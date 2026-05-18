Cristian Ritondo: "Diego Santilli es el mejor candidato para liderar el cambio en Buenos Aires"

El jefe del bloque PRO en la cámara baja del Congreso, Cristian Ritondo , postuló este lunes al ministro del Interior, Diego Santilli , como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires . “Hoy, Diego es el mejor candidato”, dijo en una entrevista radial, cuando aún resuenan los ecos de la cumbre macrista del viernes en Olvidos , donde un grupo de dirigentes propusieron buscar un postulante amarillo puro.

“Diego es el indicado. Tiene trayectoria y una gestión enorme, con experiencia. Es el mejor para liderar el cambio de los bonaerenses que necesitan salir del abandono de Kicillof”, se deshizo en elogios Ritondo, quien preside el partido en el distrito que concentra casi el 40 por ciento del padrón electoral del país.

Aunque dijo que “falta mucho para esa discusión” y que el foco está puesto en “construir y mostrar que donde el PRO gobierna la gente vive mejor”, el legislador dio un fuerte espaldarazo al ministro del gobierno libertario, a quien Ritondo aún cuenta en las filas del PRO.

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“Santilli es ministro del Interior y tiene responsabilidad de gestión que le ocupa todo el tiempo”, indicó en alusión a la ausencia del Colorado en la cumbre que presidió Mauricio Macri . “El PRO bonaerense está representado por quienes teníamos que estar ahí el viernes y para mí el mensaje es claro, pero cuando llegue el momento Diego va a estar”, indicó Ritondo.

Hay otros, pero Diego Santilli es el mejor

Como viene contando Letra P, un sector del PRO mira de reojo a Santilli, quien desde incluso antes de las elecciones de medio término de 2025 desafió a quienes querían terminar con la alianza del PRO y La Libertad Avanza. Había dicho que sería candidato de la convergencia (entre ambos partidos) o no sería candidato.

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En la cumbre del viernes, Soledad Martínez, la intendenta anfitriona del evento que se realizó en Club Centro Galicia, sede Olivos, sugirió en su discurso que el próximo candidato a la gobernación de Buenos Aires debía salir de esa cumbre, donde hubo presencias importantes como la de Ritondo, Fernando de Andreis, Martin Yeza, legisladores, intendentes y dirigentes de toda la provincia. El gran ausente fue Santilli, quien al momento de la actividad estaba reunido con gobernadores para discutir la agenda parlamentaria.

Este lunes, Ritondo salió al cruce. “No creo que se pueda especular con otros candidatos; tenemos excelentes intendentes y ex intendentes, pero creo que Diego es el mejor candidato. Todos tenemos que trabajar si queremos vencer al kirchnerismo, no solamente con el más mida, sino con alguien que tiene experiencia de gestión”, sentenció.