen laboral más ágil”. Los gobernadores se mostraron en sintonía: el cordobés pidió que la reforma esté “enfocada en las pymes, que van a la quiebra por un juicio laboral” y el chubutense destacó que el 50% de los trabajadores no está registrado. Sin embargo, pidieron más protagonismo. “No hay forma de hacer una reforma a largo plazo sin que las provincias sean vinculantes”, se quejó Torres. “Las reformas fiscal, laboral y previsional son necesarias y vamos a dar esa discusión”, resumió.

El pedido de Javier Milei

Más allá de las coincidencias de fondo, el tema de la apertura al diálogo de la Casa Rosada apareció una y otra vez en los discursos de los gobernadores. “Ahora, los gobernadores estamos de moda, pero el Gobierno tiene que convocar a todos, si a ustedes tampoco los llama” le dijo Llaryora al auditorio compuesto por el empresariado más encumbrado del país. “Es un Gobierno encerrado en sí mismo”, sintetizó el cordobés, que igual avisó que Provincias Unidas acompañará “lo que esté bien, aunque pondremos límites”.

El empresariado quiere que el Gobierno genere acuerdos para impulsar reformas



El consumo interno, planchado



Expectativas con los gobernadores "dialoguistas"



Sobre el final de la charla, que duró algo menos de una hora, Torres pidió “desdramatizar” las elecciones y no meterse “en una discusión del poder por el poder mismo”. “Es importante el para qué”, dijo, citando a su ¿ex? jefe político Mauricio Macri. “No podemos caer en la trampa en la que cayó Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza de tocar la fibra del enojo y polarizar con un enemigo imaginario para tener un buen resultado electoral. Dejemos de levantar ese tren fantasma enterrado por la lógica de polarizar para sacar dos votos más”, dijo en obvia referencia al kirchnerismo.

Por su parte, Llaryora volvió con una idea que atravesó todo su discurso: “construir sentido común” para no sufrir “otra frustración siendo un país con todas las potencialidades”.

“A medida que van pasando los años y vemos los fracasos bipolares, vemos la necesidad de los espacios de sensatez y sentido común. Hasta que no llegue ese espacio va a ser difícil que Argentina se encamine”. Esa fuerza, para Llaryora, es Provincias Unidas: “Vamos a ir construyendo acuerdos para poder tener esta seguridad jurídica y una visión a largo plazo para una Argentina productiva”.