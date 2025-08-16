Ya está la lista de CFK para la provincia: arriba Taiana, Grabois adentro y Kicillof al fondo

La nómina, que cuenta con representación cero de los intendentes, tiene a Jimena López, del Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, en segundo lugar, y a Juan Grabois, que no anotó su Patria Grande en la alianza Fuerza Patria pero terminó evitando la ruptura, en el tercer escalón.
La lista que armó CFK
La tira ofrece un primer dato central: no está encabezada por Máximo Kirchner, lo que el cristinismo señala como un gesto para la unidad; y no incluye a Massa, cosa que el massismo identifica, también, como un renunciamiento personal del excandidato presidencial para favorecer la permanencia de Grabois en el combo peronista.
En los primeros 15 lugares, que es el número de bancas que el peronismo pone en juego en la cámara baja, la nómina muestra mayoría de referencias K (ocho contando a Taiana) o, al menos, una amplia primera minoría cristinista (siete sin el veterano dirigente).
Kicillof tendría tres contando al excanciller, pero en La Plata no lo anotan como propio, con lo cual le quedarían sólo dos, la mitad que Massa y lo mismo que Grabois y con uno de los dos en el puesto 13, que no garantiza el ingreso.